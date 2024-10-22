Жилье дорожает по всему миру: где цена за квартал выросла на 46%

Жилье в 56 странах подорожало в течение 12 месяцев до конца первого полугодия 2024 года в среднем на 3,3%, а за второй квартал года — на 1,9%, рынок укрепляется и активно развивается, отмечают аналитики Knight Frank. «Минфин» рассказывает, в каких странах цена на жилье росла быстрее всего.

Глобальный индекс цен на жилье составлен на основании официальных данных центральных банков или национальных статистических служб каждого государства. Эксперты подчеркивают, что годовые темпы роста во втором квартале 2024 года остаются меньше 4,6%, которые наблюдались до ковида, но это значительное ускорение относительно самого низкого уровня, достигнутого во втором квартале 2023 года. В квартальном исчислении рост на 1,9% значительно превышает средний показатель до пандемии (+1,1%). Это указывает на общее укрепление: за последние три месяца рост цен наблюдался на 74% рынков, что является максимальным показателем за два года.

Где растут цены

Турция лидирует в индексе второго квартала с номинальным годовым ростом на 46,4%, в первом квартале фигурировали 52%. Однако страна переживает второй виток очень высокой инфляции, так что в реальном выражении цены снизились примерно на 14% относительно такого же периода 2023 года. Польша поднялась с третьего места на второе, увеличив показатель с +13% до +18%. Аналитики считают, что ситуация меняется в связи со значительным приростом населения и действием программы ипотечного субсидирования «Безопасный кредит».

Болгария в первом квартале 2024 года занимала вторую позицию рейтинга Knight Frank с ростом на 16%, а во втором — опустилась на третью с показателем +15,1%. Эта страна выделяется и по увеличению цен на жилье за шесть месяцев — на 10,8%, больше только в Турции.

На четвертой позиции в ТОП-10 по темпам роста второго квартала находится Тайвань, где цены за год выросли на 11,9%. В январе-марте эта страна была чуть ниже — с показателем +10,5%.

Северная Македония перепрыгнула с 22-й позиции сразу на пятую — рост за три месяца достиг 8,2%. Таких результатов нет ни у одной страны, ближайший у Турции (+6,5%). За год жилье в Северной Македонии подорожало на 11,5%. Колумбия поменяла в апреле-июне четвертое место на шестое — с 12% до 10,9% годового роста. В Нидерландах темпы роста резко увеличились с 5,4% (20-е место) до 9,8% (7-е). Показатели Мексики изменились с начала года незначительно — с 9,6% (7-е место) до 9,4% (8-е). На девятой строчке во втором квартале 2024 года расположилась Греция с годовым увеличением цен на 9,2% — в первом было 10,4%. На десятом — Хорватия, где жилье подорожало на 10,1% относительно второго квартала 2023-го.

В США, которые отнесены в исследовании к странам, которые восстанавливаются после кризиса, отмечено повышение на 5,5%. Отчасти этот рост обусловлен снижением ставок по ипотечным кредитам, но в основном эксперты связывают это с активным формированием домохозяйств и ограниченным предложением жилья. Проблема усугубляется очень низкими долгосрочными ставками, от которых выигрывают существующие владельцы, и отсутствием ликвидности на рынке. Аналитики считают, что ставки должны значительно снизиться, прежде чем объемы продаж начнут нормализовываться.

Проблемные рынки

Гонконг находится в нижней части рейтинга, цены там упали на 12,7%, хотя в течение последнего квартала показатели не менялись, что указывает на потенциально успешное влияние недавнего ослабления ограничений на покупку и гербовых сборов. Материковый Китай борется за достижение экономического роста, за последний год цены упали на 5,2%. Причем этот спад произошел, несмотря на различные меры поддержки со стороны правительства. Аналитики отмечают, что некоторые улучшения в таких городах, как Шанхай, дают надежду на более широкое восстановление, но, в лучшем случае, оно, вероятно, будет постепенным.

Bloomberg в начале октября писал, что власти Китая объявили о новом пакете мер, в соответствии с которым планируется снизить стоимость заимствований по ипотечным кредитам на сумму до 5,3 трлн долларов и смягчить требования к первоначальному взносу при покупке вторичного жилья.

Домовладельцы смогут пересмотреть условия со своими нынешними кредиторами с 1 ноября 2024 года. Также объявлено, что изменить условия новых кредитов могут и те, кто выбрал фиксированные ипотечные ставки. После этого рынок начал оживляться. Некоторые китайские застройщики уверены, что снижение цен на жилье скоро закончится и даже предлагают покупателям полный возврат средств при дальнейшем уменьшении, или заявляют о повышение стоимости проектов, хотя в августе зафиксировано падение на первичном рынке до минимума 9-летней давности.

В целом во втором квартале 2024 года цены выросли в 74% из 56 исследуемых стран. «Снижение ставок поддерживает рост цен на жилье во всем мире», — отметил руководитель глобального исследовательского отдела Knight Frank Лиам Бейли. Темпы этого роста будут ограничены деятельностью центрального банка, а также вмешательством правительства.

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Эксперт подчеркнул, что рынки недвижимости становятся более активной областью для политики, как можно видеть на примере материкового Китая, Гонконга, ЮАР и Польши. Позитивное влияние может оказать тот факт, что регулирующие органы пытаются расширить доступ к рынкам и увеличить объемы жилищного строительства.