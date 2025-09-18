В Украине или Польше: где выгоднее арендовать жилье

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 сентября 2025, 12:10 Читати українською

В Украине или Польше: где выгоднее арендовать жилье

Рынок аренды жилья в Украине остается более доступным, чем в Польше. В больших украинских городах арендовать квартиру можно за $400−500, в то время как в Польше подобные варианты стоят от $800. Об этом говорится в исследовании OLX.

Рынок аренды жилья в Украине остается более доступным, чем в Польше.

Сравнение стоимости аренды

В августе 2025 года медиа стоимость аренды квартир в Украине выросла по сравнению с прошлым годом. Средние цены составляют около $300 за однокомнатные, $420 за двухкомнатные и $630 за трехкомнатные квартиры.

Однокомнатные

Высокие цены зафиксированы во Львове ($432) и Киеве ($408). В Днепре и Одессе аренда колеблется в пределах $260−280, а самые дешевые варианты остаются в Харькове — всего $108. В Польше же медианная цена значительно выше — $605. В Варшаве аренда составляет $689, в Гданьске — $635, тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве квартиры стоят от $510 до $590.

Двухкомнатные

В Киеве стоимость двухкомнатных составляет $720, во Львове — $501. В Днепре и Одессе цены держатся на уровне $360−370, а в Харькове — всего $168. В Польше медианная цена составляет $780: в Варшаве — $891, в Гданьске — $797, в Кракове, Познани и Вроцлаве — от $680 до $780.

Трехкомнатные

Самые дорогие трехкомнатные квартиры расположены в Киеве ($1303), в то время как во Львове они стоят почти вдвое дешевле — $648. В Одессе и Днепре цены колеблются между $450−500, в Харькове — всего $240. В Польше медианная стоимость составляет $970: в Варшаве — $1161, в Гданьске — $999, а в Кракове, Познани и Вроцлаве — $810−950.

В целом за год аренда в Украине подорожала на 15−25%, тогда как в Польше рост составил всего 5−10%. Несмотря на это, жилье в Польше все равно остается в среднем на 80−100% дороже, чем в Украине

Сравнение спроса и предложения

В августе 2025 года количество квартир для аренды в крупнейших городах Украины уменьшилось на 8%. Наибольшее падение предложений зафиксировано в Харькове — почти в два раза, если сравнивать с прошлым годом.

В то же время в Польше предложение на рынке аренды наоборот несколько выросло — на 1,5%. Что касается спроса, то в обеих странах он снизился. К примеру, в Украине количество отзывов снизилось на 11%, а в Польше на 15%.

В то же время в Украине 59% отзывов приходится на однокомнатные квартиры, а в Польше популярнее двухкомнатные (50% спроса).

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами