Недвижимость в Дубае как билет к резидентству: какие визовые возможности дают инвестиции

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 декабря 2025, 16:00 Читати українською

Недвижимость в Дубае как билет к резидентству: какие визовые возможности дают инвестиции

Недвижимость в Дубае все чаще рассматривают не только как инвестиционный актив, но и как инструмент для получения резидентского статуса в ОАЭ. Украинцы, которые планируют длительное проживание, бизнес или финансовое присутствие за рубежом, все чаще объединяют покупку жилья с визовыми стратегиями. О том, какие визовые возможности дают инвестиции в дубайскую недвижимость и с какими нюансами сталкиваются инвесторы, рассказываем вместе с Александром Логачевым, СЕО ProPart Real Estate — компании, специализирующейся на покупке, продаже и инвестировании в недвижимость в Дубае, а также комплексном визовом и юридическом сопровождении.

Недвижимость в Дубае все чаще рассматривают не только как инвестиционный актив, но и как инструмент для получения резидентского статуса в ОАЭ.

Интерес украинцев к зарубежной недвижимости в последние годы существенно вырос. Причина не только в стремлении диверсифицировать капитал или сохранить сбережения в более стабильной юрисдикции. Для многих инвесторов жилье за рубежом все чаще становится инструментом долгосрочного планирования жизни, бизнеса и мобильности. На фоне войны, ограничений внутреннего рынка и роста глобальной неопределенности украинцы более внимательно присматриваются к странам, где недвижимость сочетает инвестиционную привлекательность и понятные миграционные механизмы.

Почему украинцы все чаще инвестируют в недвижимость за рубежом

В последние годы растет спрос на зарубежную недвижимость со стороны украинцев, и в 2025-м году он уже перестал быть нишевым явлением. Чаще всего покупают квартиры в новостройках среднего ценового сегмента — для проживания, аренды или как основу для получения вида на жительство. Среди самых популярных направлений остаются Турция, Польша, Испания, Германия и Болгария, где украинцев привлекают культурная близость, понятное законодательство и развитая инфраструктура. В Турции только за 2024 год украинцы купили более 1 600 объектов недвижимости, а в Испании спрос на жилье вырос на 73% за год, особенно в прибрежных городах — Барселоне, Валенсии, Аликанте и Андалусии. В то же время география интереса постепенно расширяется: наряду с Европой все больше украинцев обращают внимание на юрисдикции за пределами ЕС, в частности, ОАЭ.

Вместе с тем меняется и инвестиционная логика. Если раньше главным аргументом была доходность, то сегодня все более важными становятся нематериальные факторы — возможность легально проживать в стране, открывать банковские счета, вести бизнес или без ограничений путешествовать. Именно поэтому в поле зрения инвесторов появляются не только традиционные европейские направления, но и новые юрисдикции, среди которых ОАЭ занимают особое место.

Дубай, как точка долгосрочной стабильности

В последние годы Дубай превратился из регионального финансового центра в глобальный хаб для бизнеса, инвестиций и жизни. Стремительный рост населения, приток международных компаний и квалифицированных специалистов создали ситуацию, при которой спрос на жилье стабильно опережает предложение. Это напрямую влияет и на цены, и на арендные ставки, формируя привлекательные условия для инвесторов.

Важно и то, что рынок недвижимости в Дубае жестко регулируется государством. Прозрачные реестры, четкие процедуры, отсутствие налога на недвижимость и понятная логика работы с застройщиками выгодно отличают ОАЭ от многих европейских стран. Для инвестора это означает более низкие регуляторные риски и большую предсказуемость результата.

Резидентство ОАЭ через инвестиции. Какие визы реально доступные?

Александр Логачев, СЕО ProPart Real Estate

Инвестиции в недвижимость в ОАЭ могут стать основанием для получения резидентского статуса, но только при условии соблюдения четко определенных финансовых и процедурных требований. Как объясняет Александр, в ProPart Real Estate на практике инвесторы чаще всего выбирают между инвесторской резидентской визой и Golden Visa, поскольку у этих форматом есть четко определенные финансовые пороги и прогнозируемая процедура оформления.

