Новые ожидания покупателей: как меняется роль жилья и девелопера во время войны

Жилье перестало быть инвестицией — теперь это инфраструктура жизни в условиях турбулентности. Как при этих условиях изменяются требования к девелоперам и чего ожидают покупатели метров, рассказал в колонке для Liga CEO Greenwood Виталий Мажара. «Минфин» выбрал главное.

Новая философия спроса

Наибольшее смещение произошло в голове покупателя. Люди больше не планируют «на потом». Они хотят заселиться сразу — видеть готовую квартиру, где есть вода, свет, дверь. Это не просто вопрос комфорта — это усталость от неопределенности. Во время войны даже один год кажется слишком долгим.

Как результат, решение «с ремонтом» перестало быть дополнительной опцией — это уже ожидаемый стандарт. Спрос сместился от «квадратных метров» до полноценного, готового к жизни продукта.

Новая роль девелопера

Современный девелопмент — это не просто строительство, а способность адаптироваться. Одним из наиболее эффективных подходов стала блочная модель: строительство поэтапно, секции до 6−9 этажей, ранний ввод в эксплуатацию отдельных частей. Это позволяет гибко реагировать на изменения, снижать финансовые риски и лучше отвечать ожиданиям покупателя.

Площади, планирование и безопасность

Cредняя площадь однокомнатной квартиры уменьшилась с 80 м.кв. (в 2008 году) до 50−55 м.кв. сегодня. Но это уменьшение не об удешевлении, а об эффективности — каждый метр должен быть оправдан.

Микроквартиры площадью 25−30 м² — это скорее компромисс, чем желаемое решение. Люди хотят, кроме крыши над головой, пространство, где удобно жить. Важны не только площадь, но и качество планировки, благоустройство, наличие общих зон.

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Безопасность также перестала быть дополнительным преимуществом — она стала нормой. Укрытия уже рассматриваются как обязательный элемент жилого комплекса. Их часто проектируют в паркингах, технических этажах или в просторах общего пользования.