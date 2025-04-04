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4 апреля 2025, 12:33 Читати українською

Новые квартиры в Киеве дорожают, во Львове цены падают

Аналитический центр DIM.RIA исследовал изменения на рынке первичной и вторичной недвижимости, и аренды жилья по состоянию на конец марта 2025 года. Как выяснилось, цены на квартиры демонстрируют разнонаправленную динамику, а аренда дешевеет в половине областей.

Аналитический центр DIM.RIA исследовал изменения на рынке первичной и вторичной недвижимости, и аренды жилья по состоянию на конец марта 2025 года.

Первичный рынок

Предложение

В конце марта 2025 года активными остаются отделы продаж в 77% новостроек. В прошлом месяце в Украине сдали в эксплуатацию 9 новостроек на 10 секций, из них четыре новостройки — в Киеве и области, по две — в Винницкой и Львовской областях.

Процент завершенных проектов среди всех областей Украины является самым большим в Ровенской, Одесской и Запорожской областях — 56−57%. Также высокий уровень достроенных объектов в Волынской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях — более 40%.

Цены

Средняя стоимость за квадратный метр в валюте за месяц несколько увеличилась в большинстве областей Украины. Год к году цена в основном росла в регионах, отдаленных от зоны боевых действий, больше всего — в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Закарпатской и Волынской областях — на 7−13%. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 358 за м².

Вторичный рынок

Предложение

В марте, по сравнению с февралем, на рынке вторичного жилья существенно увеличилось количество предложений в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Цена

Цена продажи однокомнатной квартиры в марте колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время, по сравнению с данными за март 2024 года, она в основном росла. За месяц самый большой рост показали Черновицкая (+8%) и Львовская (+4%) области. Городом с самым дорогим жильем остается Киев: в марте владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $90 тыс. Если рассматривать столицу более подробно, самым дорогим является Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры почти $132 тыс., а самым бюджетным — Деснянский ($46 тыс.).

Спрос

В течение месяца интерес пользователей во вторичное жилье спадал, сильнее всего в процентном значении — в Запорожской и Николаевской областях. Однако количество откликов пользователей в каждой области превышало количество добавленных объявлений.

Соотношение количества объявлений о покупке и количества откликов на них в марте в Киеве составило 1:2, и это самая значимая разница. Так, в Тернопольской области она составляет 1:17, в Винницкой — 1:14, а в Житомирской — 1:12.

Рынок аренды

Предложение

На рынке аренды в марте количество новых предложений жилья росло в Закарпатской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областях. В столице владельцы опубликовали несколько меньше новых предложений по сравнению с февралем.

Цена

Март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности, в Полтавской и Черновицкой областях: -8−10%, по сравнению с февралем. Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем хотят получить 17 700 грн за однокомнатную квартиру. Самые низкие цены в Киеве можно найти в Деснянском районе — в среднем 10 100 грн за однокомнатную квартиру, а самым дорогим районом остается Печерский — со средней ценой аренды за месяц 24 800 грн.

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Спрос

В марте пользователи менее активно искали жилье для аренды, по сравнению с февралем. Увеличилось количество поисковых запросов в Сумской, Кировоградской, Одесской и Львовской областях, а самый большой отток произошел в Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях. Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в марте в Киеве составило 1:3, но в большинстве областей эти показатели отличаются в десятки раз.

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