Базовым вариантом для большинства инвесторов является инвесторская виза сроком на два года. Она доступна при условии покупки недвижимости стоимостью от 750 тыс. дирхамов — это примерно $205 тыс. Важный нюанс: для старта визового процесса не обязательно оплачивать полную стоимость объекта. Достаточно первого взноса на уровне около 20%, и оформленного права собственности или Oqood — официального подтверждения участия в проекте на этапе строительства. Такая виза позволяет легально проживать в ОАЭ, открывать банковские счета и при определенных условиях претендовать на налоговое резидентство, однако предусматривает обязательный въезд в страну не реже одного раза в год.

Другой формат — Golden Visa, которая все чаще интересует инвесторов, рассматривающих ОАЭ, как долгосрочную базу для жизни или бизнеса. Для получения этой визы минимальная стоимость недвижимости составляет 2 млн дирхамов, или около $545−550 тыс. Golden Visa выдается на 10 лет, не требует регулярного въезда и распространяется не только на инвестора, но и на членов его семьи. Кроме инвестиций в недвижимость, она может предоставляться и по другим основаниям, но именно имущественный сценарий остается одним из самых предсказуемых.

В то же время эксперты отмечают: не каждая покупка автоматически гарантирует визу. Ключевыми остаются стоимость объекта, наличие правильно оформленного права собственности и соблюдение процедуры изменения статуса с туристического на резидентский непосредственно в Дубае. В период оформления, который включает медицинские тесты и биометрию, выезд из страны временно невозможен, и этот момент часто становится неожиданностью для инвесторов без опыта работы с локальными правилами.

Покупка объекта — лишь часть процесса

Один из самых распространенных мифов среди инвесторов заключается в том, что сама по себе покупка недвижимости автоматически открывает двери к резидентству. На самом деле у визового процесса есть четкая последовательность и ряд нюансов. Важную роль играет правильное оформление прав на объект, сроки подачи документов в земельный департамент и физическое присутствие именно в Дубае на этапе изменения статуса с туриста на резидента.

Как отмечает Александр Логачев, больше всего недоразумений возникает именно на этапе изменения статуса с туристического на резидентский: в этот период инвестор проходит медицинские проверки и биометрию, и является временно невыездным, а любые ошибки в документах или сроках могут затянуть процесс на недели. Только после завершения всех процедур появляется полная свобода передвижения. Пренебрежение этими деталями или неправильное планирование сроков может привести к задержкам и лишним расходам.

Почему без профессионального сопровождения растут риски

Несмотря на репутацию Дубая, как безопасной юрисдикции, рынок остается сложным для новичков. Среди типичных проблем — затягивание сроков, ошибки в документах, сложности с открытием банковских счетов и комплаенсом. Особенно чувствительной является зона визового оформления, где неправильные действия могут надолго «привязать» инвестора к стране или усложнить дальнейшие шаги.

Именно поэтому все больше клиентов выбирают комплексный подход, когда инвестиционная стратегия, покупка объекта и визовое планирование рассматриваются как единый процесс.

ProPart Real Estate: когда недвижимость и резидентство работают совместно

В этом контексте опыт Александра и ProPart Real Estate выглядит показательным. Компания работает не только как брокер по покупке и продаже недвижимости в Дубае, но и как сервис, сочетающий инвестиционный подбор объектов с визовым и юридическим консалтингом. Такой подход позволяет еще на старте определить, какую именно роль будет играть недвижимость в общей стратегии клиента — как источник дохода, как «якорь» для резидентства или как элемент долгосрочной миграционной модели.

На практике значительная часть клиентов ProPart после покупки объекта продолжают сотрудничество именно в части оформления резидентства, открытия банковских счетов и сопутствующих юридических процедур. Это еще раз подтверждает: для современного инвестора недвижимость в Дубае — это уже не просто квадратные метры, а инструмент доступа к более широким возможностям.

Вместо итога

Рынок недвижимости Дубая сегодня привлекает не только цифрами доходности, но и тем, что предлагает инвестору больше, чем классическую инвестицию. Возможность получить резидентский статус, выстроить стабильное правовое присутствие в глобальной юрисдикции и совместить инвестиции с качеством жизни делает ОАЭ одним из ключевых направлений для украинцев, которые думают на несколько лет вперед. Но именно правильное сопровождение и стратегический подход определяют, станет ли такая инвестиция настоящим «билетом к резидентству», а не просто дорогой покупкой за рубежом. А компетенции и опыт Александра Логачева и команды ProPart Real Estate здесь точно могут пригодиться инвестору.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами