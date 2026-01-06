Пережить блэкауты в доме с печкой: где и за сколько можно снять такое жилье под Киевом

Во многих городах Украины после недавней массированной атаки врага по нашей энергосистеме начались проблемы не только со светом, но и с отоплением. К примеру, в столице у нескольких тысяч потребителей отопления не было несколько суток. С такими же проблемами столкнулись, к примеру, и жители Одессы.

Как говорит эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, если бы на момент отключений отопления были морозы свыше 10 градусов, все могло бы закончиться настоящим коммунальным коллапсом.

«Если на улице минус 10−12 градусов и ниже, то уже через 24−48 часов без отопления система теплоснабжения дает масштабный сбой — нужно сливать воду, иначе она замерзает в трубах и разрывает их. Морозы прогнозируются уже к Новому году. Поэтому, в случае повторения вражеских атак на энергосистему, людям придется попросту выселяться из домов без отопления», — пояснил «Минфину» эксперт.

Он советует жителям многоэтажек «держать в уме вариант «Б» — куда можно временно переехать на случай перебоев с отоплением в квартирах.

«Лучше всего для этого подойдут частные и максимально автономные дома в пригороде — от садовых домиков с печным отоплением до коттеджей с генераторами, твердотопливными котлами или тепловыми насосами», — добавил Попенко.

«Минфин» выяснил, какие варианты «автономных домов» можно найти под Киевом, и сколько за них придется заплатить.

Техника для обогрева дорожает: решит ли она проблему холодных батарей?

Отметим, что пока в столице, несмотря на отсутствие отопления во многих многоэтажках, особой паники по этому поводу нет.

«Люди пытаются решить проблему своими силами. В частности, многие покупают тепловые насосы, позволяющие обогревать квартиры при отсутствии централизованного отопления, еще один ходовой вариант — масляный камин плюс инвертор. Пока нет света, можно подключать обогреватель к сети через бесперебойник и таким образом не замерзнуть», — говорит руководитель агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов.

По данным профильной площадки hotline, цены на тепловые насосы для дома колеблются от 65−67 до 130−210 тысяч гривен.

К примеру, тепловой насос Cooper&Hunter CH-HP07UMPNK стоит от 67 459 гривен. Он обеспечивает как отопление, так и подогрев воды, а также может работать на охлаждение, заменяя летом кондиционер.

Тепловой насос Aquaviva AVH13S стоит от 106 326 до 149 425 гривен, он более модный, чем предыдущий вариант.

Ценники на тепловое оборудование постоянно сильно зависят от спроса. Так, если тепловой насос Aquaviva в конце ноября стоил, в среднем по рынку, чуть больше 126 тысяч гривен, то 16 декабря — почти 129 тысяч.

Масляный обогреватель Delonghi Dragon TRD4082, рассчитанный на обогрев помещения площадью 20 квадратов, стоит от 7 до 9,7 тысяч гривен.

Причем, если по состоянию на 23 декабря средняя цена составляла около 7,6 тысяч гривен, то на 27 декабря — уже больше 8 тысяч гривен. Такой скачок стоимости, скорее всего, связан с оживлением спроса после массированной атаки врага по энергосистеме и ухудшением ситуации со светом и отоплением.

Разброс цен на зарядную станцию EcoFlow Delta2 — 30 997−48 999 гривен. Ценники на такое оборудование тоже пошли вверх. К примеру, в начале ноября эту модель можно было купить за 28,6 тысяч гривен, а по состоянию на 25 декабря средний ценник подскочил до 34,5 тысяч гривен.

«Из-за повышенного спроса многое оборудование дорожает — вплоть до плюс 30% к старым ценам», — говорит Романов.

При этом техника для обогрева помещений, в любом случае, работает от электросети. «Те же тепловые насосы становятся бесполезными, если нет света по 14−16 часов. А бесперебойники просто не успевают зарядиться при таких значительных временных рамках без света», — говорит эксперт.

По его словам, варианты решения проблем с обогревом квартир являются более-менее рабочими, пока соблюдаются относительно щадящие графики отключений электроэнергии (скажем, света нет до 10 часов в сутки), плюс — нет больших морозов (10 градусов и ниже).

«В случае сильных заморозков ситуация может резко поменяться. Если отопления не будет сутки и больше, может понадобиться слив воды из системы теплоснабжения, многоэтажки на какое-то время станут фактически непригодными для проживания, а людей придется отселять», — отмечает Попенко.

