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9 декабря 2024, 15:46 Читати українською

Где в Украине дешевле снимать квартиру и за сколько реально можно купить недвижимость

Спрос на недвижимость растет несмотря на войну. Какие предложения на рынке были осенью, как изменилась цена, где дешевле снять квартиру исследовали DIM.RIA и Ассоциация специалистов по недвижимости Украины. «Минфин» выбрал главное.

Попит на нерухомість зростає попри війну.

Цены на недвижимость растут, но не везде

На первичном рынке средняя стоимость одного квадратного метра в долларе в течение осени выросла почти в каждой области Украины.

Наиболее стремительный рост цен аналитики отметили в Ровенской, Николаевской, Закарпатской и Винницкой областях: +5−7% в долларе за три месяца.

На вторичном рынке осенью 2024 г. цена, которую указывали владельцы однокомнатного жилья в своих предложениях продаж, выросла в большинстве областей.

Существенное подорожание произошло в Закарпатской и Ровенской областях (по +19%). Черновицкая, Киевская, Хмельницкая и Полтавская области полностью сохранили цены на вторичное жилье на уровне конца лета. Удешевление произошло преимущественно в областях, приближенных к границе со страной-агрессором.

Сколько стоит квадратный метр в столице

На первичном рынке средняя цена составляла осенью $1341 за м². На вторичном рынке самыми дорогими, учитывая цены в предложениях на DIM.RIA, остаются Печерский ($132 тыс.) и Шевченковский ($98 тыс.) районы.

Среди средних сумм сделок, заключенных на рынке недвижимости Киева в ноябре, самыми дорогими будут Печерский и Шевченковский районы. Однако по данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины покупают там по более низким ценам: в среднем за $98 тыс. продаются однокомнатные квартиры на Печерске и за $82 тыс. — в Шевченковском.

Средняя сумма сделки по купле-продаже однокомнатной квартиры по всем районам Киева составляет $69 тыс., в области — $64 тыс.

На какую недвижимость растет спрос

В течение осени аналитики DIM.RIA отметили значительное оживление интереса к первичному жилью среди пользователей центральных и некоторых западных областях. Больше по сравнению с летом количество поисковых запросов, связанных с новостройками, выросло в Черкасской области (+15%).

Оживилась заинтересованность и на рынке вторичного жилья. Наибольший прирост поисковых запросов прошел в Волынской и Черновицкой областях (+40% и +39% соответственно). В столице покупкой вторичного жилья интересовались на 7% меньше по сравнению с летом, в Киевской области — на 3% больше.

Количество отзывов пользователей обычно превышает количество добавленных объявлений. В столице спрос активнее предложения более чем вдвое.

Где дешевле арендовать квартиру

На рынке аренды по сравнению с августом текущего года количество предложений жилья для аренды выросло в большинстве областей. Наибольший прирост — в Хмельницкой, Одесской и Харьковской областях.

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 17918 грн за однокомнатную квартиру. За осень средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице снизилась почти на 300 грн. Подорожали больше Черновицкая (+32%) и Закарпатская (+17%) области.

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Количество отзывов на предложения аренды в сентябре-ноябре в Киеве кратно превышало количество предложений, которые добавляли владельцы на маркетплейс. Аналогичная ситуация продолжала наблюдаться и в остальных областях Украины.

Владельцы недвижимости в столице позволяют выбрать квартиру на разный кошелек в зависимости от района: от 11,7 тыс. в Деснянском районе до 22,3 тыс. грн в Шевченковском.

По аналитическим данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины в некоторых районах сделки в конце концов заключают по более низким суммам. Так, в Деснянском районе в ноябре в среднем снимали однокомнатную квартиру за 10 тыс. грн, в Святошинском — за 12 тыс. грн, в Днепровском — за 13.

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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
9 декабря 2024, 16:12
#
Франківськ попит +13 що і треба було доказати.
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0
financialGenius
financialGenius
9 декабря 2024, 18:18
#
Пора уже запомнить , в Украине только Киев востребован … все остальное это переферия где нет работы и перспектив … продавцами работать не все хотят … вот скажи что делать в том ифаноыранкрвске ??? Кроме того как в десятку зайти поесть за дешево когда в буковель с буковеля едешь поездом ?)
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