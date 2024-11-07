Денег на «єВідновлення» в проекте бюджета-2025 нет: есть ли шанс продолжить выплаты

В проекте госбюджета на 2025 год не предусмотрели средств на дальнейшую реализацию программы компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье «єВідновлення». Это стало для меня абсолютной неожиданностью и довольно неприятной — мне казалось, что все понимают важность «єВідновлення» для Украины и украинцев.

Реализация программы способствует победе Украины, поскольку благодаря ей украинцы остаются дома, не возвращаются на оккупированные территории, соответственно, платят налоги, за счет которых реализуются наши оборонные нужды.

Как предлагают решать проблему финансирования

Мы не только рассчитывали на дальнейшую реализацию программы, но и планировали ее расширение. В частности, речь идет о выплатах украинцам, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на временно оккупированных территориях. Рекомендации по этому поводу мы передали правительству еще в прошлом году.

В целом мы ставили цель отработать не менее 300 тысяч заявлений. При этом в проекте госбюджета предлагается не финансировать программу вообще.

В то же время в главной финансовой смете страны предусмотрели средства на финансирование программы льготной ипотеки «єОселя». Речь идет о почти 10 млрд гривен. Но я убеждена в том, что нельзя финансировать одну программу за счет нефинансирования другой, поскольку они не заменяют друг друга, а только дополняют.

Обе программы помогают украинцам решать свой жилищный вопрос. Более того, недавно мы внедрили возможность использования жилищных сертификатов «єВідновлення», как первого взноса за жилье, которое покупается по программе «єОселя».

Конечно, я и профильное министерство выступаем против прекращения финансирования. В частности, Минвосстановления подало к первому чтению правку о выделении на программу «єВідновлення» в следующем году около 40 млрд гривен. Моя правка — более реалистичная сумма в 10 млрд гривен.

Я апеллирую к предварительным данным: в период со старта программы в мае 2023 года по май 2024 года, то есть за год, украинцам по программе «єВідновлення» выплатили компенсаций на общую сумму в 10,3 млрд гривен. Речь идет о 4,7 млрд, уплаченных за поврежденное жилье, и 5,6 млрд — сумма использованных сертификатов «єВідновлення».

Откуда брали деньги на программу раньше

С мая 2023 года по январь 2024 года программа «єВідновлення» финансировалась из средств Фонда ликвидации последствий российской вооруженной агрессии. К моменту создания он составлял чуть более 60 млрд гривен. Большая часть этих средств — арестованные активы российских банков, которые работали в Украине.

По состоянию на январь 2024 года он был почти пуст. Безусловно, средства из него выделялись не только на «єВідновлення». Львиная часть — на строительство и ремонт гражданских сооружений, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, ремонт зданий для переселенцев, закупку транспорта для школ, медучреждений и коммунальных предприятий, покупку готового жилья для тех, кто остался без дома из-за российских обстрелов, и работы центров ветеранского развития и финансирования их проектов.

Поэтому, начиная с начала года, для финансирования «єВідновлення» искали другие возможности. В частности, 200 млн долларов выделил Всемирный Банк. Позитивно оценил механизмы «єВідновлення» и Банк Совета Европы, который уже предоставил для финансирования программы первый транш в размере 100 млн евро.

Почему важно возобновить финансирование сейчас

Мы прекрасно понимаем и поддерживаем то, что львиная доля бюджета в следующем году пойдет на оборонные нужды Украины, поскольку наш главный приоритет сейчас — победа. В то же время следует учитывать, что победа невозможна без украинцев, которые остаются в Украине и платят налоги, за счет которых и формируется этот бюджет.

Без жилья, без его восстановления и покупки нового вместо уничтоженного они этого сделать не смогут. Более того, оккупационные власти на востоке Украины тоже начинают выплачивать компенсации за жилье украинцам, заманивая их возвращаться в оккупацию.

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Поэтому программу «єВідновлення» нельзя сворачивать ни в коем случае — это на руку врагу. Следует доносить важность программы и параллельно вести переговоры с нашими партнерами по дальнейшему выделению средств на «єВідновлення».

Наша цель — чтобы программа «єВідновлення» продолжалась и расширялась. Это залог победы Украины, поскольку обеспечивает поддержку украинцев.