Печь, дрова и низкий ценник

В случае затяжных проблем с отоплением многоэтажек людям придется временно съезжать из холодных квартир. Лучше уже сейчас держать в уме вариант «Б» — куда можно переехать, если отопления в квартирах долго не будет. Лучше всего для этой цели подойдут максимально «автономные» дома, к примеру, с печным отоплением.

«Дома с печным или комбинированным (газовый или твердотопливный котел и печь) отоплениям — это самый просто вариант автономных жилых объектов. В большинстве случаев это классическая сельская хата или деревянный дом с дровяной печкой. Такое отопление не прогревает весь дом идеально, но в холода жить там можно. Может прилагаться запас дров, часто во дворе есть колодец», — рассказывает киевский риелтор Ирина Луханина.

По словам Андрея Романова, пока повышенного интереса к старым сельским домам с дровяными печками не наблюдается, поэтому снять их можно очень дешево — до 5 тысяч гривен в месяц. При этом, как говорит Ирина Луханина, арендаторов, которые присматривают жилье с максимальной «автономией», становится все больше. Что не исключает рост ценника в дальнейшем.

«Минфин» изучил, какие варианты сельских домов с печным отоплением предлагаются под аренду. На самом деле вариантов не так много. Скажем, на OLX их всего 10. Но цены действительно низкие. Скажем, дом в поселке Калита Броварского района можно снять всего за тысячу гривен в месяц.

Общая площадь дома — 40 квадратов, есть две комнаты с мебелью и участок 25 соток. Но главное — «автономность при блэкауте», — утверждается в объявлении. Есть как газовое отопление (которое, впрочем, не работает при отсутствии света, так как котлу для запуска нужно электричество), так и печка.

В селе Копачив в 35 километрах от столицы (в сторону Обухова) под сдачу предлагается старый дом площадью 60 квадратных метров с печным отоплением. Стоимость — 5 тысяч гривен в месяц.

За 5 тысяч гривен можно арендовать также дом площадью 56 квадратов в селе Пугачевка Белоцерковского района. Он выставлен на dom.ria. Отопление — комбинированное. Есть газовый котел и печь. Но «удобства» — во дворе.

В селе Ивановка Обуховского района сдается домик в 30 квадратов с печным отоплением. Есть также газовый баллон, что решит вопрос с приготовлением еды. В доме сделан ремонт, есть санузел, бытовая техника, бойлер (то есть в периоды «со светом» — он тоже вполне комфортный). Ценник — 6 тысяч гривен.

Впрочем, многие недорогие дома с печным отоплением, хоть и вполне «жилые», все же достаточно старые, а некоторые требуют ремонта (о чем владельцы предупреждают в объявлениях). Понятно, что привыкшим к городскому комфорту киевлянам прожить в таких домах долго будет не так просто. Кроме того, не всегда есть инфраструктура и хорошее транспортное сообщение со столицей, что особенно важно для тех, кто каждый день возит детей в школу и добирается в офис.

«Чем дальше от Киева — тем ниже цена и больше нюансов, разбираться с которыми арендатору придется самому — что с дорогами зимой, как организовано водоснабжение, канализация, насколько хорошо работает интернет в периоды отключений света и пр.», — говорит Луханина.

Вместе с тем для того, чтобы «переждать блэкаут», они вполне пригодны. Владельцы таких объектов не избалованы вниманием арендаторов, поэтому они готовы сдавать дома на короткий срок — скажем, до месяца.

От «комфортного выживания» до «полной автономии»

Есть и более комфортные, но при этом и более дорогие варианты «автономных домов».

Можно выделить несколько сегментов таких домов.

«Первый — под условным названием «Пережить зиму спокойно». Речь идет о домах в селах и старых коттеджных застройках с печным или твердотопливным отоплением, иногда в комбинации с электрокотлом. Свет — обычный, генератор бывает не всегда, но печь — рабочая, не декоративная, а сами дома — вполне современные и комфортные.

Такие объекты часто снимают семьи с детьми и пожилыми родителями, для которых более важны тепло и тишина, чем дизайнерские потолки.

Цены в этом сегменте достигают 60−90 тысяч гривен в месяц", — говорит Луханина.

