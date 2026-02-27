Зачем нам налог на недвижимость

Отмена налоговых льгот для государственной и коммунальной недвижимости — это не просто изменение фискальных правил, а действенный инструмент для переосмысления управления активами. Этот шаг должен заставить балансодержателей избавляться от избыточных помещений, которые годами простаивают и тянут деньги из бюджета, активизировать приватизацию и обеспечить местным общинам миллиардные поступления. Об этом пишет на ЭП народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Проблема неэффективного использования имущества

В Украине давно существует проблема неэффективного использования государственного и коммунального имущества. Тысячи зданий годами простаивают или используются формально, но все равно требуют средств на содержание. Команда EU-LEAP разработала изменения, на основе которых был зарегистрирован проект закона № 13498 о развитии налога на недвижимое имущество. Он должен создать простой экономический стимул, который заставит пересмотреть подходы к управлению такими объектами.

Украина пытается сделать управление государственным и коммунальным имуществом более эффективным. В 2025 году в собственности государства находилось 268 тыс. зданий. Их общая площадь превышает 160 млн кв. м. Содержание этой недвижимости требует значительных бюджетных расходов. Ежегодно на коммунальные услуги, обслуживание и охрану направляются миллионы гривен. Речь идет о имуществе, которое не выполняет никакой функции, или о полезном имуществе, которое не раскрыло свой потенциал.

Почему тормозится приватизация

Динамика передачи этого имущества на приватизацию слабая. За последние четыре года было продано 2,241 млн. кв. м или 0,35% государственного фонда ежегодно. Причина очевидна: органы государственной власти и местного самоуправления не имеют экономических мотивов избавляться от неиспользуемых активов. Большинство таких зданий не создают прямых затрат для балансодержателей, а следовательно, не создают и стимулов для эффективного управления ими или их продажи.

Законопроект № 13498: отмена налоговых льгот

Предложенный законопроект призван изменить этот статус-кво путем отмены льготы по уплате налога на недвижимое имущество для государственного и коммунального имущества. Речь не идет о «распродаже государственного имущества». В условиях переходной экономики важно понимать, что приватизация — это не самоцель, а инструмент, который позволяет сфокусировать государственные ресурсы на основных функциях и выстроить долгосрочную устойчивую модель управления активами.

Это важная реформа, которая не ставит целью усиление давления ради самого налога. Она направлена на изменение логики управления государственным и коммунальным имуществом и создание понятных и справедливых правил для всех типов объектов.

Сбалансированный подход: кто освобождается от налогообложения

Реформа предлагает сбалансированный подход: от налогообложения освобождаются объекты, не подлежащие приватизации, а также те, в отношении которых решение о приватизации принято не более года назад. В первом случае речь идет, в частности, об объектах общегосударственного значения, связанных с обеспечением безопасности и обороны, природных ресурсах, памятниках истории и культуры, объектах культурного наследия, имеющих особую ценность, других объектах, определенных законом «О приватизации государственного и коммунального имущества» как не подлежащие приватизации.

Экономический эффект: миллиарды для общин и государства

Вся остальная недвижимость должна облагаться налогом на общих основаниях. Такой подход одновременно расширяет налоговую базу местных бюджетов и создает для государственных органов прямой финансовый стимул пересматривать собственные активы, избавляться от избыточного имущества и принимать управленческие решения, которые годами откладывались. По предварительным оценкам, реализация этой реформы может принести местным бюджетам до 8 млрд грн налога на недвижимость.

Отдельный эффект касается приватизации: введение налога будет стимулировать органы власти активнее продавать неиспользуемую недвижимость. Это снизит нагрузку на бюджет и может принести 43 млрд грн дохода от приватизации.

Предложенные изменения могут стать первым шагом к ответственному управлению государственным и коммунальным имуществом, оптимизации бюджетных расходов и реальному усилению доходной базы местного самоуправления.