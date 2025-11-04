5 главных ошибок инвестора на рынке недвижимости

Инвестиции в недвижимость традиционно считаются в Украине понятным и надежным способом сбережения капитала. Вместе с тем, выбрав эти активы, инвесторы сталкиваются с высокими рисками. В чем они состоят, и как их избежать, в колонке для NV рассказал СЕО и управляющий партнер Greenwood Виталий Мажара. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

1. Игнорирование опыта девелопера в кризисные периоды

Украинский рынок неоднократно переживал системные потрясения — 2008-й, 2014-й, 2022-й, продолжающаяся война. Каждый из этих кризисов оставляет после себя замороженные стройки и десятки тысяч пострадавших инвесторов.

Надежность девелопера определяется не количеством реализованных проектов в «спокойные времена», а тем, как он выполнял обязательства во время кризисов. Если компания завершила все объекты несмотря на падение спроса или проблемы с финансированием, это является ключевым показателем ее устойчивости.

2. Игнорирование репутационных рисков

Наличие у компании десятилетнего портфеля не гарантирует отсутствия проблем. Инвестору стоит изучать не только рекламные материалы, но и опыт тех, кто уже приобрел квартиры.

Распространенные проблемы: задержки с подключением коммуникаций, отсутствие индивидуальных счетчиков, отказ девелопера устранять недостатки после сдачи объекта. Если компания системно игнорирует обращения клиентов, это создает долгосрочные репутационные риски и сигнализирует о потенциальных финансовых потерях новых инвесторов.

3. Недооценка локации

Классический принцип «локация решает все» остается актуальным. Однако речь идет не только о престижности района, но и о практических параметрах: транспортной доступности, наличии школ, медицинских учреждений, торговой и рекреационной инфраструктуры.

Жилье в отдаленных районах без необходимых удобств рядом теряет ликвидность. Его сложнее продать, труднее сдавать в аренду. Для инвестора это прямой риск потери стоимости актива в среднесрочной перспективе.

4. Игнорирование технических характеристик здания

Архитектурная привлекательность комплекса не равна его качеству. Ключевые технические параметры, которые должны быть проанализированы перед инвестицией:

Теплоизоляция и материалы фасада. Недостаточное утепление повышает расходы на содержание.

Рациональность планировок. Неэффективное использование площади создает дополнительные расходы на ремонт и дальнейшее обслуживание.

Качество остекления. Панорамные окна без энергосберегающих стеклопакетов приводят к существенным теплопотерям.

Технические характеристики напрямую влияют как на эксплуатационные расходы, так и на стоимость перепродажи объекта. Данные можно найти в техническом паспорте, сертификатах энергоэффективности, а также в открытых реестрах оценки недвижимости.

5. Игнорирование конструктивных решений

Тип конструктива — то, из чего и как построено здание: монолитный каркас, кирпич, панель или комбинированный вариант. Это фундаментальный фактор надежности. Монолитно-каркасные здания обеспечивают более высокий уровень устойчивости и долговечности, чем панельные и кирпичные. В условиях военных рисков и вероятных разрушений этот параметр приобретает еще большее значение.

Инвесторам стоит изучать техническую документацию и требовать четкой информации о материалах и технологиях.

Неочевидные риски, которые часто игнорируют инвесторы

Отсутствие документов на строительство и землю. Целевое назначение земельного участка и разрешительная документация должны быть подтверждены через реестр e-construction.

Двойная продажа квадратуры. Недостаточная прозрачность договоров создает риск повторной продажи одних и тех же площадей.

Формат сдачи квартир. Отсутствие четко прописанных условий (черновая отделка, базовая комплектация или «коробка») создает финансовые расхождения между ожиданиями и фактом.

Мощность электроснабжения. Должна быть зафиксирована в договоре. Отказ девелопера внести уточнения — признак потенциальных проблем в будущем.