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25 июля 2025, 8:30 Читати українською

Что такое флипинг недвижимости и как на нем заработать

Флипинг недвижимости — это способ заработать еще до того, как дом будет сдан в эксплуатацию. Покупаешь на старте — продаешь на пике. Работает ли эта модель в Украине и что нужно учитывать, чтобы не потерять деньги, в колонке для ЭП рассказала ведущий инвестиционный эксперт Ribas Invest Юлия Боднар. «Минфин» выбрал главное.

Флипинг недвижимости — это способ заработать еще до того, как дом будет сдан в эксплуатацию.

Почему флипинг выгоден

Главное преимущество — быстрая капитализация. Если выбрать удачный проект, то за два года можно получить прибыль 10−30%, а иногда и больше. Инвестор покупает недвижимость по первой цене и перепродает подороже на этапе строительства. Это динамическая капитализация, которая может принести значительно больший доход в короткие сроки, чем органическая, когда объект введен в эксплуатацию и ежегодно прибавляет 3−5%.

Как правильно спланировать флипинг

Первый шаг — выбор девелопера. Надежный застройщик — тот, у кого нет проблемных или недостроенных проектов, кто имеет качественную коммуникацию и прозрачные условия инвестирования. Хорошо, если девелопер может показать реализованные объекты и примеры флипинга, чтобы инвестор понимал уровень выполнения работ и формат сотрудничества.

Второй шаг — выбор этапа входа. Лучший момент для покупки — старт продаж или даже предпродажная стадия, когда строительство еще не началось. Инвестор берет на себя наибольший риск именно на этом этапе, ведь многое зависит от реализации проекта, репутации девелопера и рыночных условий.

В то же время, это точка с наивысшим потенциалом доходности. Чем раньше инвестор заходит, тем ниже цена за квадратный метр, а значит, тем больше может быть доход в финале благодаря капитализации актива или перепродаже на пике спроса.

Третий шаг — оценить локацию. Запад страны сейчас в фокусе внимания, поскольку там увеличивается количество новых проектов. Тем не менее, цены там могут достичь определенного плато, как это произошло во Львове. А вот Винница, Хмельницкий и Одесса до сих пор интересны для инвестирования, поскольку имеют хороший потенциал дальнейшего роста.

Как минимизировать риски

Один из главных рисков — недобросовестный девелопер. Если у него есть замороженные проекты или проблемы с разрешительной документацией, это может привести к финансовым потерям. Чтобы этого избежать, нужно тщательно проверять репутацию застройщика, читать отзывы и анализировать предыдущие объекты.

Другой риск — избрание неудачной локации. Она должна быть привлекательна не только с инвестиционной точки зрения, но и с точки зрения комфорта. Для большинства людей хорошая локация — это место вблизи столицы или большого города с хорошим подъездом.

Еще одним риском являются внешние факторы. Инвесторы, приобретающие недвижимость в регионах с высокими военными рисками, могут столкнуться с отсутствием покупателей или потерей стоимости объекта. Поэтому лучше выбирать более безопасные регионы или рассматривать варианты инвестирования за границей.

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Также следует учитывать юридические нюансы. Важно внимательно читать договор, особенно пункт о передаче прав. Некоторые девелоперы устанавливают скрытые платежи или усложняют перепродажу. Лучше заранее уточнить условия и убедиться в том, что нет ограничений на флипинг.

Комментировать

Комментарии - 4

+
0
DmitriySEM
DmitriySEM
25 июля 2025, 9:33
#
Поясніть пані провідному інвестиційному експерту Ribas Invest Юлія Боднар — що це принцип роботи будь якого бізнесу…
+
+15
mega5
mega5
25 июля 2025, 9:43
#
Все життя вважав, що фліпінг — це коли купуєш нерухомість у поганому стані, робиш як я називаю «ремонт за 100 доларів» і продаєш відчутно дорожче. Навіть сам декілька разів це робив. Виходить, не тим займався))
+
+15
Abramon
Abramon
25 июля 2025, 9:57
#
Це ж котлованщина! Працювало в Києві не один десяток років.
+
0
Mindent
Mindent
25 июля 2025, 10:22
#
Фліпінг-це не те,про що в статті йдеться
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