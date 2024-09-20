Украинцы смогут проверить всю информацию о новостройке в одном реестре

Недавно правительство приняло постановление, которое дает старт экспериментальному проекту — градостроительному кадастру на общегосударственном уровне. Как он поможет оценить инвестиционный потенциал территорий и зачем нужен еще рассказала финансовый советник и операционный директор Smart Family Office Алина Шух.

Зачем нужен кадастр

Все градостроительные документы теперь будут храниться в едином цифровом реестре с унифицированными стандартами, что значительно повысит прозрачность и эффективность работы органов власти и местного самоуправления.

Одна из составляющих кадастра — Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС), успешно функционирует в Украине уже более трех лет. Это база данных, объединяющая информацию об объектах строительства, участниках строительного процесса, сведения о разрешительных документах, градостроительную и проектную документацию, экспертизы проектов, сведения о технической инвентаризации и много другой информации, которая ранее хранилась в разрозненных реестрах и базах данных.

Но строительный процесс начинается гораздо раньше — с разработки градостроительной документации: если у нас не будет в цифровом виде унифицированных данных из всех областей, мы не сможем обеспечить полноценную цепочку от разработки градостроительной документации до непосредственно ввода объектов в эксплуатацию. Именно это и обеспечит кадастр.

С момента запуска кадастра государственного уровня уже действующие региональные кадастры, разработанные на разных геоинформационных системах, не потеряют своей актуальности, ведь будет возможность их полной интеграции. Но речь не о дублировании данных, а о создании единых обобщенных требований к ним.

Использовать их для функций, необходимых непосредственно на местах, не запрещается, но процесс от начала до конца должен быть одинаковым — общегосударственным.

Внедрение градостроительного кадастра — одна из реформ, которые Украина обязалась внедрить для получения финансовой поддержки от ЕС в рамках Ukraine Facility. Предстоит еще немало работы, однако внедрение градостроительного кадастра действительно дает все шансы процессу прозрачного и подотчетного восстановления состояться, и вот почему.

Ключевые преимущества кадастра на общегосударственном уровне

Все данные в единой системе. Градостроительный кадастр аккумулирует всю градостроительную информацию и документы на местном, региональном и государственном уровнях. Система охватывает комплексные планы пространственного развития общин, генпланы, планы зонирования, детальные планы территорий, схемы планирования областей и районов. Через кадастр также будут вноситься изменения, обновления, экспертизы и заключения о градостроительной документации.

Повышение качества градостроительной документации и защита от подделок. Геоинформационный характер системы обеспечивает привязку всех данных к конкретной территории. Это позволяет наглядно демонстрировать планировку города, расположение объектов и зоны застройки, обеспечивая точность и защиту от потерь и подделок.

Ускорение строительных процедур. Кадастр автоматически формирует и предоставляет подъемники с градостроительными условиями и ограничениями, строительными паспортами застройки земельного участка, что ускоряет получение информации для проектирования и строительства. Это особенно важно сегодня, когда страна осуществляет и планирует восстановление.

Прозрачность строительства городов. Интерактивный формат данных облегчает понимание градостроительных решений, способствует прозрачности и открытости процесса планирования, а также позволяет более эффективно использовать эти данные для различных целей, таких как анализ, моделирование и принятие решений.

Открытые публичные данные. Градостроительная документация должна быть публичной, без этого невозможно преодолеть коррупцию и обеспечить участие граждан в управлении общинами. На геопортале Градостроительного кадастра будут размещены материалы для публичного доступа, но во время военного положения действует ряд ограничений. Также на геопортале можно будет найти информацию о разработке проектов градостроительной документации: принятие решений, сроки представления предложений, проведение общественных обсуждений, слушаний, работу согласительных комиссий и рассмотрение проектов на сессии совета.

Украина уже давно нуждалась в таком «едином окне», которое могло бы улучшить и значительно ускорило работу ОМС, органов архитектуры и экспертов отрасли, и одновременно повысить прозрачность градостроительных процессов для граждан.

Экосистема цифровых инструментов

Градостроительный кадастр станет зонтиком над ЕГЭССС, который за более чем 3 года обеспечил беспрецедентную прозрачность в строительной отрасли. В кадастр войдут Единый государственный реестр административно-территориальных единиц и территорий общин, Единый государственный реестр адресов, Реестр зданий и сооружений.

Это интегрированная экосистема, взаимодействующая с другими цифровыми ресурсами и системами, такими как Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, система управления восстановлением DREAM, Геоинформационная система регионального развития, реестр экологической оценки, Государственный земельный кадастр, электронная система закупок, Государственный реестр недвижимых памятников и т. п. Все это позволит максимально полно оперировать информацией о территориях, их планировании и застройке.

Читайте также: єОселя: какое новое жилье можно будет приобрести, и как выбрать застройщика

Автоматизация процессов и валидация данных

Как и другие современные цифровые системы, Градостроительный кадастр будет хранить цифровой след каждого действия. Пользователи будут идентифицироваться через электронные подписи или печати, а их действия с документами будут зафиксированы, что усложнит возможные махинации или подделки. Некоторые документы будут формироваться автоматически благодаря интеграции с другими реестрами, в частности, данные о градостроительных условиях, ограничениях и строительных паспортах застройки земельных участков.

Кадастр также обеспечивает автоматическую валидацию данных. Внесенные данные проверяются на соответствие стандартам, формату и структуре, а также на корректность координат. Система проверяет, соответствуют ли данные региональным координатам и связаны ли они с национальной геодезической системой УСК-2000.

Важно, что внесенные данные проходят также проверку на соответствие другим уровням градостроительной документации. Очевидно, что генеральный план населённого пункта, комплексный план развития общины и детальный план территории должны быть синхронизированы. Градостроительный кадастр наконец-то поможет воплотить это в реальность. Это предохранитель ситуаций, когда проекты развития территорий противоречат друг другу, а в результате территории развиваются хаотично и неэффективно.

На общегосударственном уровне он станет важным инструментом для внедрения правительственной политики, в частности, региональной. Кадастр поможет оценивать инвестиционный потенциал территорий для инвесторов и предоставлять гражданам доступ к информации об их использовании. Именно такой инструмент нужен для восстановления, отстройки и развития нашей страны.