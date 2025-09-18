В Украине или Польше: где выгоднее арендовать жилье

Рынок аренды жилья в Украине остается более доступным, чем в Польше. В больших украинских городах арендовать квартиру можно за $400−500, в то время как в Польше подобные варианты стоят от $800. Об этом говорится в исследовании OLX.

Сравнение стоимости аренды

В августе 2025 года медиа стоимость аренды квартир в Украине выросла по сравнению с прошлым годом. Средние цены составляют около $300 за однокомнатные, $420 за двухкомнатные и $630 за трехкомнатные квартиры.

Однокомнатные

Высокие цены зафиксированы во Львове ($432) и Киеве ($408). В Днепре и Одессе аренда колеблется в пределах $260−280, а самые дешевые варианты остаются в Харькове — всего $108. В Польше же медианная цена значительно выше — $605. В Варшаве аренда составляет $689, в Гданьске — $635, тогда как в Кракове, Познани и Вроцлаве квартиры стоят от $510 до $590.

Двухкомнатные

В Киеве стоимость двухкомнатных составляет $720, во Львове — $501. В Днепре и Одессе цены держатся на уровне $360−370, а в Харькове — всего $168. В Польше медианная цена составляет $780: в Варшаве — $891, в Гданьске — $797, в Кракове, Познани и Вроцлаве — от $680 до $780.

Трехкомнатные

Самые дорогие трехкомнатные квартиры расположены в Киеве ($1303), в то время как во Львове они стоят почти вдвое дешевле — $648. В Одессе и Днепре цены колеблются между $450−500, в Харькове — всего $240. В Польше медианная стоимость составляет $970: в Варшаве — $1161, в Гданьске — $999, а в Кракове, Познани и Вроцлаве — $810−950.

В целом за год аренда в Украине подорожала на 15−25%, тогда как в Польше рост составил всего 5−10%. Несмотря на это, жилье в Польше все равно остается в среднем на 80−100% дороже, чем в Украине

Сравнение спроса и предложения

В августе 2025 года количество квартир для аренды в крупнейших городах Украины уменьшилось на 8%. Наибольшее падение предложений зафиксировано в Харькове — почти в два раза, если сравнивать с прошлым годом.

В то же время в Польше предложение на рынке аренды наоборот несколько выросло — на 1,5%. Что касается спроса, то в обеих странах он снизился. К примеру, в Украине количество отзывов снизилось на 11%, а в Польше на 15%.

В то же время в Украине 59% отзывов приходится на однокомнатные квартиры, а в Польше популярнее двухкомнатные (50% спроса).