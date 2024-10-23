Недвижимость, стартапы или часы: куда инвестируют самые богатые жители Индии

В течение следующих нескольких лет в Индии ожидается самый быстрый рост количества сверхбогатых людей в мире. А в начале этого года финансовый центр Индии, Мумбаи, обогнал Пекин и стал ведущим центром миллиардеров Азии, во всем мире их больше только в Нью-Йорке и Лондоне. Общее же количество так называемых UHNWI (владельцев состояния свыше $30 млн) в стране превышает 13 тыс. человек. Куда же инвестируют свои средства богатые индийцы, рассказывает CNBC. «Минфин» публикует перевод статьи.

Элитная недвижимость

Около 30% инвестиций UHNWI в Индии идут на роскошную недвижимость, включая проекты за границей, сказал Алок Сайгал, президент и руководитель компании по управлению капиталом Nuvama Private.

Люди отказались от инвестирования в землю, поскольку она менее ликвидна, а после пандемии больше богатства было направлено на жилую недвижимость, добавил он.

В среднем индиец UHNW владеет более чем двумя домами, и около 12% сверхбогатых жителей Индии планируют купить новый дом в 2024 году, свидетельствуют данные отчета о богатстве Knight Frank.

Ультрабогатые индейцы также покупают дорогую недвижимость за рубежом, и Дубай является фаворитом, сказал исполнительный директор компании по управлению капиталом Anand Rathi Wealth Четан Шеной.

«В Дубае есть все индийские развлечения, индийская еда… но утонченная. Это более изящный Мумбаи, более изящный Дели», — сказал он. Около 20% дубайского пирога офшорной недвижимости принадлежит индийским инвесторам.

Эти роскошные жилые дома — как правило, дома для отдыха богачей, или сдаются в аренду.

«Сегодня для индейцев офшоры стали достаточно важной и актуальной темой. Поэтому люди стремятся перевести часть своих активов за границу. И недвижимость становится отправной точкой», — сказал Сайгал.

Приманка стартапов

Инвестиции в стартапы становятся все более популярными, особенно среди молодого поколения богатых индийцев. За последние 15−20 лет многие молодые люди в Индии обучались за границей, а затем возвращались, чтобы управлять собственным бизнесом или инвестировать в стартапы, сказал Сайгал.

«Их друзья начали свои стартапы. Поэтому, инвестиции с друзьями, вложения денег в эти стартапы стали для них одним большим делом», — добавил он.

Инвестиции в компании на ранней стадии также являются еще одним средством диверсификации их портфелей, сказал управляющий директор и глава успешной банковской и распределительной сети Standard Chartered Bank Нитин Ченгаппа.

По словам Ченгаппа, индийские UHNWI в целом обращаются к инвестициям в стартапы, как к «динамической стратегии создания богатства».

Стартапы, которые занимаются производством потребительских товаров, любимые, поскольку эти инвесторы все чаще смотрят на кусок пирога потребления в Индии, сказал Шеной из Anand Rathi Wealth.

Предметы роскоши

Состоятельные люди Индии также активно ищут альтернативные инвестиционные возможности, сказал Ченгаппа из Standard Chartered.

«У UHNWI, как правило, есть ресурсы для достижения высшей степени диверсификации в широком диапазоне классов активов, географических регионов и инвестиционных стратегий», — сказал он. Это означает, что их портфели более склонны к альтернативным инвестициям, таким как предметы роскоши.

По данным Knight Frank, около 17% состояния UHNWI в Индии тратится на покупку предметов роскоши, среди которых в основном ювелирные изделия, предметы искусства и часы.

Акции остаются фаворитом

По словам экспертов, акции остаются любимым классом активов для богачей Индии из-за их потенциальной высокой прибыльности.

«Основным классом инвестиционных активов для сверхбогатых все еще остаются акции и взаимные инвестиционные фонды», — сказал руководитель отдела исследований Emkay Wealth Management Джозеф Томас.

По его словам, общий восходящий тренд на индийских рынках тесно связан с ростом ВВП страны и поступлением ликвидности, особенно в компании средней и малой капитализации.

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У богатых инвесторов значительные средства в акциях «голубых фишек», быстрорастущих компаниях со средней капитализацией и инвестициях в определенных секторах, таких как фармацевтика и технологии, сказал Ченгаппа из Standard Chartered.