В механизме компенсации, реализуемом в рамках программы «еВидновлення» с 5 января произошли изменения относительно поврежденного (но не уничтоженного) во время войны жилья. В чем они заключаются подробно рассказала руководительница программы «Правовая безопасность собственности» Украинского института будущего Ольга Онищук.
Компенсация за поврежденное жилье: что изменилось в 2026 году
Согласие совладельца больше не обязательно
Напомню, что до недавнего времени согласие совладельца было неотъемлемым атрибутом процедуры предоставления компенсации за поврежденное жилье, которое находилось в совместной собственности. Заявление на компенсацию в рамках государственной программы «еВосстановление» подавал только один совладелец, остальные — обязательно давали согласие (через Дию или в бумажной форме с нотариальным заверением подлинности подписи совладельца). Единственное исключение касалось совладельца, являющегося иностранцем или лицом без гражданства: у такого совладельца согласие не требовалось.
Если согласие на получение компенсации другой совладелец не хотел или по каким-то причинам не мог дать, получение денежной компенсации для восстановления поврежденной недвижимости было невозможно.
С 5 января этого года согласие совладельца стало необязательным (предоставляется только «по возможности»), зато введен институт возражений, которые смогут подавать другие совладельцы. То есть, в случае если поврежденный жилой объект находится в общей собственности, заявление о предоставлении компенсации может подавать один из совладельцев. Заявление, поданное одним, будет считаться поданным всеми совладельцами при отсутствии возражений от других совладельцев.
Такие возражения в комиссию будут подаваться в письменной форме в произвольной форме в течение 15 календарных дней с даты подачи одним совладельцем заявления на получение компенсации. В случае наличия возражений от одного из совладельцев относительно получения компенсации заявителем соответствующая комиссия будет отказывать в предоставлении компенсации.
Вместе с тем вводится еще одна новация — подтверждение информирования другого совладельца об обращении за получением компенсации заявителя, которое предоставляется вместе с «компенсационным» заявлением.
Обращаю внимание, что перечень способов такого информирования («путем предоставления в комиссию оригинала или заверенной заявителем копии уведомления о вручении совладельцу заказного почтового отправления или почтового отправления с объявленной ценностью с отметкой о вручении совладельцу, или оригинала или заверенной заявителем копии заказного почтового отправления или почтового отправления с объявленной ценностью с отметкой об отказе совладельца от получения такого отправления, или информирования их иным способом»), которые указаны в новом подпункте 6−1 пункта 13 соответствующего Порядка, утвержденного правительственным постановлением № 381, не является исчерпывающим. Предусмотрена возможность информирования совладельцев другим способом, то есть нормативно закреплена вариативность в выборе средства информирования совладельца.
Означает ли это, что надлежащим способом информирования другого совладельца будет, например, публикация объявления в СМИ (что является классическим форматом информирования и условием для восстановления утраченных документов) — ответ на этот вопрос должна дать практика применения новых положений «компенсационными» комиссиями.
Увеличены показатели стоимости ремонтных работ
Впервые с момента запуска программы «еВосстановление» в мае 2023 года Кабмин пересмотрел стоимость около 60 видов ремонтных работ. Речь идет о существенном обновлении чек-листа (содержит подробный перечень и стоимость необходимых ремонтных работ), который составляется компенсационной комиссией с целью определения размера денежной выплаты для восстановления поврежденного жилья.
Ознакомиться со всеми обновленными показателями стоимости ремонтных работ можно с помощью нашего компенсационного онлайн-калькулятора, размещенного на сайте «Верни свое» по этой ссылке.
Этот онлайн-инструмент поможет не только определить точную сумму компенсации за уничтоженное жилье, но и провести предварительные расчеты стоимости работ, которые необходимо выполнить для ремонта поврежденного жилья по различным блокам (стены/перегородки/потолок, проемы, перекрытия, полы
Учтите: максимальные суммы компенсации за поврежденное жилье остались неизменными:
- • до 200 тыс. грн (ремонт категории А);
- • до 350 тыс. грн (ремонт категории Б) — для квартир;
- • до 500 тыс. грн (ремонт категории Б) — для частных домов.
В то же время обращаю внимание на еще один важный нормативный нюанс: если смета ремонтных работ, которые необходимо выполнить для восстановления поврежденного жилья, превышает допустимую сумму возмещения по государственной программе «єВідновлення», — это не будет безусловным основанием для отказа в предоставлении компенсации.
При наличии других источников финансирования (софинансирование от украинских или международных организаций, в частности благотворительных) для полного восстановления поврежденного жилья, соответствующая комиссия может принять положительное решение о предоставлении компенсации в пределах установленной предельной суммы.
