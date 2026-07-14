Скидки на «прилет»: что происходит с рынком аренды в Киеве после усиления атак

В Киеве и пригороде на фоне активизации вражеских атак меняется рынок аренды жилья. Цены на съемное жилье в «плохих» локациях будут падать, тогда как в более-менее безопасных, наоборот, вырастут. «Минфин» разбирался, что на самом деле происходит на рынке аренды и как уже изменились цены.

«Если ранее основными темами обсуждений с клиентами были цена, планировка, район или ремонт квартиры, то сейчас люди все чаще спрашивают о наличии укрытий, автономность дома, работу лифтов и водоснабжения. После очередных атак клиенты начали пересматривать районы под аренду жилья. К примеру, та же Лукьяновка окончательно закрепилась во главе „черного списка“. А с недавних пор многие насторожено относятся к предложению посмотреть квартиру в Дарнице или других районах Левого берега, где были попадания по жилым домам. Что касается пригорода, то там тоже уже есть изменения по спросу. К примеру, Вишневое, где после недавней атаки сильно пострадал жилой фонд, сейчас даже не рассматривают, оттуда, наоборот, идет миграция населения. Хотя ранее арендаторы очень любили этот город», — рассказала «Минфину» киевский риэлтор Ирина Луханина.

Руководитель агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов добавил, что в «плохих местах» люди не хотят снимать жилье даже со скидками.

«Скажем, в предложении есть хорошая трешка в 130 квадратов в новом ЖК на Лукьяновке. В квартире сделан дизайнерский ремонт, установлена элитная мебель и техника. До войны такая недвижимость сдавалась по 2,5 тысячи долларов в месяц, уже после начала полномасштабного вторжения — по 1,8−2 тысячи. Сейчас же мы не можем сдать эту квартиру даже за тысячу долларов в месяц», — отметил Романов.

Большая миграция арендаторов

В последнее время враг заметно усилил атаки на Киев и Киевскую область. Причем, идет масштабное разрушение жилого сектора — прямые попадания в дома, выгорание целых подъездов и, как с случае с Вишневым — даже отдельных улиц.

Это уже сильно изменило настроения потенциальных арендаторов.

«Районы, где были прилеты, люди обходят десятой дорогой. Лукьяновка, Дарница, Святошино, а также локации в других районах, если рядом есть промзона, склады или даже отделение почтовой доставки — все эти адреса стали считаться «опасными». Еще недавно арендаторы практически не обращали внимание, к примеру, на стоящий рядом офисный центр, заправку или логистический объект. Сейчас же, даже если их «специализация» чисто гражданская, и ничего военного и в помине нет, все равно не хотят селиться рядом — опасаются «прилетов», — говорит Романов.

Также резко вырос спрос на квартиры. на низких этажах, «Ранее первые этажи многие вообще не рассматривали, сейчас же они чуть ли не в топе запросов. Популярностью пользуются и квартиры на 2−3 этажах, люди считают их более безопасными, чем жилье повыше», пояснил Романов.

Арендаторы стали интересоваться и технологией сооружения домов. В приоритете — жилье в монолитно-каркасных высотках, которые считаются более «крепкими» — в отличие, скажем, от панельных домов, они не «складываются» в случае «прилетов». Отметим, что монолитно- каркасные дома — это преимущественно, новая застройка. Съемное жилье там и ранее стоило недешево, а сейчас, пользуюсь случаем, некоторые хозяева повысили ценники еще на 1−2 тысячи гривен в месяц.

«Все уже поняли, что ракеты долетают. Поэтому спрос со стороны арендаторов сместился в строну жилья в домах, где рядом есть укрытия, подземные паркинги, возле метро, подальше от складов и промзон. При этом люди ищут жилье, держа в уме зиму, и помня, какой тяжелой она была. Поэтому вопрос энергонезависимости домов по- прежнему актуальный», — рассказал «Минфину» глава оценочной компании «Дельта- Консалтинг» Роман Рябов.

Отдельный тренд, который формируется на рынке съемной недвижимости прямо сейчас — рост миграционных настроений.

«Многие задумались над тем, чтобы выехать из Киева в пригород. Рассматривают Обуховское направление, считающееся более „спокойным“, а также Киево-Святошинский район, Петропавловскую и Софиевскую Борщаговку, Ирпень, Бучу. Да, их тоже атакуют шахеды. Но по баллистике пригород все же более благополучный», — говорит Романов. Рябов добавил, что арендаторы все чаще обращают внимание и на жилье в столичных отдаленных районах новостроек, считая, что там риски «прилетов» ниже.

В то же время из Вишневого, которое сильно пострадало после недавней атаки, люди, наоборот, массово уезжают. Как говорят риэлторы, арендаторы ищут жилье в других населенных пунктах Киевской области, чаще всего, в Софиевской и Петропавловской Борщаговке, Ирпене. Причем, риэлторов просят подобрать съемные квартиры не только те, кто ранее арендовал жилье в Вишневом, но и те, у кого там была собственная недвижимость. «Люди пока не готовы покупать новые квартиры или дома, поэтому хотя бы на какое-то время переезжают в съемное жилье», — пояснил Романов.

