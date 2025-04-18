50% жилья украинцев — в налоговой тени: какие объекты найдут с помощью дронов

У государства почти нет информации о половине объектов недвижимости в Украине. Что необходимо сделать, чтобы вывести ее из тени, ЭП рассказала эксперт по налогообложению Growford Institute Татьяна Кощук. «Минфин» выбрал главное.

Сколько недвижимости видит государство

Из теории известно, что налог на имущество имеет меньшее, по сравнению с другими налогами, негативное влияние на экономическое развитие, поэтому увеличение его поступлений — менее вредная альтернатива во время фискальных шоков, вызванных войной.

Однако справедливо оценить и обложить можно только имущество, перенесенное в «цифру». То, чего нет в ДРРП, остается невидимым для государства и многих его прогрессивных реформ, не говоря об уплате налога.

Опросив представителей органов местного самоуправления и Государственной налоговой службы, мы сделали вывод, что в 2023 году до 30% земельных участков и до 50% объектов недвижимости не были внесены в государственный реестр.

В то же время Минюст констатировал, что жилье двух третей граждан, подавших информационное сообщение о поврежденном имуществе, не было зарегистрировано в ДРРП. Это может свидетельствовать о большем масштабе проблемы в отдельных регионах.

Реальность заставляет задуматься: как минимум половина домов и квартир отсутствуют в перечне объектов налогообложения, то есть находятся в налоговой тени. Следовательно, возможности для сбора дополнительных сумм налога на имущество есть и без повышения ставок.

Хотя налог на имущество поступает в местные бюджеты, не стоит недооценивать его фискальную роль.

Во-первых, увеличение доходов местных бюджетов уменьшает субвенции из госбюджета для органов местного самоуправления, расходы которых не покрываются собственными поступлениями.

Во-вторых, благодаря дополнительным поступлениям сумм налога на имущество сообщества могут реализовывать важные социальные проекты, что особенно актуально в условиях прекращения финансирования программ USAID. Остается разобраться, почему так много имущества является невидимым для налогообложения и что с этим делать.

Проблемы наполнения имущественных реестров

В исследовании Growford Institute выделены следующие проблемы администрирования налога на имущество.

Недостаточная интеграция реестров

С 1 января 2013 система регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений функционирует на новом уровне и совершенствуется.

Важным этапом ее становления была интеграция нескольких реестров, среди которых старый реестр прав собственности на недвижимое имущество (действовал с 2002 года). Однако реализация такого объединения нуждается в усовершенствовании. Многие проблемы в сфере регистрации прав на недвижимое имущество являются следствием длительной истории ее развития.

В Украине есть имущество, которое регистрировалось до 2002 года только в бумажной форме. Данные об этом хранятся в архивах Бюро технической инвентаризации (БТИ), не уничтоженных во время войны. Такого имущества нет в базе данных ГНС об объектах налогообложения.

Есть имущество, внесенное в старый имущественный реестр, но отсутствующее в ДРРП. Хотя реестр прав собственности на недвижимость стал архивной составляющей нового реестра, предварительные данные в «цифре» не переносятся автоматически.

Внесение данных в ДРРП происходит только в случае обращения человека за регистрацией права собственности или совершения других нотариальных действий. Имущество из старого реестра является видимым для налоговой.

Зарегистрированная до 2002 года недвижимость продается, наследуется, переносится в «цифру» для получения возмещения за уничтоженное во время войны имущество, в связи с чем наполненность ДРРП постепенно становится лучше.

Незавершенное строительство

Серьезной проблемой является манипуляция собственников имущества с незавершенными объектами строительства. Распространенной практикой остается фактическая эксплуатация таких объектов недвижимости без проведения их государственной регистрации, с соответствующим внесением информации в ДРРП.

Нередки случаи, когда у застройщиков нет всех разрешительных документов на строительство или они ведут его с нарушением проектной документации. В таком случае, долгострои могут быть заселены и даже сдаваться в аренду, однако у владельцев нет официального приобретения вещных прав на недвижимое имущество.

По оценкам представителей органов местного самоуправления, в отдельных общинах более 10% новостроек, среди которых элитная недвижимость, эксплуатировались без их государственной регистрации, что является сознательным уклонением от налогообложения.

