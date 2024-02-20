Восемь лет назад государство создало площадку Прозорро.Продажи для продажи и сдачи в аренду своего имущества. Сейчас здесь можно купить квартиры, коммерческие помещения, автомобили
Как купить недвижимость, авто или предприятие на Прозорро без головной боли
Восемь лет назад государство создало площадку Прозорро.Продажи для продажи и сдачи в аренду своего имущества. Сейчас здесь можно купить квартиры, коммерческие помещения, автомобили
Что такое Прозорро.Продажи
Прозорро.Продажи — это государственная компания, основная задача которой — организация аукционов по продаже и сдаче в аренду государственного имущества.
Начал работу сервис по продаже имущества обанкротившихся банков. Затем компания начала обеспечивать продажу имущества государственных и коммунальных предприятий, имущества в рамках процедуры банкротства, а также ряда других активов. Сегодня на Прозорро.Продажи можно купить или взять в аренду: недвижимость, автомобили, земельные участки и даже целые заводы.
Торговля на площадке происходит на аукционах. За время функционирования сервиса было продано активов почти на 85 млрд грн.
Прозорро.Продажи и приватизация
Начиная с 2018 года, на платформе продаются объекты малой приватизации, принадлежащие государству или местным общинам. Это направление активизировалось в прошлом году, когда было продано таких объектов на 3,3 млрд грн. Для сравнения: за предыдущие девять лет средний результат составил примерно 400 млн грн.
Среди крупнейших объектов, проданных в прошлом году в рамках малой приватизации: гостиница «Эрмитаж» в Киеве (311 млн грн) и единый имущественный комплекс предприятия «Волыньторф» (212 млн грн). В целом, через малую приватизацию за год продано более 900 различных объектов.
Выросла в прошлом году и конкуренция за их покупку на аукционах Прозорро. Если в 2021 году в среднем в приватизационных торгах участвовали три предпринимателя, то в прошлом году уже пять. А в торгах за некоторые объекты участвовали десятки участников.
С прошлого года правительство решило проводить на Прозорро.Продажи и крупную приватизацию. На сервисе был опубликован список предприятий, которые должны быть проданы. Среди них, в частности, Сумыхимпром, Днепровский электровозостроительный завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, Центрэнерго
Уже два года на Прозорро.Продажи проходят также аукционы по аренде земли коммунальной собственности, а в прошлом году был принят закон, который переведет на площадку и аренду с/х земель государственных предприятий. Онлайн-аукционы продемонстрировали повышение конкурентности — цена аренды выросла на 175%, по сравнению с офлайн-торгами, которые были ранее.
Торговля через электронные площадки
Специфика работы Прозорро.Продажи состоит в том, что сервис обеспечивает работу базы данных всех объектов, которые торгуются. Кроме этого, он ответственный за надежность проведения торгов, суммируя ставки участников.
В то же время, государственная структура напрямую не принимает ставки и не взаимодействует с участниками торгов — эта работа переводится на специальные электронные площадки.
Можно сказать, что Прозорро.Продажи — это своеобразный маркетмейкер. На сайте сервиса можно выбрать нужный объект, прочитать информацию о нем, просмотреть документацию
Как надежная площадка упрощает торговлю
Сейчас на Прозорро.Продажи зарегистрировано 42 таких электронных площадки. Некоторые из них совсем небольшие и у них незначительный опыт сотрудничества с государственным сервисом, ведь, согласно официальной статистике, провели на нем сделок всего на несколько десятков тысяч гривен.
Также следует учитывать, что не у всех из этих компаний достаточное количество персонала, чтобы уделять достаточное внимание клиентам.
Избегать затруднений при покупке активов на Прозорро можно благодаря сотрудничеству с надежными площадками. В качестве примера, можно рассмотреть «Национальную электронную биржу».
На данный момент среди аккредитованных площадок на Прозорро именно она является лидером продаж, обеспечив их на общую сумму в 8,44 млрд грн. У площадки большой опыт работы с электронными торгами, ведь работает с 2014 года. Среди достижений «Национальной электронной биржи» — продажа гостиницы «Днепр» за рекордные 1,1 млрд грн и АО «Киевпассервис» за 230 млн грн.
Компания предоставляет полный комплекс услуг по участию в аукционе, начиная с подбора актива, получения нужной информации о нем, анализа и планирования стратегии участия в торгах, а также сопровождает подписание протокола. «Национальная электронная биржа» сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. Если же клиент хочет не покупать имущество, а выставить, собственно, на аукцион — такие услуги тоже предоставляет.
Как объясняют в компании, она специализируется на индивидуальном сопровождении клиентов. Поэтому ей важно узнать, какой именно объект будет лучше всего отвечать потребностям заказчика, отыскать его и разобраться со всеми особенностями покупки. Именно индивидуальный подход обеспечивает «Национальной электронной бирже» самый большой процент побед среди всех участников аукционов.
Сотрудничество с профессионалами особенно важно при участии в торгах по крупным объектам. При подготовке к аукциону нужно более подробно изучать их особенности, знать, как получить всю необходимую информацию о них. Кроме этого, если лот действительно интересный и продается по выгодной цене, можно ожидать большое количество желающих его приобрести, а потому необходимо детально разобраться и в особенностях процедуры торгов.
«Если участник попытается принять участие в торгах без помощи надежной площадки, он не сможет учесть все нюансы процедуры, по которой будет продаваться актив, и не получит всей нужной информации. Это увеличивает риски дисквалификации по результатам торгов и потери гарантийного взноса, а также уменьшает шансы на победу в них из-за отсутствия спланированной стратегии опытной площадки», — объясняет управляющий партнер «Национальной электронной биржи» Евгения Божко.
Сейчас Прозорро.Продажи не только наполняет государственный и местный бюджеты, но и позволяет бизнесу покупать нужные активы, не упустив самые лучшие лоты.
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