Летнее затишье отменяется

Миграция арендаторов, связанная с попытками людей переехать либо в целое жилье из разрушенных домов, либо в более безопасные объекты, поддерживает на рынке достаточно высокую активность.

«Несмотря на то, что лето — традиционно низкий сезон на рынке аренды жилья, в этом году спрос на съемное жилье очень высокий. Это касается как Киева, так и большинства населенных пунктов пригорода. Хорошие квартиры в предложении не задерживаются — их снимают очень быстро. Что касается жилья, которое попало в „черный список“ арендаторов (в „опасных“ локациях, рядом с промзонами и др), то там тенденция обратная —нет даже просмотров, людей не интересуют скидки от владельцев, они просто не хотят там селиться. Такая же ситуация с домами, рядом с которыми есть уже поврежденные объекты. Даже если сама высотка целая, но поблизости есть сильно побитые дома, квартиры там крайне сложно сдавать», — отметил Романов.

Интересно, что многие арендаторы резко «разлюбили» центр Киева. Ранее считалось, что центральные районы столицы хорошо прикрыты ПВО, поэтому риск разрушений там минимальный. Но после нескольких прилетов по центральной части города, теперь, наоборот, считается, что эта локация стала приоритетной целью врага, и лучше переехать на «тихую окраину».

«Поэтому некоторые варианты квартир и домов в тех же Софиевской или Петропавловской Борщаговке стоят уже едва ли не дороже, чем в центре Киева», — отметил Романов.

Он также добавил, что высокий спрос на съемное жилье в целом не дает ценникам упасть. «Ставки по рынку остаются достаточно высокими, поскольку идет большой поток людей. „Летних“ скидок, как в прошлые годы, сейчас нет», — отметил эксперт.

Что происходит с ценами

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», в один голос заявляют — несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в Киеве, никакого обвала цен на рынке съемного жилья нет. «Снижения цен нет, и не ожидается», — отметил Рябов. «И в самом Киеве, и в пригороде, арендные ставки остаются стабильными», — добавил Романов.

По данным ЛУН, по состоянию на 11 июля средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве сейчас составляет 19 тысяч гривен в месяц.

Это не только не ниже, но и даже выше, чем весной или в начале лета. Так, в апреле средний ценник не поднимался выше 17 тысяч гривен, а в июне — 18 тысяч гривен.

То есть, за последний месяц единички в столице подорожали почти на 5,6%, а за последние полгода — на 11,76%.

При этом по двушкам статистика немного другая: за последний месяц средний ценник на их аренду не изменился и составляет 28 тысяч гривен в месяц. Но за последние полгода ставки выросли на 12%. Является ли нулевая динамика по цене за месяц началом стагнации или же это временная пауза — пока неясно.

Что касается трешек, то они за последний месяц подешевели в аренде на 0,78% (до 44700 гривен), а за полгода — подорожали на 3,26%. Ро этому сегменту динамика ставок самая слабая, что поясняется в том числе, снижением спроса на аренду элитного жилья в центре столицы.

Но средние ценники не отражают «частных» тенденций, которые уже проявляются на рынке аренды.

Скажем, многие владельцы квартир в домах, которые потенциальные постояльцы сочли «опасными» (в районах, где были прилеты по многоэтажной застройке, рядом с промзонами, складами, без укрытий и пр) готовы уступать в цене до 10−15% от заявленной таксы.

В «свежих» объявлениях по аренде в Вишневом ценники уже изначально более низкие, чем ранее. Скажем, в объявлении от 10 июля предлагается однокомнатная квартира с ремонтом и техникой за 8,5 тысяч гривен, хотя ранее за такую просили, минимум, 10 тысяч, В новостройке похожий объект выставлен за 12500 гривен, что на 2,5−3 тысячи дешевле, чем, к примеру, в начале июня.

«Но люди все равно такие варианты брать не хотят, даже со скидками. Предпочитают поискать на свой бюджет более „безопасную“ квартиру», — говорит Романов.

Что касается собственников «хороших» квартир (в боле безопасных локациях), то некоторые уже предпринимают попытки повысить цену на 1−2 тысячи гривен, и зачастую арендаторы готовы доплачивать. Именно такой сегмент жилья и обеспечивает рост средних арендных ставок, отражаемый в рыночной статистике.

Эксперты говорят, что «ценовое расслоение» в ближайшее время продолжится. Динамика будет зависеть, в первую очередь, от ситуации с безопасностью — если враг будет наносить удары, направленные на разрушения жилой застройки, удешевление жилья в «плохих» локациях ускорится, как и подорожание в «хороших».