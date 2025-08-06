Какой город обошел Киев по стоимости квартир в новостройках

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в большинстве областных центров Украины стоимость жилья на первичном рынке растет. В некоторых городах цена метров прибавила даже более 10%. Как меняется ситуация на рынке и что влияет на метры, рассказали эксперты ЛУН.

На столичном рынке первичного жилья средняя цена за квадратный метр составила 54 тыс. грн. За последние полгода цены выросли на 1%. Следует отметить, что для украинского рынка колебания цен в пределах 1−2% считаются нормой. Таким образом, цены в Киеве на первичном рынке в этом году стабильны, однако все еще ниже, чем во Львове. Столица в рейтинге занимает второе место, медиана стоимости во Львове составляет 57,6 тыс. грн за квадрат. Более того, цены растут за последние полгода на 3%.

Абсолютным лидером прироста за последние 6 месяцев стала Одесса, где цена за кв.м выросла на 14% и достигла 46,2 тыс. грн. Также существенно выросли цены в Ровно: +10% (42 тыс. грн за квадратный метр), Хмельницком: +7% (29,9 тыс. грн), Тернополе: +9% (32 тыс. грн).

Отдельные регионы показывают противоположную динамику: Кропивницкий: -13% (39,9 тыс. грн) Запорожье: -7% (25 тыс. грн) Днепр: -7% (45,8 тыс. грн). В этих городах снижение в первую очередь связано с факторами безопасности, в связи с приближением к линии фронта.

«Те, кто ждали обвала цен на первичке — так и не дождались. Валютные колебания, удешевление доллара по отношению к евро, а у большинства украинцев сбережения были именно в долларах США, снова напомнили об актуальности идеи приобрести жилье, чтобы деньги не проедала инфляция», — отмечает бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судильковский.

К тому же, по его словам, катастрофическая ситуация с рабочей силой на стройках, дорогая логистика, ограниченный выбор подрядчиков — это тоже усложняет рынок и провоцирует удорожание.

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В этом месяце была представлена государственная стратегия развития ипотечного рынка, цель которой — сделать покупку жилья более доступной. Это должно стимулировать дальнейшее развитие первичного рынка, потому что один из фокусов — именно предоставить украинцам возможность покупать современное жилье. Развитие ипотеки, отмечает Судильковский, дополнительно поднимет спрос на новые метры, и первичный рынок, вероятно, продолжит свой рост. Хотя больше всего на цены будет влиять ситуация на фронте.