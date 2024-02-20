Как купить недвижимость, авто или предприятие на Прозорро без головной боли

Восемь лет назад государство создало площадку Прозорро.Продажи для продажи и сдачи в аренду своего имущества. Сейчас здесь можно купить квартиры, коммерческие помещения, автомобили и т. д. Сервис становится все более интересным для бизнеса, ведь на нем чаще продаются крупные объекты недвижимости, земельные наделы и целые предприятия, а в ближайшее время именно здесь будет происходить большая приватизация. Растет и конкуренция за активы. В то же время, компании, которая решит воспользоваться платформой, может быть сложно разобраться во всех особенностях процесса. С этим способны помочь специальные площадки, типа «Национальной электронной биржи». Как они работают?

Что такое Прозорро.Продажи

Прозорро.Продажи — это государственная компания, основная задача которой — организация аукционов по продаже и сдаче в аренду государственного имущества.

Начал работу сервис по продаже имущества обанкротившихся банков. Затем компания начала обеспечивать продажу имущества государственных и коммунальных предприятий, имущества в рамках процедуры банкротства, а также ряда других активов. Сегодня на Прозорро.Продажи можно купить или взять в аренду: недвижимость, автомобили, земельные участки и даже целые заводы.

Торговля на площадке происходит на аукционах. За время функционирования сервиса было продано активов почти на 85 млрд грн.

Прозорро.Продажи и приватизация

Начиная с 2018 года, на платформе продаются объекты малой приватизации, принадлежащие государству или местным общинам. Это направление активизировалось в прошлом году, когда было продано таких объектов на 3,3 млрд грн. Для сравнения: за предыдущие девять лет средний результат составил примерно 400 млн грн.

Среди крупнейших объектов, проданных в прошлом году в рамках малой приватизации: гостиница «Эрмитаж» в Киеве (311 млн грн) и единый имущественный комплекс предприятия «Волыньторф» (212 млн грн). В целом, через малую приватизацию за год продано более 900 различных объектов.

Выросла в прошлом году и конкуренция за их покупку на аукционах Прозорро. Если в 2021 году в среднем в приватизационных торгах участвовали три предпринимателя, то в прошлом году уже пять. А в торгах за некоторые объекты участвовали десятки участников.

С прошлого года правительство решило проводить на Прозорро.Продажи и крупную приватизацию. На сервисе был опубликован список предприятий, которые должны быть проданы. Среди них, в частности, Сумыхимпром, Днепровский электровозостроительный завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, Центрэнерго и т. д.

Уже два года на Прозорро.Продажи проходят также аукционы по аренде земли коммунальной собственности, а в прошлом году был принят закон, который переведет на площадку и аренду с/х земель государственных предприятий. Онлайн-аукционы продемонстрировали повышение конкурентности — цена аренды выросла на 175%, по сравнению с офлайн-торгами, которые были ранее.

Торговля через электронные площадки

Специфика работы Прозорро.Продажи состоит в том, что сервис обеспечивает работу базы данных всех объектов, которые торгуются. Кроме этого, он ответственный за надежность проведения торгов, суммируя ставки участников.

В то же время, государственная структура напрямую не принимает ставки и не взаимодействует с участниками торгов — эта работа переводится на специальные электронные площадки.

Можно сказать, что Прозорро.Продажи — это своеобразный маркетмейкер. На сайте сервиса можно выбрать нужный объект, прочитать информацию о нем, просмотреть документацию и т. д. Однако, когда человек хочет стать участником торгов, нажмет кнопку «подать предложение» — сервис ему предложит перечень площадок, то есть аккредитованных юридических лиц, ответственных за прием ставок и всю организационную работу, связанную с этим.

Как надежная площадка упрощает торговлю

Сейчас на Прозорро.Продажи зарегистрировано 42 таких электронных площадки. Некоторые из них совсем небольшие и у них незначительный опыт сотрудничества с государственным сервисом, ведь, согласно официальной статистике, провели на нем сделок всего на несколько десятков тысяч гривен.

Также следует учитывать, что не у всех из этих компаний достаточное количество персонала, чтобы уделять достаточное внимание клиентам.

Избегать затруднений при покупке активов на Прозорро можно благодаря сотрудничеству с надежными площадками. В качестве примера, можно рассмотреть «Национальную электронную биржу».

На данный момент среди аккредитованных площадок на Прозорро именно она является лидером продаж, обеспечив их на общую сумму в 8,44 млрд грн. У площадки большой опыт работы с электронными торгами, ведь работает с 2014 года. Среди достижений «Национальной электронной биржи» — продажа гостиницы «Днепр» за рекордные 1,1 млрд грн и АО «Киевпассервис» за 230 млн грн.

Компания предоставляет полный комплекс услуг по участию в аукционе, начиная с подбора актива, получения нужной информации о нем, анализа и планирования стратегии участия в торгах, а также сопровождает подписание протокола. «Национальная электронная биржа» сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. Если же клиент хочет не покупать имущество, а выставить, собственно, на аукцион — такие услуги тоже предоставляет.

Как объясняют в компании, она специализируется на индивидуальном сопровождении клиентов. Поэтому ей важно узнать, какой именно объект будет лучше всего отвечать потребностям заказчика, отыскать его и разобраться со всеми особенностями покупки. Именно индивидуальный подход обеспечивает «Национальной электронной бирже» самый большой процент побед среди всех участников аукционов.

Сотрудничество с профессионалами особенно важно при участии в торгах по крупным объектам. При подготовке к аукциону нужно более подробно изучать их особенности, знать, как получить всю необходимую информацию о них. Кроме этого, если лот действительно интересный и продается по выгодной цене, можно ожидать большое количество желающих его приобрести, а потому необходимо детально разобраться и в особенностях процедуры торгов.

«Если участник попытается принять участие в торгах без помощи надежной площадки, он не сможет учесть все нюансы процедуры, по которой будет продаваться актив, и не получит всей нужной информации. Это увеличивает риски дисквалификации по результатам торгов и потери гарантийного взноса, а также уменьшает шансы на победу в них из-за отсутствия спланированной стратегии опытной площадки», — объясняет управляющий партнер «Национальной электронной биржи» Евгения Божко.

Сейчас Прозорро.Продажи не только наполняет государственный и местный бюджеты, но и позволяет бизнесу покупать нужные активы, не упустив самые лучшие лоты.