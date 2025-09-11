Почему украинцы воспринимают жилье как «валюту»

Во время войны квадратные метры стали не только местом проживания, но и валютным сейфом. Несмотря на военные риски, недвижимость используется для сохранения капитала, создания пассивного дохода и заработка на росте стоимости. О том, как украинцы выбирают недвижимость для инвестиций в колонке для ЭП рассказал финансовый директор компании «Ковальская» Антон Новохатний. «Минфин» публикует ключевые тезисы

Наибольшим спросом пользуются готовые или завершенные объекты. Это более безопасно для инвесторов и позволяет быстрее заселиться. А квартиры на этапе фундамента почти не покупают. Поэтому новые строительства стартуют реже: без продаж в начале их могут позволить себе только крупные девелоперы.

В результате новых проектов становится все меньше. Если такая тенденция сохранится, через несколько лет цены будут стимулировать не только инфляция, но и дефицит.

Собственная квартира как инвестиция

Покупатель, выбирающий жилье «для себя», сейчас мыслит иначе, чем до 2022 года. На первый план вышли безопасность, надежность и автономность, а не панорамные окна или модный интерьер. Есть три главных мотива таких приобретений.

Первый — сохранение капитала. Квартиры в удачных локациях — одна из форм «твердой валюты «. Война усилила эту логику: кто приобрел готовое жилье в относительно безопасных районах, имеет актив, сохранивший стоимость и даже подорожавший.

Второй — стабильность. Квартира дает независимость от колебаний на рынке аренды.

Третий — комфорт. Это возможность выбирать планировку, материалы и оснастку.

Сейчас большинство покупателей, выбирающих квартиры для жизни, предпочитают однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 35−55 кв.м с хорошо организованным пространством. Возрастает значение безопасности и благоустройства придомовой территории (качественное освещение, озеленение, современные детские и спортивные площадки).

Новые тенденции

Раньше инвесторы, предприниматели и новые игроки активно покупали квартиры на старте строительства для перепродажи или сдачи в аренду, стремясь оградить капитал от валютных колебаний даже в кризисных условиях.

Основные стратегии инвестирования те же. Первая — перепродажа с выходом из проекта на пике, когда дом сдан, а квартира с ремонтом готова к заселению. Вторая — аренда: приобретение готового жилья для получения стабильного дохода.

Спрос поддерживают три ключевых фактора: ограниченное количество качественных новостроек с высокой готовностью, внутренняя миграция и возвращение жителей в крупные города, государственные ипотечные программы, повышающие ликвидность недвижимости.

Наибольший интерес инвесторов сейчас — однокомнатные и двухкомнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением.