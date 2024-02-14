Ремонт «под ключ» от застройщика: сколько стоит в 2024 году

Ремонт под ключ — полезная опция, которую все чаще предлагают украинские застройщики. Она экономит время, силы и финансы. Вместе с компанией «Интергал-Буд» мы расскажем о том, какими бывают варианты отделки квартир и сколько это стоит в 2024 году.

Почему ремонт «под ключ» может стать удачным решением

Если владелец нового жилья, которое нуждается в ремонте, — не мастер на все руки, и не является одновременно дизайнером интерьеров, электриком, штукатуром, плиточником, маляром, то ему придется нанимать профессионалов. Далее события могут развиваться по двум сценариям. Первый (идеальный) — все идет, как нужно, работы выполняются вовремя и качественно, без выхода за пределы запланированного бюджета. Второй (более реальный) — бригада не успевает со сроками, материалов понадобилось больше, чем планировалось, а некоторые виды работ мастера и вовсе не выполняют. На поиски других требуется время, силы и энергия. Чтобы качественно все спланировать, нужно разобраться в каждой детали.

Впрочем, есть и третий альтернативный сценарий — ремонт «под ключ» от застройщиков. Услуга, которая пользуется все большим спросом среди клиентов. И это легко объяснить.

Во-первых, она избавляет от головной боли, связанной с поиском профессиональных и ответственных мастеров, которые будут делать ремонт. Кто с этим сталкивался, знает, что это — задача «со звездочкой».

Во-вторых, это существенная экономия времени, ведь сразу после получения ключей покупатели могут заселиться в полностью готовое жилье, без нюансов и недоработок, потому что ремонт делается параллельно с процессом строительства.

В-третьих, и главное. Как отмечают в компании «Интергал-Буд», ремонт «под ключ» от застройщика — это также существенная экономия средств. «Сэкономить, выбирая готовое решение, можно, как минимум, 30% от приблизительных расходов. Это из расчета одинаковых по классу и характеристикам материалов», — объясняет руководитель отдела инвестиций и аналитики компании Анна Анисимова.

По ее словам, экономия происходит вследствие оптовых цен, доступных для застройщика и недоступных для розничной закупки отдельными потребителями. По этому же принципу происходит удешевление стоимости выполнения ремонтных работ. То есть для застройщика, учитывая значительные объемы, ремонт будет существенно дешевле. Эта разница позволяет компании предлагать выгодный прайс на свои услуги, не теряя маржинальности.

Что касается экономии времени, то ее рассчитать сложнее. «Как правило, выполнение ремонта самостоятельно занимает у владельца квартиры, как минимум, полгода. Это при оптимистичном сценарии, когда не возникает проблем с закупкой материалов и поиском исполнителей. А проблемы часто бывают, особенно в условиях войны. В конце концов, это тоже деньги, которые владелец квартиры потратит на аренду жилья для себя, ожидая возможности въехать в собственное. Или не получит прибыли, если квартира покупалась с целью сдачи в аренду», — отмечают в «Интергал-Буд».

Ремонт «под ключ» — это также эффективный способ обезопасить себя от рисков, связанных с удорожанием материалов для отделки и курсовых колебаний. Расчет стоимости стройматериалов, комплектующих, техники, мебели производится с учетом текущего курса доллара США.Это особенно актуально, когда речь идет об инвестициях в объект на низком и среднем этапе готовности. То есть с момента заключения сделки до получения ключей от квартиры может пройти несколько лет. Насколько вырастет стоимость ремонта для покупателя за это время, прогнозировать сложно. Но она точно вырастет. Инвестор может оплатить ремонт застройщику сразу и не беспокоиться за дальнейшие колебания цен.

Какой ремонт получит покупатель

Как правило, застройщики предлагают несколько стилей, в которых может быть сделана квартира. Они, как правило, выдержаны в спокойной цветовой гамме, но при этом современные. К примеру, клиенты «Интергал-Буда» могут выбрать между базовым ремонтом квартиры, который застройщик условно назвал «оптимальным решением», и меблированным ремонтом.

«В первом случае инвестор получает чистовую отделку жилья — необходимо только завезти мебель и технику, во втором — плюс мебель, текстиль и бытовую технику, то есть абсолютно готовую к заселению квартиру», — объяснила Анна Анисимова.

Компания предлагает ремонт в трех разных дизайнерских стилях:

современная классика;

минимализм;

сканди.

Оптимальный ремонт предполагает отделку стен, пола, потолка: обои под покраску, влагостойкий ламинат, плитку в мокрых зонах, установку межкомнатных дверей, обустройство санузлов (в том числе с сантехническим оборудованием, стиральной машиной и бойлером), установку освещения и электрофурнитуры, установку теплого пола.

В меблированный ремонт входит комплект всей необходимой для проживания мебели: кровать, мягкая мебель, шкафы, обеденная группа, кресла, зеркала, кухня и бытовая техника в кухне и ванной. Есть текстиль.

