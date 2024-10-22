Житло дорожчає по всьому світу: де ціна за квартал зросла на 46%

Житло у 56 країнах подорожчало протягом 12 місяців до кінця першого півріччя 2024 року в середньому на 3,3%, а за другий квартал року — на 1,9%, ринок зміцнюється та активно розвивається, зазначають аналітики Knight Frank. «Мінфін» розповідає, у яких країнах ціна на житло зростала найшвидше.

Глобальний індекс цін на житло складено на підставі офіційних даних центральних банків чи національних статистичних служб кожної держави. Експерти наголошують, що річні темпи зростання у другому кварталі 2024 року залишаються меншими за 4,6%, які спостерігалися до ковіда, але це значне прискорення щодо найнижчого рівня, досягнутого у другому кварталі 2023 року. У квартальному вирахуванні зростання на 1,9% значно перевищує середній показник до пандемії (+1,1%). Це вказує на загальне зміцнення: протягом останніх трьох місяців зростання цін спостерігалося на 74% ринків, що є максимальним показником за два роки.

Де зростають ціни

Туреччина лідирує в індексі другого кварталу із номінальним річним зростанням на 46,4%, у першому кварталі фігурували 52%. Проте країна переживає другий виток дуже високої інфляції, тож у реальному вимірі ціни знизилися приблизно на 14% щодо такого самого періоду 2023 року. Польща піднялася з третього місця на друге, збільшивши показник із +13% до +18%. Аналітики вважають, що ситуація змінюється у зв'язку зі значним приростом населення та дією програми іпотечного субсидування «Безпечний кредит».

Болгарія у першому кварталі 2024 року посідала другу позицію рейтингу Knight Frank зі зростанням на 16%, а у другому — опустилася на третю із показником +15,1%. Ця країна виділяється і за збільшенням цін на житло за шість місяців — на 10,8%, більше лише у Туреччині.

На четвертій позиції у ТОП-10 за темпами зростання другого кварталу знаходиться Тайвань, де ціни за рік зросли на 11,9%. У січні-березні ця країна була трохи нижчою — з показником +10,5%.

Північна Македонія перестрибнула з 22 позиції відразу на п'яту — зростання за три місяці досягло 8,2%. Таких результатів немає в жодній країні, найближчий у Туреччини (+6,5%). За рік житло у Північній Македонії подорожчало на 11,5%. Колумбія змінила у квітні-червні четверте місце на шосте — з 12% до 10,9% річного зростання. У Нідерландах темпи зростання різко збільшилися з 5,4% (20 місце) до 9,8% (7-е). Показники Мексики змінилися з початку року незначно — з 9,6% (7 місце) до 9,4% (8-е). На дев'ятому рядку у другому кварталі 2024 року розташувалася Греція із річним збільшенням цін на 9,2% — у першому було 10,4%. На десятому — Хорватія, де житло подорожчало на 10,1% щодо другого кварталу 2023-го.

У США, які віднесені у дослідженні до країн, що відновлюються після кризи, відзначено підвищення на 5,5%. Частково це зростання зумовлене зниженням ставок за іпотечними кредитами, але здебільшого експерти пов'язують це з активним формуванням домогосподарств та обмеженою пропозицією житла. Проблема ускладнюється дуже низькими довгостроковими ставками, від яких виграють існуючі власники, та відсутністю ліквідності на ринку. Аналітики вважають, що ставки мають значно знизитись, перш ніж обсяги продажів почнуть нормалізуватися.

Проблемні ринки

Гонконг знаходиться в нижній частині рейтингу, ціни там впали на 12,7%, хоча протягом останнього кварталу показники не змінювалися, що вказує на потенційно успішний вплив нещодавнього ослаблення обмежень на купівлю та гербових зборів. Материковий Китай виборює досягнення економічного зростання, за останній рік ціни впали на 5,2%. Причому цей спад відбувся, попри різні заходи підтримки урядом. Аналітики зазначають, що деякі покращення в таких містах, як Шанхай, дають надію на ширше відновлення, але, у кращому разі, воно, ймовірно, буде поступовим.

Bloomberg на початку жовтня писав, що влада Китаю оголосила про новий пакет заходів, відповідно до якого планується знизити вартість запозичень за іпотечними кредитами на суму до 5,3 трлн доларів і пом'якшити вимоги до початкового внеску при купівлі вторинного житла.

Домовласники зможуть переглянути умови зі своїми нинішніми кредиторами з 1 листопада 2024 року. Також оголошено, що змінити умови нових кредитів можуть і ті, хто вибрав фіксовані іпотечні ставки. Після цього ринок почав пожвавлюватися. Деякі китайські забудовники впевнені, що зниження цін на житло незабаром закінчиться і навіть пропонують покупцям повне повернення коштів при подальшому зменшенні, або заявляють про підвищення вартості проєктів, хоча в серпні зафіксовано падіння на первинному ринку до мінімуму 9-річної давності.

Загалом у другому кварталі 2024 року ціни зросли у 74% із 56 досліджуваних країн. «Зниження ставок підтримує зростання цін на житло в усьому світі», — зазначив керівник глобального дослідницького відділу Knight Frank Ліам Бейлі. Темпи цього зростання будуть обмежені діяльністю центрального банку та втручанням уряду.

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Експерт підкреслив, що ринки нерухомості стають активнішою областю для політики, як можна бачити на прикладі материкового Китаю, Гонконгу, ПАР та Польщі. Позитивний вплив може мати той факт, що регулюючі органи намагаються розширити доступ до ринків та збільшити обсяги житлового будівництва.