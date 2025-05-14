Льготное жилье для военных: почему доступная ипотека доступна далеко не для всех

Кто берет ипотеку под льготные проценты, и почему у тех, кто больше всех нуждаются в доступном жилье, есть так мало возможностей его получить, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев . «Минфин» выбрал главное.

Уже два с половиной года в стране работает государственная программа доступного ипотечного кредитования «єОселя».

В ее рамках выдано около 16,9 тыс. кредитов на общую сумму около 27,8 млрд грн.

Однако среди участников программы всего 2,6 тыс. заемщиков-военнослужащих по контракту (15,4%) и 370 ветеранов войны (2,2%).

Почему так мало

1. Кредиты выдают только тем, кто прошел проверку, а именно анализ платежеспособности кандидата по размеру долговой нагрузки и достаточности его дохода для обслуживания кредита.

Это непросто, учитывая, что средняя зарплата в Украине сейчас 18,6 тыс. грн, а для обслуживания, например, «ветеранского» кредита на квартиру стоимостью 2,5 млн грн нужно, чтобы было только на ежемесячные платежи в первые три года 23−25 тыс. грн.

Не все уволенные с военной службы, в том числе и по состоянию здоровья, из-за проблем на рынке труда и высокой безработицы работают. Да и не все военнослужащие-контрактники получают по 100+ тыс. грн, чтобы считаться достаточно платежеспособными.

2. Высокие стартовые условия: поскольку большинство и военнослужащих, и ветеранов старше 26 лет, то для них минимальный начальный взнос — 20% стоимости предмета ипотеки (например, для упомянутой квартиры стоимостью 2,5 млн грн нужно сразу уплатить 0,5 млн грн).

3. Процентная ставка. Для действующих военнослужащих она вроде бы и невысокая — 3%, однако для ветеранов — уже 7%. Также на 7% переводятся в том числе и те военнослужащие, чей контракт завершился, или кто вынужден покинуть службу по состоянию здоровья — для этого установлена ежеквартальная проверка статуса.

Теоретически, чиновники предусмотрели, что работодатель заемщика может компенсировать первый взнос по кредиту, части процентной ставки и части суммы возврата кредита.

Вопрос, есть ли соответствующие возможности и ресурсы в бюджете ВСУ, которые являются работодателем военнослужащих-контрактников, или у гражданских работодателей для тех ветеранов, которых они берут на работу, по-моему, — риторический.

4. Государство годами приучало украинцев не верить в стабильность правил игры, и все уже знают, где бывает «бесплатный сыр». Не стала исключением и доступная ипотека. В начальных условиях кредитования по программе «єОселя» предполагалось, что процентная ставка будет составлять 3% или 7% на весь срок действия кредитного договора (до 20 лет). Однако в августе 2024 года условия подкорректировали — начиная с 11 года 3% превращается в 6%, а 7% — в 10%.

И никто не даст никакой гарантии, что через некоторое время такие ставки не начнут действовать не с одиннадцатого, а, например, с шестого года, а с одиннадцатого, они составят условно 12% и 20%.

И даже если такого не произойдет, жилье стоимостью 2,5 млн грн за весь срок пользования кредитом в 20 лет обойдется заемщику в 4 млн грн.

Насколько такие условия можно считать «доступными», и ответ на вопрос, почему «єОселя» не пользуется спросом среди ветеранов, — очевидные.

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Инициирую обращение к Правительству с предложением пересмотреть условия ипотечного кредитования для военнослужащих и ветеранов, в частности, о возможности сохранения первоначально установленных процентных ставок на весь срок действия кредитного договора и их снижения для ветеранов до уровня, установленного для военнослужащих-контрактников.