Как реагирует государство

В Национальной стратегии доходов до 2030 года (НСД) отмечено, что важным шагом к увеличению поступлений местных бюджетов является наполнение баз данных об объектах налогообложения, в частности, путем переноса архивной информации с бумажных носителей о зарегистрированных до 1 января 2013 правах собственности на имущество.

Документ также обязывает местные органы власти инвентаризировать имущество, а Минюст — актуализировать данные ДРРП на основании предоставленной местными властями информации о зарегистрированных объектах и владельцах недвижимости. Местные органы власти должны получить доступ к информационным базам ГНС по объектам и субъектам налогообложения местными налогами и сборами. Эти меры до сих пор не реализованы.

В то же время государство ввело онлайн-регистрацию прав на недвижимое имущество, приобретенное до 2013 года, через «Дію». С сентября 2024 года эта услуга доступна для жителей 20 областей. Алгоритм предусматривает, что после получения заявления и копий документов, удостоверяющих право собственности, государственный регистратор направляет в БТИ запрос на получение информации о соответствующем объекте недвижимости. После получения подтверждения от БТИ, государственный регистратор вносит данные в ДРРП.

Услуга государственной регистрации имущества через «Дію» — удобная и бесплатная. Стандартные условия регистрации путем офлайн-обращения к нотариусу предусматривают также визит владельца в БТИ и уплату административного сбора от 0,1 до 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В парламенте также зарегистрирован законопроект, согласно которому государственные регистраторы получат право вносить сведения в ДРРП на основании бумажных документов без подтверждения информации от БТИ. Это будет возможно, если доступ к соответствующим архивам был утрачен или документы были уничтожены в результате войны.

По данным Openbudget, в 2024 году план поступлений от уплаты административного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их обременений был выполнен на 227%. Онлайн-регистрация и одобрение упомянутой законодательной инициативы должны ускорить внесение в ДРРП имущества, вещные права на которое приобретены до 2013 года.

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Как должны действовать местные власти

Есть еще меры, которые могут реализовать местные власти. В «Плане цифрового развития ГНС до 2030 года» указано, что в контексте усовершенствования администрирования местных налогов и сборов рассматривается вопрос большей вовлеченности общин.

Возвращаясь к задекларированному в НСД, вспомним в первую очередь о возможности привлечения общин к цифровизации архивов БТИ. Для местных властей, готовых взять на себя отдельные функции по администрированию местных налогов и сборов, целесообразно предусмотреть опцию создания базы данных объектов недвижимого имущества путем цифровизации архивов БТИ. Соответствующую информацию также может предоставлять ГНС.

Это можно реализовать в формате наполнения базы данных путем заполнения соответствующих форм на основании регистрационных дел из архивов БТИ. Такое решение требует предварительной передачи архивов БТИ в ведение общин или обеспечения беспрепятственного доступа к ним местным чиновникам. К примеру, в Киевской области БТИ остается коммунальным предприятием областного совета.

Цифровизацию архивов БТИ важно дополнить проведением органами местного самоуправления регистрационных действий в ДРРП. Вносить данные в реестр можно либо путем офлайн-приглашения владельцев имущества для предоставления соответствующих документов, либо путем онлайн-регистрации через портал «Дія».

Органы местного самоуправления могут информировать владельцев имущества о вариантах проведения регистрации и консультировать социально незащищенных граждан, как воспользоваться бесплатной цифровой услугой в «Дія». Лучше всего, если власти будут взаимодействовать с собственниками имущества с использованием инструмента цифровизации.

Можно также предоставить общинам полномочия по инвентаризации объектов незавершенного строительства с применением фото- и видеофиксации дронов. Важно создавать базы данных таких объектов, а также не внесенные в ДРРП квартиры в сданных в эксплуатацию многоквартирных домах.

С гражданами, которых удастся идентифицировать, как собственников недвижимости, следует в первую очередь провести разъяснительную работу. Остаются и те, к кому необходимо применять другие механизмы стимулирования к регистрации.

Цифровизация архивов БТИ и создание баз данных объектов незавершенного строительства будут являться важными шагами в процессе инвентаризации имущества на территории общин, а в ходе детального анализа таких объектов и причин отсутствия части из них в ДРРП можно нарабатывать новые решения по переносу имущества в «цифру».