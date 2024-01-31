Модульные дома — идеальное решение как для собственной дачи, так и для бизнеса. Объясняем, почему

Модульные дома: стоимость, сроки, преимущества

Модульные дома — это своего рода конструктор, где целое здание собирается из отдельных частей — модулей. Последние изготавливаются на заводах, после чего транспортируются к заказчику, где производитель собирает с них готовую конструкцию. Для строительства используются дерево, пиломатериалы и различные утеплители.

У модульных домов есть несколько значимых преимуществ перед традиционным строительством.

Во-первых, такие постройки можно устанавливать на разных земельных участках, сохраняя их ландшафт. Не помешают этому даже сложный рельеф или неблагоприятная для строительства структура почвы. Поскольку модульный дом может быть как капитальным сооружением, так и временным решением (юридически), для их монтажа не нужно получать специального разрешения. К примеру, если ваш участок находится на арендной земле. Но в основном устанавливаются на участках с назначением для строительства и ввода в эксплуатацию.

Во-вторых, сроки и стоимость такого строительства приятно удивят любого заказчика. К примеру, проект SCANDI 4, который является одним из самых популярных среди клиентов компании SCANDI — производителя модульных домов с более чем 16-летним опытом, стоит сегодня 1,7 миллиона гривен. Столько придется отдать за современный одноэтажный дом площадью более 82 м² с двумя спальнями. В цену, как правило, уже включены:

доставка;

фундаменты;

монтаж;

отопление;

освещение в базовом исполнении;

кухня, которая идет в подарок.

Сроки производства стартуют от одного месяца. Еще неделя может уйти на монтаж конструкции.То есть и цена, и сроки не сопоставимы с традиционным строительством, которое может занять годы и стоить в разы больше. Важно также и то, что цены на такие дома фиксированные. То есть заказчик точно знает, сколько ему обойдется проект на выходе. Без каких-либо задержек и удорожаний, которые часто встречаются при строительстве кирпичных сооружений.

«Вы увидели дом вживую где-то у друзей или на выставочной локации, или, например, отдыхали в нем в загородном комплексе. Вы понимаете и можете визуализировать, что именно такой дом перенесется на ваш участок. И вы сразу понимаете цену, потому что она фиксированная и указана на сайте», — отмечают в SCANDI.

Среди других преимуществ модульного жилья можно отметить следующие:

Экологичность. В ходе строительства используют дерево, в частности, для внутренней отделки. Это может быть сосна или ель. Такое решение играет только на пользу здоровья дыхательной системы будущих жителей, потому что древесина регулирует влажность воздуха. А еще — помогает снять стресс и улучшить настроение благодаря естественной текстуре и натуральной цветовой гамме.

Энергоэффективность. Благодаря технологии сборного каркаса строительство модульных домов отвечает всем современным требованиям и тенденциям сохранения тепла. SCANDI обладает классом энергоэффективности А+, согласно Нидерландским нормам строительства NTA 8800, что поможет сэкономить на эксплуатации дома.

Современный дизайн. Модульный дом способен украсить и идеально вписаться в любой участок, на котором он будет смонтирован.

Отсутствие строительного мусора. Первая ассоциация со строительством и ремонтом — горы мусора, которые придется убирать и вывозить с участка. Это еще и сопровождается пылью и шумом. Но в случае модульно-каркасного строительства эти явления удалось минимизировать.

Что касается долговечности таких построек, то производители дают на них гарантию около 50−70 лет. Впрочем, уверяют они, что, если иметь дело с опытным и ответственным подрядчиком, то модульные дома способны прослужить гораздо дольше.

Модульные дома, как решение для бизнеса

Помимо частных клиентов, модульными домами активно интересуется и бизнес. К примеру, у SCANDI около 30% заказов приходится именно на предпринимателей. Последние используют их для строительства коттеджных городков, офисов, магазинов, кемпингов, шоурумов, кафе и других нужд.

«Это концептуально, быстро и эстетично. К тому же не требует согласований, потому что дом SCANDI может быть и как временным сооружением, интегрированным в природу», — объяснили в компании.

В Украине ее дома уже несколько лет успешно проходят строгие «испытания» эксплуатацией в нескольких загородных комплексах отдыха с постоянной загрузкой на 80−90%. «Кемпинги, велосипеды, природа, зоны отдыха, кемперы — специальные машины для путешествий. И SCANDI очень удачно уже интегрировались в эту историю. Есть кейсы с реализацией 20+ домов для аренды», — говорят в компании.

Есть у нее опыт реализации схожих проектов и в Европе. В частности, в Германии, где модульные дома от SCANDI появились на территории уже существующего кемпинга площадью 25 гектаров.

Один из самых популярных среди бизнеса продуктов — одномодульный дом SCANDI CAMP, площадью 22 кв.м., полностью готовый к использованию. Эти дома рассчитаны на 1−2 человек, поэтому их чаще всего заказывают для тематических комплексов отдыха, где главными являются тишина и покой, и единение с природой: центры медитаций, йоги. Такие сооружения быстро устанавливаются и уже через несколько дней их можно эксплуатировать. Мощности компании позволяют ей производить 15−16 домов ежемесячно.

«Это решение очень подходит для бизнеса. Потому что изготовляется быстро. У него очень привлекательная цена и этот дом может перевозиться в новое место. Данная позиция реализуется от 4 единиц», — резюмируют в SCANDI.