5 главных ошибок инвестора на рынке недвижимости

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2025, 18:19 Читати українською

5 главных ошибок инвестора на рынке недвижимости

Инвестиции в недвижимость традиционно считаются в Украине понятным и надежным способом сбережения капитала. Вместе с тем, выбрав эти активы, инвесторы сталкиваются с высокими рисками. В чем они состоят, и как их избежать, в колонке для NV рассказал СЕО и управляющий партнер Greenwood Виталий Мажара. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Инвестиции в недвижимость традиционно считаются в Украине понятным и надежным способом сбережения капитала.

1. Игнорирование опыта девелопера в кризисные периоды

Украинский рынок неоднократно переживал системные потрясения — 2008-й, 2014-й, 2022-й, продолжающаяся война. Каждый из этих кризисов оставляет после себя замороженные стройки и десятки тысяч пострадавших инвесторов.

Надежность девелопера определяется не количеством реализованных проектов в «спокойные времена», а тем, как он выполнял обязательства во время кризисов. Если компания завершила все объекты несмотря на падение спроса или проблемы с финансированием, это является ключевым показателем ее устойчивости.

2. Игнорирование репутационных рисков

Наличие у компании десятилетнего портфеля не гарантирует отсутствия проблем. Инвестору стоит изучать не только рекламные материалы, но и опыт тех, кто уже приобрел квартиры.

Распространенные проблемы: задержки с подключением коммуникаций, отсутствие индивидуальных счетчиков, отказ девелопера устранять недостатки после сдачи объекта. Если компания системно игнорирует обращения клиентов, это создает долгосрочные репутационные риски и сигнализирует о потенциальных финансовых потерях новых инвесторов.

3. Недооценка локации

Классический принцип «локация решает все» остается актуальным. Однако речь идет не только о престижности района, но и о практических параметрах: транспортной доступности, наличии школ, медицинских учреждений, торговой и рекреационной инфраструктуры.

Жилье в отдаленных районах без необходимых удобств рядом теряет ликвидность. Его сложнее продать, труднее сдавать в аренду. Для инвестора это прямой риск потери стоимости актива в среднесрочной перспективе.

4. Игнорирование технических характеристик здания

Архитектурная привлекательность комплекса не равна его качеству. Ключевые технические параметры, которые должны быть проанализированы перед инвестицией:

  • Теплоизоляция и материалы фасада. Недостаточное утепление повышает расходы на содержание.
  • Рациональность планировок. Неэффективное использование площади создает дополнительные расходы на ремонт и дальнейшее обслуживание.
  • Качество остекления. Панорамные окна без энергосберегающих стеклопакетов приводят к существенным теплопотерям.

Технические характеристики напрямую влияют как на эксплуатационные расходы, так и на стоимость перепродажи объекта. Данные можно найти в техническом паспорте, сертификатах энергоэффективности, а также в открытых реестрах оценки недвижимости.

5. Игнорирование конструктивных решений

Тип конструктива — то, из чего и как построено здание: монолитный каркас, кирпич, панель или комбинированный вариант. Это фундаментальный фактор надежности. Монолитно-каркасные здания обеспечивают более высокий уровень устойчивости и долговечности, чем панельные и кирпичные. В условиях военных рисков и вероятных разрушений этот параметр приобретает еще большее значение.

Инвесторам стоит изучать техническую документацию и требовать четкой информации о материалах и технологиях.

Неочевидные риски, которые часто игнорируют инвесторы

Отсутствие документов на строительство и землю. Целевое назначение земельного участка и разрешительная документация должны быть подтверждены через реестр e-construction.

Двойная продажа квадратуры. Недостаточная прозрачность договоров создает риск повторной продажи одних и тех же площадей.

Формат сдачи квартир. Отсутствие четко прописанных условий (черновая отделка, базовая комплектация или «коробка») создает финансовые расхождения между ожиданиями и фактом.

Мощность электроснабжения. Должна быть зафиксирована в договоре. Отказ девелопера внести уточнения — признак потенциальных проблем в будущем.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
4 ноября 2025, 21:11
#
Дивлюся, а коментарів нуль під інвестуванням в нерухомість Києва за всю Україну не скажу немає щодня перед очима будівельних майданчиків. Гадаю, що це вже не наразі і не цікаво, ризики невиправдані і заморозка коштів на десяток років з туманною перспективою. Єдині хто підтримає цей «атракціон" — це чиновники з відкатами, але їх все менше, поглядають в бік ЄС та заходу в цілому. По Києву будівництво жевріє, розпочаті об'єкти стоять недобудовані ще з 2018 року, про котловани я взагалі мовчу, ціни непритомні «злобудовники» розповідають про здорожчання матеріалів, оплати праці і т.д., але хто ж їм не давав добудувати об'єкти, які стоять вже близько 8 років в відносно спокійні роки…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами