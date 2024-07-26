Генераторы, повербанки, батареи из Tesla: как украинцы справляются с блэкаутами

К настоящему моменту россия вывела из строя или захватила более половины внутренних электрогенерирующих мощностей Украины, вынудив энергетические компании проводить веерные отключения электроэнергии по всей стране, в результате чего дома и предприятия остались без электричества на 20 часов в день. Как обычные украинцы и украинские предприниматели адаптируются к этим условиям, рассказал FT. «Минфин» выбрал главное.

До российского вторжения Украина могла производить около 55 гигаватт электроэнергии. Сейчас эта мощность упала ниже 20 ГВт. Аналитики утверждают, что украинцы будут сталкиваться с отключениями электроэнергии до окончания войны, поскольку российские атаки продолжатся, а ремонтные работы будут наверстывать упущенное.

По словам Владимира Омельченко, эксперта по энергетике из аналитического центра Центра Разумкова, ожидается, что некоторые ключевые атомные и тепловые блоки снова включатся в работу в следующем месяце после завершения ремонтных работ, что в некоторой степени облегчит ситуацию. Кроме того, давление на сеть снизилось после того, как на прошлой неделе спала сильная волна жары.

Однако ремонтные работы по-прежнему позволят восстановить подачу электроэнергии потребителям лишь до 12 часов в сутки, а дальнейшие атаки со стороны россии могут нанести еще больший ущерб.

Наталия Шаповал, руководитель Института Киевской школы экономики, заявила, что Украина и ее партнеры должны понять более широкую стратегию россии: если атаки продолжатся, Украина вскоре может остаться без электроэнергии для своего крупного капиталоемкого бизнеса, что приведет к падению налоговых поступлений.

«Это станет действительно серьезной проблемой для нашей макроэкономической ситуации», — сказала она.

Как приспосабливается бизнес

В Киеве светофоры выключаются, когда отключается электричество, а переходы регулируются по мере необходимости, при этом пешеходы ночью держат включенными фонарики своих телефонов, чтобы водители могли их видеть. Рестораны разработали «меню для выключенных устройств», которое показывает, какие блюда они могут приготовить, когда нет электричества.

Преодоление энергетического кризиса привело к росту расходов предприятий по всей Украине. Бизнесу пришлось адаптироваться. По всему Киеву дизельные генераторы, припаркованные возле магазинов и кафе, начинают работать, как только отключается электричество, и многие домохозяйства в столице подключают свои приборы к системам аккумуляторных батарей дома.

Роман Вакуленко установил в магазине генератор. «Но это означает, что цена нашей работы вырастет, и люди начнут возмущаться», — сказал он. «Если раньше что-то стоило 800 [гривен], то теперь это стоит 900» ($22).

Для некоторых дополнительные расходы на электроэнергию приводят к убыткам и без того напряженной бизнес-модели.

В холодильном хранилище площадью 1000 квадратных метров в Киеве Андрей Алейник хранит около 300 тонн замороженных продуктов.

«Кафе может требовать 2 киловатта энергии в час, а нам нужно 400 киловатт», — сказал Алейник. Такой генератор может стоить от 70 000 до 150 000 евро. «Это очень большая сумма. Чтобы пойти и купить это, нам пришлось бы выплачивать кредит, я не знаю, 10 или 20 лет».

Отключения электроэнергии, которые беспокоят предприятие Алейника около 12 часов в день, привели к частичному таянию замороженных продуктов, что сокращает срок их хранения. «Мы видим, как протекает вишня, например. При таких температурах она размораживается».

С учетом того, что отключения электроэнергии также нарушили логистику, а клиенты покупают менее скоропортящиеся продукты из-за отключений электроэнергии дома, продажи Алейника упали на 70% за последние два месяца. «Я не знаю, что мы будем делать», — сказал он.

Алейник надеется, что его предприятие войдет в список критически важных предприятий, которым энергокомпании Украины гарантируют бесперебойное электроснабжение.

Что еще предпринимают украинцы

«Ситуация сложная», — говорит Дмитрий Белоцерковец, депутат Киевского городского совета и советник мэра. Автобусы все чаще заменяют электрический общественный транспорт, такой как троллейбусы и трамваи, во время сокращений. «Самое главное сейчас — попытаться максимально стимулировать возобновляемые источники энергии», — добавил он.

Солнечные и ветровые проекты появляются по всей Украине. Больницы покрывают крыши солнечными панелями; листы солнечных панелей устанавливаются в небольших деревнях, которые используют электроэнергию для подачи воды из скважин; город Луцк установил солнечные панели на светофорах, чтобы они продолжали работать, когда отключено основное электричество.

Для тех, кто живет в многоквартирных домах, часто с электрическими плитами и электрическими водяными насосами, отключение электроэнергии может означать, что нет возможности готовить или мыться, а также нет лифтов.

30-летний Александр Бенца в течение многих лет покупал разбитые Tesla на страховых аукционах в США и импортировал их в Украину, где его механики восстанавливали и перепродавали автомобили. Когда этой весной начались самые серьезные отключения электроэнергии, он понял, что его ремеслу есть новое применение. Бенца нашел электриков, способных выполнять опасную работу по «разделке» аккумуляторов Tesla на несколько перезаряжаемых систем.

«Старая Tesla, включая стоимость доставки, будет стоить около $10 000. И вы можете превратить это в 12 батарей, а также продать детали», — сказал он. Свой бренд он назвал «Украинские автономные системы».

Каждая произведенная таким образом система имеет мощность 5 киловатт-часов, что достаточно для работы освещения и электрооборудования — но не энергоемкого электрического отопления — в обычной киевской квартире в течение 10 часов. Часть он продает армии без наценки, но большинство его клиентов — гражданские лица.

Спрос вырос с почти нулевого до заоблачного за последние два месяца, и Бенца ожидает, что он будет расти с приближением зимы.

«То, что мы видим сейчас, — это всего лишь маленький, маленький, маленький кусочек. То, что мы увидим зимой, будет очень большой проблемой», — сказал Бенца.

Отец Бенца пошел на шаг дальше сына и подключил весь свой дом в пригороде Киева напрямую к Tesla, припаркованной во дворе. Это автомобиль с аккумулятором емкостью 100 кВт·ч. «Вы можете питать целый дом на этой батарее в течение недели», — сказал Бенца.