Почему украинцы воспринимают жилье как «валюту»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2025, 17:30 Читати українською

Почему украинцы воспринимают жилье как «валюту»

Во время войны квадратные метры стали не только местом проживания, но и валютным сейфом. Несмотря на военные риски, недвижимость используется для сохранения капитала, создания пассивного дохода и заработка на росте стоимости. О том, как украинцы выбирают недвижимость для инвестиций в колонке для ЭП рассказал финансовый директор компании «Ковальская» Антон Новохатний. «Минфин» публикует ключевые тезисы

Во время войны квадратные метры стали не только местом проживания, но и валютным сейфом.

Наибольшим спросом пользуются готовые или завершенные объекты. Это более безопасно для инвесторов и позволяет быстрее заселиться. А квартиры на этапе фундамента почти не покупают. Поэтому новые строительства стартуют реже: без продаж в начале их могут позволить себе только крупные девелоперы.

В результате новых проектов становится все меньше. Если такая тенденция сохранится, через несколько лет цены будут стимулировать не только инфляция, но и дефицит.

Собственная квартира как инвестиция

Покупатель, выбирающий жилье «для себя», сейчас мыслит иначе, чем до 2022 года. На первый план вышли безопасность, надежность и автономность, а не панорамные окна или модный интерьер. Есть три главных мотива таких приобретений.

Первый — сохранение капитала. Квартиры в удачных локациях — одна из форм «твердой валюты «. Война усилила эту логику: кто приобрел готовое жилье в относительно безопасных районах, имеет актив, сохранивший стоимость и даже подорожавший.

Второй — стабильность. Квартира дает независимость от колебаний на рынке аренды.

Третий — комфорт. Это возможность выбирать планировку, материалы и оснастку.

Сейчас большинство покупателей, выбирающих квартиры для жизни, предпочитают однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 35−55 кв.м с хорошо организованным пространством. Возрастает значение безопасности и благоустройства придомовой территории (качественное освещение, озеленение, современные детские и спортивные площадки).

Новые тенденции

Раньше инвесторы, предприниматели и новые игроки активно покупали квартиры на старте строительства для перепродажи или сдачи в аренду, стремясь оградить капитал от валютных колебаний даже в кризисных условиях.

Основные стратегии инвестирования те же. Первая — перепродажа с выходом из проекта на пике, когда дом сдан, а квартира с ремонтом готова к заселению. Вторая — аренда: приобретение готового жилья для получения стабильного дохода.

Спрос поддерживают три ключевых фактора: ограниченное количество качественных новостроек с высокой готовностью, внутренняя миграция и возвращение жителей в крупные города, государственные ипотечные программы, повышающие ликвидность недвижимости.

Читайте также: Объемы введенного жилья в Украине за полугодие 2025 года снизились на 6,7%

Наибольший интерес инвесторов сейчас — однокомнатные и двухкомнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами