Во время войны квадратные метры стали не только местом проживания, но и валютным сейфом. Несмотря на военные риски, недвижимость используется для сохранения капитала, создания пассивного дохода и заработка на росте стоимости. О том, как украинцы выбирают недвижимость для инвестиций в колонке для ЭП рассказал финансовый директор компании «Ковальская» Антон Новохатний. «Минфин» публикует ключевые тезисы
Почему украинцы воспринимают жилье как «валюту»
Наибольшим спросом пользуются готовые или завершенные объекты. Это более безопасно для инвесторов и позволяет быстрее заселиться. А квартиры на этапе фундамента почти не покупают. Поэтому новые строительства стартуют реже: без продаж в начале их могут позволить себе только крупные девелоперы.
В результате новых проектов становится все меньше. Если такая тенденция сохранится, через несколько лет цены будут стимулировать не только инфляция, но и дефицит.
Собственная квартира как инвестиция
Покупатель, выбирающий жилье «для себя», сейчас мыслит иначе, чем до 2022 года. На первый план вышли безопасность, надежность и автономность, а не панорамные окна или модный интерьер. Есть три главных мотива таких приобретений.
Первый — сохранение капитала. Квартиры в удачных локациях — одна из форм «твердой валюты «. Война усилила эту логику: кто приобрел готовое жилье в относительно безопасных районах, имеет актив, сохранивший стоимость и даже подорожавший.
Второй — стабильность. Квартира дает независимость от колебаний на рынке аренды.
Третий — комфорт. Это возможность выбирать планировку, материалы и оснастку.
Сейчас большинство покупателей, выбирающих квартиры для жизни, предпочитают однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 35−55 кв.м с хорошо организованным пространством. Возрастает значение безопасности и благоустройства придомовой территории (качественное освещение, озеленение, современные детские и спортивные площадки).
Новые тенденции
Раньше инвесторы, предприниматели и новые игроки активно покупали квартиры на старте строительства для перепродажи или сдачи в аренду, стремясь оградить капитал от валютных колебаний даже в кризисных условиях.
Основные стратегии инвестирования те же. Первая — перепродажа с выходом из проекта на пике, когда дом сдан, а квартира с ремонтом готова к заселению. Вторая — аренда: приобретение готового жилья для получения стабильного дохода.
Спрос поддерживают три ключевых фактора: ограниченное количество качественных новостроек с высокой готовностью, внутренняя миграция и возвращение жителей в крупные города, государственные ипотечные программы, повышающие ликвидность недвижимости.
Наибольший интерес инвесторов сейчас — однокомнатные и двухкомнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением.
