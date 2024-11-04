Недвижимость в Испании: семь способов легально перевести средства на ее покупку

Перевести средства за границу из Украины сейчас гораздо сложнее, чем раньше: правила Национального банка ограничивают такие операции. Просто положить деньги на европейский счет тоже не всегда удается, поскольку испанские и другие европейские банки часто отказываются принимать переводы из-за границы, если нет документов, подтверждающих доходы. Какие существуют безопасные способы оплаты недвижимости в Испании и в Европе рассказал основатель и CEO агентства зарубежной недвижимости Deniz Estate Юрий Грушецкий.

Сразу подчеркну: мы сосредоточимся на способах безналичного пополнения счета. Что касается оплаты наличными, можно договориться с продавцом или застройщиком о частичной оплате — как правило, до 10−15% от стоимости объекта недвижимости. Но это не решит вопрос, поскольку основная сумма средств все равно должна быть безналично перечислена на банковский счет продавца или застройщика в Европе.

1. Декларирование средств на украинской таможне

Способ самый простой и ясный, но подходит не всем. Этот вариант для тех, кто имеет полный пакет документов подтверждающий легальность доходов в Украине. В этом случае человек должен иметь возможность покинуть страну и задекларировать средства на украинской таможне.

Если у покупателя есть подтверждение происхождения средств и соответствующая банковская выписка, он может беспрепятственно перевести средства на счет в Европе.

Средства необходимо задекларировать на украинской таможне, а затем на границе страны, через которую осуществляется выезд (Польша, Венгрия, Словакия и другие).

После получения таможенной декларации покупатель может внести наличные деньги на счет в любом банке Европы.

Стоит напомнить, что сумму до 10 тыс. евро на человека можно не декларировать.

2. Декларирование средств на таможне в Испании

Этот метод подходит тем, кто не может пройти процедуру вывоза наличных в Украину, но готов сделать это по прибытии в Европу.

Законодательство в сфере таможни в Испании позволяет провести декларирование уже по прибытии в эту страну, даже если вы пересекли границу Украины через Польшу, Словакию или Венгрию. Для этого важно иметь пакет документов, подтверждающий легальное происхождение средств.

В испанском аэропорту таможенный офицер запросит те же доказательства, что и на физическом пункте пропуска между Украиной и странами ЕС.

После прохождения этой процедуры и получения декларации формы 1S вы сможете внести наличные деньги на счет в испанском банке и использовать его для оплаты недвижимости.

3. Безналичный перевод по контракту займа или его возврат

Этот вариант оплаты не требует физического присутствия покупателя в Европе и позволяет полностью дистанционно управлять процессом. Мы не практикуем его в своей работе, но знаем, что некоторые украинцы им пользуются.

Этот способ удобен, поскольку средства поступают на европейский счет безналично, что упрощает задачу и исключает необходимость декларирования наличных денег на границе. Конечно, у этого метода есть свои транзакционные затраты, но для многих он очень удобен.

Речь идет о переводах от частных лиц-резидентов ЕС, чаще всего из Португалии, по номинальному контракту займа или его возврату. Для безопасности сторон дополнительно заключается соглашение, фиксирующее отсутствие взаимных претензий после осуществления перевода. Такой подход делает процесс законным и удобным. Стоимость услуги составляет примерно от 3,5%.

Этот метод не нуждается во взаимодействии с таможней и снимает вопрос о том, пройдут ли ваши документы проверку — достаточно IBAN в платежной системе или европейском банке, включая испанские финучреждения.

Основной недостаток этого способа: если сумма перевода превышает ориентировочно 200 тыс. евро, ее придется «бить» на части.

4. Привлечение международных компаний с лицензией на кредитование, которые могут осуществлять подобные переводы

Речь идет о финансовых компаниях, выдающих кредиты, что делает платежи законными и прозрачными для европейских банков. Они могут осуществить перевод на ваш счет в Европе, оформляя его как инвестиционный кредит.

Как правило, такие компании базируются в странах Балтии и переводы от них выглядят для банков прозрачно и соответствуют европейским нормам.

Этот способ несколько дороже: его стоимость составляет от 4%. Однако он отлично воспринимается европейскими банками и снимает потребность в разделении платежей. Этот метод позволяет перевести суммы в 300−400 тыс. евро и более одним платежом.

5. Оплата недвижимости с использованием криптовалюты

Чтобы воспользоваться этим методом, понадобится помощь специализированной компании, имеющей лицензию на обмен криптовалюты в Европе. Такая компания может принять ваш Tether или Bitcoin, обменять его на чистый безналичный евро и отправить на ваш европейский счет.

Многие риелторы и агенты, особенно в социальных сетях, позиционируют оплату криптовалютой как прямой способ покупки недвижимости за криптоактивы.

Возможно, это работает в Дубае, Северном Кипре или Турции, но в Европе и, в частности, в Испании, это чаще сводится к обменной операции: криптовалюта конвертируется в безналичный евро, далее с этого счета производится оплата продавцу или застройщику.

Непосредственно оплата криптой продавцу — это единичные случаи, скорее исключение.

6. Оплата банковской картой

Застройщики действительно могут иметь платежные терминалы, как в обычных магазинах, но есть ряд нюансов.

Для застройщика прием депозита в размере 5−15 тыс. евро через терминал не является проблемой. Однако если покупатель планирует оплатить всю стоимость объекта картой, даже при отсутствии лимитов на карте, такая схема вряд ли будет удобной.

Дело в том, что при большой оплате включаются комиссии по эквайрингу, которые составляют 1,5−1,8% от суммы платежа. Возможно, застройщик согласится взять эти расходы на себя, но чаще всего это исключение, допустимое лишь для небольших сумм депозита. Кроме того, следует помнить о лимитах Национального банка Украины на валютные карты.

Застройщики чаще предпочитают получать безналичные переводы через IBAN, указанного в контракте. Если терминал принадлежит агентству или застройщику, то транзакция будет отображена в вашем интернет-банке и может быть заблокирована системой.

7. Продажа облигаций внутреннего государственного займа

Для тех, кто рассматривает покупку объектов на суммы свыше миллиона евро, существует еще один способ — надежный, но дорогостоящий: комиссия за сделку может достигать 7% суммы. Этот вариант включает в себя продажу внутренних облигаций Украины иностранной компании, которая выкупает облигации и переводит средства на ваш зарубежный счет.

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Есть ли еще возможности и на что обратить внимание

Указанные способы можно комбинировать. Например, часть средств можно провести через границу с получением таможенной декларации, а остальные — перевести другим методом.

Для достижения цели важно использовать разные юрисдикции и счета в нескольких банках, иногда даже в разных странах.

При покупке стандартной квартиры стоимостью 150−300 тыс. евро такие операции не вызывают удивления в Европе, поскольку такие квартиры относятся к среднему сегменту рынка.

Сложности чаще всего возникают при покупке недвижимости стоимостью от полумиллиона евро и выше, особенно если у покупателя нет документов, подтверждающих происхождение капитала. В таких случаях могут увеличиться трансакционные расходы и требования по проверке документов.