Что касается дизайна, то ни один стиль, который предлагают в «Интергал-Буд», не подразумевает ярких цветов и деталей. Как правило, это очень спокойная, сдержанная гамма, приятные природные текстуры и мотивы, которые формируют чувство уюта.

«Проектируя каждое дизайнерское решение, наша команда специалистов учитывает современные тенденции дизайна. Дизайнеры компании анализируют популярные тренды, которые понравятся большинству потенциальных будущих жильцов», — говорит Анна Анисимова.

Какой именно дизайнерский стиль выбрать — это вопрос вкуса покупателя. Но, чтобы лучше сориентироваться и не ошибиться с выбором, можно посмотреть каталоги в отделе продаж компании-застройщика. «Интергал-Буд», например, предлагает посетить шоу-рум и осмотреть предложенные варианты самостоятельно.

Цена вопроса

Стоимость квартиры с ремонтом от застройщика высчитывается из двух составляющих: стоимости самой квартиры и, соответственно, ремонта. В «Интергал-Буде» рассказали, что по состоянию на начало февраля 2024 года цены на последний были следующими:

$300 — стоимость квадратного метра базового ремонта;

— стоимость квадратного метра базового ремонта; $600 — стоимость квадратного метра меблированного ремонта.

К базовому ремонту без мебели можно отдельно заказать комплектацию мебелью и техникой кухни. В таком случае дополнительно нужно заплатить $4500. В эту цену включены гарнитур и бытовая техника (холодильник, посудомойка, духовой шкаф, варочная панель, вытяжка).

Если сравнивать квартиру одной и той же площади без ремонта и с ремонтом «под ключ», то разница будет следующей. Например, в ЖК «Причал» от «Интергал-Буда» двухкомнатная квартира площадью 64,47 кв м. будет стоить:

3 034 017 грн — без ремонта;

3 765 107 грн — с дизайнерским ремонтом;

4 496 197 грн — с ремонтом и меблировкой.

Кто заказывает ремонт «под ключ»

До полномасштабной войны готовым ремонтом, в основном, интересовались покупатели, нацеленные на пассивный доход из аренды. «Сейчас, когда спекулятивный спрос на рынке недвижимости ощутимо сократился, интерес к ремонтам „под ключ“ не упал, наоборот, мы наблюдаем рост заинтересованности из-за внутренних миграционных процессов», — отметила Анна Анисимова.

По данным «Интергал-Буда», на данный момент большинство сделок на рынке — это покупка жилья для собственного проживания. Большая часть таких продаж касается ВПЛ и тех людей, чье жилье пострадало в результате действий страны-агрессора. То есть покупатели заинтересованы как можно быстрее заехать в новое жилье, ведь им негде жить. Поэтому предложение готовых квартир с ремонтом лучше всего отвечает на этот запрос.

Покупку с ремонтом рассматривают и участники программы «єОселя». Для них это возможность снизить финансовую нагрузку, связанную с обустройством нового жилья. Ведь, в случае самостоятельной отделки квартиры, нужно сразу и платить ипотеку, и параллельно собирать деньги на ремонт, и платить за аренду, ожидая завершения работ и возможности заехать. Балансировать между этими потребностями сложно. Поэтому, в таком случае, гораздо более выгодно и проще купить сразу готовое жилье с ремонтом.

«В целом, мы видим в предложении ремонта „под ключ“ устойчивый тренд. С каждым годом количество квартир, которые покупают сразу с отделкой, растет. Ведь это действительно выгодно. В сегменте недорогого массового жилья — это must have-предложение», — отмечает Анна Анисимова.

Именно «Интергал-Буд» первой предложила ремонты от застройщика на украинском рынке. Однако, если брать во внимание страны запада, там это предложение существует давно, и большинство сделок на первичке предполагает хотя бы минимальную отделку жилья.

«Голые стены после строителей интересуют только покупателей определенных категорий. К примеру, в элит-классе. В таком случае все дизайнерские решения индивидуальные, а материалы премиальные», — объясняют в «Интергал-Буде».

Застройщики, как правило, предлагают готовый ремонт в ЖК эконом- и комфорт-сегмента. Владельцы жилья бизнес- и премиум-класса предпочитают собственные дизайн-проекты и подрядчиков, которые их воплощают. Однако, это гораздо дороже и дольше.

Заказывать ремонт «под ключ» или нет — вопрос индивидуальный. Если покупатель колеблется, следует учитывать свои силы и ожидания. Конечно, сделать под себя, собственный вкус и предпочтение — оптимальное решение. Но подойдет оно, как правило, для людей, которые не ограничены в ресурсе времени и средств. Ремонт от застройщика, впрочем, и более выгоден, и при его выполнении учитываются современные тенденции дизайна. Но, в любом случае, последнее слово за покупателем.