Скажем, за 17 тысяч гривен в Вышгороде можно снять дом в 100 квадратов со свежим ремонтом и возможностью отопления дровами. Правда, нет ни генератора, ни бесперебойника, поэтому решать проблемы с отключениями электроэнергии арендаторам придется самостоятельно.

Луханина приводит несколько примеров таких домов в радиусе до 30 километров от столицы.

Скажем, в Калите, Богдановке (Броварское направление) сдаются дома на 90 квадратов с участками 10 соток по 65 тысяч гривен. Есть скважина на воду, дровяная печь и электроконвекторы, но интернет «тянут» через мобильный усилитель.

По Одесскому направлению (Глеваха, Мархалевка) можно снять дом до 110 квадратов с твердотопливным котлом и запасом дров, но без генератора. Ценник — 80 тысяч в месяц.

«Второй сегмент — „Комфортная автономия“. Это современные дома или ухоженные коттеджи с автономным газовым отоплением, плюс резервный генератор, иногда аккумуляторы. Это самый востребованный сегмент сейчас. Такие объекты снимают айтишники, предприниматели, семьи, которые работают из дома и не готовы мерзнуть или бегать с дровами. Цены — в среднем 90−150 тысяч гривен в месяц», — рассказывает Луханина.

В качестве примера, она приводит, в частности, дом площадью 160 квадратов в Ирпене с собственной скважиной на воду и генератором за 110 тысяч гривен в месяц.

Еще один вариант — дом в Хотяновке (Вышгородское направление) с генератором, камином, охраной и хорошими подъездными путями, которые не заметает зимой.

К примеру, на OLX сдается дом площадью 300 квадратных метров в Бортничах за 97 181 гривен в месяц. Владелец обещает полную «автономность при блэкауте» — подключается резервное энергоснабжение и отопление, есть также своя скважина на воду.

Помимо этого, в коттедже есть все, необходимое для комфортной жизни, — новый ремонт, бытовая техника, рядом озеро и школа.

На Dom.ria за 76,3 тысяч в месяц выставлен под аренду дом площадью 165 квадратов с новым ремонтом, мебелью и бытовой техникой, есть также баня и подвальное помещение (его можно использовать в качестве укрытия). Как утверждается в объявлении, дом полностью автономен — есть собственная скважина на воду, солнечные панели с аккумулятором и генератор.

За 50 880 гривен в месяц можно снять дом в Новоселках (недалеко от Вышгорода). В доме 4 комнаты, новая мебель и бытовая техника, есть баня. На случай перебоев с энергоснабжением установлены солнечные панели, можно отапливать помещение дровяным камином. Поэтому, как утверждает собственник, «свет — 24/7».

Есть и более дешевые варианты. К примеру, в Осещине (Вышгородское направление) за 38,2 тысяч предлагается одноэтажный дом на три комнаты (площадь — 130 квадратов) с участком 10 соток. В доме есть генератор, который «тянет все», отдельно аккумулятором оборудован холодильник.

Но последние объекты сдаются «без посредников», поэтому, насколько все перечисленное отвечает реальности — судить сложно.

Третий сегмент автономных домов Луханина называет «Повышенная автономия» — для людей, которые вообще не хотят «зависеть от системы».

«Это немногочисленные, но очень интересные объекты. Речь идет о домах, которые в большинстве случаев строили для себя. Они оборудованы тепловым насосом, генератором, иногда — солнечными панелями, имеют буферные батареи. В аренде такие объекты появляются редко и уходят быстро. Их снимают топ-менеджеры, иностранцы. Цены варьируются от 150 до 250 тысяч гривен в месяц», — говорит Луханина.

К примеру, по Обуховскому направлению (Козин, Романков) за такие деньги реально снять дом на 250 квадратов с тепловым насосом, мощным дизельным генератором, собственной скважиной на воду. Ценник — 180 тысяч гривен в месяц.

По Житомирской трассе (Чайки, Белогородка — частный сектор) за 220 тысяч есть дома по 300 квадратов с тепловыми насосами, каминами, резервными генераторами и аккумуляторами.

«Хорошие автономные дома часто сдаются вообще без рекламы, по знакомству», — добавила Луханина. Она также говорит, что, когда начинаются холода или усугубляются перебой с энергоснабжением, рынок домов резко «сжимается». «То, что в октябре стоило 90 тысяч, в январе может уйти и за 120 тысяч», — отметила Луханина.