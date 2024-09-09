Интерес к жилью снижается: как реагируют цены

В течение года в большинстве регионов Украины снижается интерес покупателей к новостройкам. Исключением стал август, когда активность инвесторов выросла, но общую ситуацию это не меняет. Как в этих условиях меняются цены на квартиры и в каких регионах они дешевеют, исследовали специалисты DIM.RIA .

Первичный рынок

Предложение

По состоянию на конец августа 2024 года активными являются отделы продаж в 77% новостроек. С начала лета в Украине сдали в эксплуатацию 23 новостройки на 72 секции: из них по 6 новостроек в Киевской и Львовской областях, 5 — в Ивано-Франковской, по 2 — в Днепропетровской и Одесской областях, и по одному объекту в Житомирской и Хмельницкой.

Цены

Средняя стоимость одного квадратного метра в долларе в течение августа немного снизилась почти в каждой области Украины, однако год к году рост стоимости происходил в половине регионов. Стремительный рост цен аналитики отметили в Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Черкасской областях. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 338 за м².

Спрос

В августе аналитики отметили значительное оживление интереса к первичному жилью среди пользователей со всех областей, однако в масштабе года сохранилась тенденция снижения активности. Она обошла только Киевскую область, где пользователи делали в полтора раза больше поисковых запросов, по сравнению с августом 2023 года, и Житомирскую область, где поиски также немного выросли.

Вторичный рынок

Предложение

На рынке продажи вторичного жилья количество предложений в течение года больше всего выросло в Киевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, и в большинстве остальных регионов оно снизилась, где-то более чем на 50% (Харьковская и Сумская области). Также гораздо меньше владельцев начали предлагать свое жилье для продажи в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях: там спад количества объявлений наблюдается на 37−47% в течение года.

Цена

В августе 2024 года цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время, по сравнению с данными за август 2023 года, она в основном росла. Самый больший рост показали Волынская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Самым дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $85 845 за однокомнатное жилье.

Если рассматривать столицу более подробно, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $110 969, а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском районе — $48 487.

Интерес

В августе в большинстве областей интерес пользователей ко вторичному жилью оживился, самый большой прирост поисковых запросов произошел в Одесской и Львовской областях. Но, сравнивая текущую и прошлогоднюю ситуации, все области стали получать меньше поисковых запросов по покупке жилья. Самый большой процент покупателей потеряли Херсонская и Сумская области, а также ощутимое снижение интереса испытали Ивано-Франковская, Черкасская, Кировоградская, Волынская, Черновицкая и Львовская области: от -40% до -46%.

Несмотря на уменьшение поисковых запросов, количество отзывов пользователей повсеместно превышает количество добавленных объявлений. Пятерка областей, где спрос больше всего превышает предложение: Волынская, Тернопольская, Винницкая, Черновицкая и Житомирская, — здесь на одно новое объявление приходится в среднем 12−23 отзывов. Самое большое количество объявлений и отзывов на них — в столице, однако там разрыв между предложением и спросом почти отсутствует.

Рынок аренды

Предложение

На рынке аренды, по сравнению с августом предыдущего года, в полтора-два раза выросло количество предложений жилья в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. При этом в центральных областях, включая Киев, аналитики отметили спад количества жилья.

Цена

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 18 205 грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице выросла на 1%, а за последний год увеличение составило 18%. Цены растут и в других регионах, наиболее активно — в Житомирской, Волынской, Ровенской областях (от +39% до +114% за год).

Столица позволяет выбрать более бюджетное жилье, в зависимости от района. Самые низкие цены можно найти в Деснянском районе — в среднем 10 293 грн за однокомнатную квартиру, а вот самым дорогим стал Шевченковский район со средней ценой аренды за месяц 23 408 грн.

Интерес

В августе пользователи более активно искали жилье во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и в столице. Количество поисков там выросло от +12% до +44%.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в августе в Киеве составило 1:9. При этом в Киевской области, не считая Киева, на одно новое объявление приходилось в среднем 18 отзывов пользователей. Также высоким спросом относительно предложения отличились Одесская, Хмельницкая, Винницкая и Тернопольская области.