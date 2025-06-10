Налог с переводов на карту: когда его действительно нужно платить

Как перевести деньги, чтобы не получить вопросов от налоговой, продать собственные вещи и торговать в интернете, чтобы не попасть под штраф, ЗН рассказала аудитор, адвокат, управляющий партнер «Сайвена Групп» Елена Жукова. «Минфин» выбрал главное.

В последние недели Интернет гудит. Из каждого утюга звучат комментарии «экспертов», которые пугают огромным налогообложением, аж 23% от «оборота», всех, кто получает переводы на карту…

Новых законопроектов по таким изменениям я не видела. Закона, который бы вводил налогообложение переводов на банковские карты физических лиц по ставке 18+5%, не существует. Более того, информацию о таком налоге даже официально опровергло Министерство финансов Украины…

Ну, а после того, как все выдохнули, возьмемся за разбор полетов. Ибо дыма без огня не бывает, и что-то все-таки в этой области произошло.

Что произошло

По информации Государственной налоговой службы, налоговиками было отправлено как минимум три тысячи писем физическим лицам, которые получили 97,5 тыс. переводов на общую сумму 162,7 млн грн. У граждан запрашивали «объяснения и их документальные подтверждения» (далее цитата из одного такого запроса): «…относительно осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации и получения доходов. Вам в период с 01.03.25 по 24.03.25 ООО „Новая Пэй“ было осуществлено 13 переводов на сумму 6 000 грн».

Разложим ситуацию по полочкам.

Первый вопрос: действительно ли нужно платить «налог из переводов»? — И да, и нет — зависит от ситуации. И от того, как посмотреть. И от храбрости налогоплательщика. И от его желания, в случае чего, идти в суд. Да и вообще от многого…

Нюанс 1: займ — не доход

Перевод — это лишь банковская расчетная операция. Она может быть разной — сопровождать «доход» или какую-то другую операцию.

К примеру, если человек получает кредит от банка (и его потом нужно вернуть) — это точно не доход.

То же касается также и других «кредитообразных» поступлений (все виды займов, возвратной помощи и т. п. ).

Поэтому первый совет: если человек получил займ (который нужно вернуть) — это точно не доход. Так и нужно ответить налоговикам: был займ, вот договор. Поскольку это не доход, полученные деньги не будут ни задекларированы, ни обложены налогом.

Нюанс 2: подарки от родственников

У налоговой есть желание (по результатам такого «обнаружения выяснения происхождения средств») выявить налогоплательщика, не уплатившего НДФЛ.

Но есть случаи, когда полученный доход не облагается налогом. Чаще всего это подарки от близких родственников. Если это именно ваш случай, также целесообразно предоставить налоговую информацию, предоставить документы. К примеру, мама ежемесячно перечисляет деньги дочери-студентке.

Самый лучший вариант — объяснить это налоговой, предоставить документы, подтверждающие родственные связи (как правило, свидетельство о рождении ребенка). И все вопросы налоговиков будут сняты. Такой вариант — самый легкий. Это второй совет.

Нюанс «два с половиной». Есть еще (достаточно небольшой) перечень необлагаемых налогом доходов. Например, не облагаются налогом (подпункт 165.1.24 статьи 165 Налогового кодекса Украины):

«165.1.24. Доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной, откормленной, выловленной, собранной, изготовленной, произведенной, обработанной и/или переработанной непосредственно физическим лицом на земельных участках…».

Так что если деньги вам заходили за, например, мед или саженцы роз, лучше так и объяснить налоговикам. Правда, там еще справка нужна от сельского/городского совета. Ну, сделайте такую справку, если нет. В любом случае, это будет самым лучшим вариантом (легче и дешевле, чем бодаться с налоговой). То есть совет № 2,5: если деньги поступили за выращенную сельхозпродукцию, объясните это налоговикам, предоставьте справку.

Нюанс 3: торговля в интернете

Самый распространенный, это переводы — интернет-торговля.

Если человек занимается интернет-торговлей (системно, давно), это уже предпринимательская деятельность. И нужно регистрироваться как ФОП.

Что бы я сделала? В максимально сжатые сроки зарегистрировалась бы ФОП и всю дальнейшую торговую деятельность проводила бы именно в статусе ФОП. Безусловно, с уплатой налогов (не такие уж большие для ФОП, здесь вообще нет места для каких-либо обсуждений или споров).

Что касается прошлых грехов (как в вышеприведенном примере — «Вам в период с 01.03.25 по 24.03.25 ООО „Новая Пэй“ было осуществлено 13 переводов на сумму 6 000 грн»). Я, вероятно, пошла бы в налоговую и договорилась с ними, что:

они быстро начисляют налог на 6 000 грн (по ставке НДФЛ 18% + ВС 5%); я быстро его оплачиваю; на этом наши взаимоотношения «по прошлым грехам» заканчиваются. (Если налоговая будет сопротивляться, то 6 000 грн нужно просто задекларировать до 01.05.2026 года и уплатить НДФЛ и ВС).

Почему именно так? Ну, во-первых, налоги все-таки надо платить (особенно во время войны).

Во-вторых, поскольку налогообложения переводов по ставке 18+5% не существует, как не существует ни одного закона, устанавливающего подобное налогообложение с 1 мая 2025 года, то все печальнее: такой налог существовал всегда (ну, не всегда, но очень-очень долго). Это разновидность НДФЛ, которая есть в Налоговом кодексе, и к нему тоже был соответствующий закон.

То есть начислить НДФЛ налоговики могут не только с 01.05.2025 и за период значительно длиннее одного-двух месяцев. Не буду писать здесь, какой именно этот срок, чтобы не пугать. Просто поверьте, это даже не год и не два…

Поэтому совет № 3: максимально быстро регистрируйтесь ФОП и начинайте работать легально. Это всегда выходит дешевле. Да и поспокойнее.

Читайте также: Банки закручивают «налоговые» гайки: как продать собственные вещи и не попасть под финмониторинг

Нюанс 4: продажа собственных вещей — это не предпринимательство

Существует большое количество граждан, которые продавали подержанные вещи. Их особенно жалко. Подержанные вещи продают не от хорошей жизни, и это не предпринимательская деятельность.

Такие люди не планируют получить прибыль, они просто хотят выжить, но… Теоретически, они попадают под налогообложение в 23% (18+5). Основанием для такого начисления является пункт 173.1 статьи 173 НКУ:

«173.1. Доход налогоплательщика от продажи (обмена) объекта движимого имущества в течение отчетного налогового года облагается налогом по ставке, определенной в пункте 167.2 статьи 167 настоящего кодекса».

Теоретически, выход есть, в юридической плоскости. То есть надо идти в суд, если налоговая наложит штраф и произведет начисление.

Поэтому закончу статью подсказкой для юристов, которые будут отстаивать в суде интересы налогоплательщика. Дело в том, что в НКУ нет четкого определения «дохода физического лица». Есть фраза, которая кратко звучит так: доход — это любой доход…

Вот цитата:

«14.1.54. Доход с источником их происхождения из Украины — любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями), ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне, в том числе, но не исключено, доходы в виде…».

Так что желаю каждому адвокату, который пойдет в суд с таким делом, победы! Потому что несправедливо штрафовать бедных людей за то, что депутаты не смогли написать качественный закон.