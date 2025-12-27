В субботу, 27 декабря, враг в очередной раз совершил атаку на энергетическую инфраструктуру столицы и области, из-за чего в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В Киеве экстренные отключения электроэнергии. Почти треть города без тепла из-за атаки рф
«По команде Укрэнерго, экстренные отключения введены по всей столице», — говорится в сообщении.
Проблемы с теплоснабжением
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.
Без централизованного теплоснабжения в столице сейчас более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.
Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением энерго- и теплоснабжения.
