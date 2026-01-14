Компенсация за поврежденное жилье: что изменилось в 2026 году

В механизме компенсации, реализуемом в рамках программы «еВидновлення» с 5 января произошли изменения относительно поврежденного (но не уничтоженного) во время войны жилья. В чем они заключаются подробно рассказала руководительница программы «Правовая безопасность собственности» Украинского института будущего Ольга Онищук.

Согласие совладельца больше не обязательно

Напомню, что до недавнего времени согласие совладельца было неотъемлемым атрибутом процедуры предоставления компенсации за поврежденное жилье, которое находилось в совместной собственности. Заявление на компенсацию в рамках государственной программы «еВосстановление» подавал только один совладелец, остальные — обязательно давали согласие (через Дию или в бумажной форме с нотариальным заверением подлинности подписи совладельца). Единственное исключение касалось совладельца, являющегося иностранцем или лицом без гражданства: у такого совладельца согласие не требовалось.

Если согласие на получение компенсации другой совладелец не хотел или по каким-то причинам не мог дать, получение денежной компенсации для восстановления поврежденной недвижимости было невозможно.

С 5 января этого года согласие совладельца стало необязательным (предоставляется только «по возможности»), зато введен институт возражений, которые смогут подавать другие совладельцы. То есть, в случае если поврежденный жилой объект находится в общей собственности, заявление о предоставлении компенсации может подавать один из совладельцев. Заявление, поданное одним, будет считаться поданным всеми совладельцами при отсутствии возражений от других совладельцев.

Такие возражения в комиссию будут подаваться в письменной форме в произвольной форме в течение 15 календарных дней с даты подачи одним совладельцем заявления на получение компенсации. В случае наличия возражений от одного из совладельцев относительно получения компенсации заявителем соответствующая комиссия будет отказывать в предоставлении компенсации.

Вместе с тем вводится еще одна новация — подтверждение информирования другого совладельца об обращении за получением компенсации заявителя, которое предоставляется вместе с «компенсационным» заявлением.

Обращаю внимание, что перечень способов такого информирования («путем предоставления в комиссию оригинала или заверенной заявителем копии уведомления о вручении совладельцу заказного почтового отправления или почтового отправления с объявленной ценностью с отметкой о вручении совладельцу, или оригинала или заверенной заявителем копии заказного почтового отправления или почтового отправления с объявленной ценностью с отметкой об отказе совладельца от получения такого отправления, или информирования их иным способом»), которые указаны в новом подпункте 6−1 пункта 13 соответствующего Порядка, утвержденного правительственным постановлением № 381, не является исчерпывающим. Предусмотрена возможность информирования совладельцев другим способом, то есть нормативно закреплена вариативность в выборе средства информирования совладельца.

Означает ли это, что надлежащим способом информирования другого совладельца будет, например, публикация объявления в СМИ (что является классическим форматом информирования и условием для восстановления утраченных документов) — ответ на этот вопрос должна дать практика применения новых положений «компенсационными» комиссиями.

Увеличены показатели стоимости ремонтных работ

Впервые с момента запуска программы «еВосстановление» в мае 2023 года Кабмин пересмотрел стоимость около 60 видов ремонтных работ. Речь идет о существенном обновлении чек-листа (содержит подробный перечень и стоимость необходимых ремонтных работ), который составляется компенсационной комиссией с целью определения размера денежной выплаты для восстановления поврежденного жилья.

Ознакомиться со всеми обновленными показателями стоимости ремонтных работ можно с помощью нашего компенсационного онлайн-калькулятора, размещенного на сайте «Верни свое» по этой ссылке.

Этот онлайн-инструмент поможет не только определить точную сумму компенсации за уничтоженное жилье, но и провести предварительные расчеты стоимости работ, которые необходимо выполнить для ремонта поврежденного жилья по различным блокам (стены/перегородки/потолок, проемы, перекрытия, полы и т. д. ) в пределах установленных в программе «єВідновлення» лимитов.

Учтите: максимальные суммы компенсации за поврежденное жилье остались неизменными:

• до 200 тыс. грн (ремонт категории А);

• до 350 тыс. грн (ремонт категории Б) — для квартир;

• до 500 тыс. грн (ремонт категории Б) — для частных домов.

В то же время обращаю внимание на еще один важный нормативный нюанс: если смета ремонтных работ, которые необходимо выполнить для восстановления поврежденного жилья, превышает допустимую сумму возмещения по государственной программе «єВідновлення», — это не будет безусловным основанием для отказа в предоставлении компенсации.

При наличии других источников финансирования (софинансирование от украинских или международных организаций, в частности благотворительных) для полного восстановления поврежденного жилья, соответствующая комиссия может принять положительное решение о предоставлении компенсации в пределах установленной предельной суммы.