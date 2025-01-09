Цены на золото «скачут»: стоит ли делать ставку на его рост

Какой будет цена на желтый металл в первую четверть года, что повлияет на котировки и будет ли возможность на нем заработать читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Почти весь прошлый год цена на золото радовала инвесторов, которые вложили ранее свои деньги в этот драгоценный металл. 29 октября 2024 года цена унции «желтого металла» достигла своего исторического максимума в $2 797,3.

Правда, затем последовали взлеты и проседания, связанные с геополитическими, экономическими и военными событиями во всем мире. В итоге к 8 января 2025 года стоимость золота снизилась до $2 649,4 на момент написания этой статьи. При этом разброс котировок прошлого года был в пределах диапазона от $2 004,5 до $2 797,3 за унцию.

Стоимость золота с мая 2024 года по январь 2025 года

Цена на золото росла на фоне увеличения спроса на него как со стороны центробанков многих стран, так и со стороны инвестиционных фондов и частных инвесторов.

Одним из главных дополнительных мотиваторов взлета котировок золота можно смело назвать вначале ожидание снижения процентных ставок Федрезерва США, а затем и их реальное снижение американским регулятором до уровней 4,25−4,5% годовых к концу 2024 года.

Интересно, что, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), только в январе-сентябре 2024 года общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) увеличился на 3%, по сравнению с показателем 2023 года, и достиг 3 762 тонны. При этом спрос на золото в натуральном выражении в 2024 году достиг максимума за последние 15 лет. И, как отмечают большинство аналитиков, драйвером роста выступил именно инвестиционный спрос на золото.

Что повлияет на цену золота в январе-марте 2025 года

Фактор Трампа

Действия и заявления Трампа и самой влиятельной части его команды, таких как Илон Маск, также буду влиять на цену желтого металла.

20 января Дональд Трамп во второй раз вступит в должность президента США. Учитывая, что торговые войны и тарифы, а также крутые развороты во внешней и внутренней политике — любимый «конек» Дональда Трампа, инвесторам в золото придется внимательно и постоянно следить за сигналами, которые будет посылать президент США всему миру.

Под стать ему и один из богатейших людей мира Илон Маск, который неофициально и частично официально входит в число ближайших советников Дональда Трампа.

С одной стороны, такая непредсказуемость играет «на руку» инвесторам в золото, так как толкает в этот актив все большее число консервативных игроков. С другой стороны, ожидаемые послабления в части крипторынков после прихода Дональда Трампа к власти, а также достаточно высокие уровни доходности по казначейским обязательствам США создают достойную альтернативу вложениям в золото со стороны разных групп инвесторов.

При этом, как среди «молодежи», которая будет делать ставку на криптовалюту, так и среди представителей «старшего поколения», которые в основном будут вкладываться в казначейские бумаги и частично в акции и облигации некоторых наиболее перспективных компаний из списка S&P500.

Поэтому у рынка золота появляются различные конкуренты в борьбе за деньги консервативных инвесторов.

В целом январь-март будут самыми напряженными относительно геополитических новостей, так как новый американский президент будет вводить в игру всех членов своей команды, которые способны своими действиями и полномочиями серьезно влиять на поведение и настроение всех рынков, в том числе — и золота.

Геополитические и военные риски

На котировках «защитного» актива будет отражаться эскалация войны в Украине, в частности, появление в СМИ «вбросов» о рисках применения рф ядерного оружия.

Сюда же относятся и вспышки усиления напряженности на Ближнем Востоке (Сирия, Ливан, Израиль, Иран и т. д. ), конфликт Китай-США вокруг Тайваня, а также множество других разгорающихся региональных военных и политических «разборок» по всему миру.

Процентная политика ФРС

А именно — поведение Федрезерва США по темпам, и главное, времени снижения своих процентных ставок.

Противоречивые сигналы европейской и, главное, американской экономик заставляют инвесторов то надеяться на быстрое продолжение снижения ставок ФРС США и ЕЦБ с темпами вплоть до 0,5% годовых за раз, то резко «пугаться» их проседания максимум на 0,25% годовых за одно заседание и то — под вопросом.

В итоге фактор снижения процентных ставок регуляторов (обычно работает на укрепление позиций золота на рынке и параллельно с этим на валютные ралли по паре евро/доллар) сейчас напоминает неумелого водителя, который почти одновременно нажимает в автомобиле и «газ», и «тормоз».

Это приведет к периодическому пиковому «шараханию» ежедневных цен на золото в пределах вплоть до $20−35 на унцию на заявлениях руководства ФРС США перед каждым их заседанием. А их в январе-марте 2025 года будет два: 29 января и 19 марта. Пока ожидается как минимум одно снижение ставки ФРС США за этот период на 0,25% годовых. И, скорее всего, оно произойдет все-таки в конце января. Это несколько простимулирует ситуативный рост котировок золота в этот период.

Как сработают законы рынка

Еще один фактор, который нельзя не упомянуть, — законы рынка. Как показала практика, после каждого периода значительного роста того или иного актива всегда наступает период коррекции. И рынок золота тут — не исключение.

Во-первых, несколько просядет спрос на золото со стороны ювелиров. Слишком большой взлет цены на «желтый металл» 2024 года неизбежно приводит к удорожанию золотых украшений, что снижает платежеспособный спрос на эту продукцию со стороны покупателей.

Во-вторых, изменение экономической ситуации в основных странах-потребителях золота: Китае, Индии, Турции и т. д. Платежеспособный спрос на драгметалл, золотые монеты и слитки в этих странах явно снизится на фоне замедления экономического роста этих стран.

В-третьих, есть сигналы и со стороны тех инвесторов, кто делал ставку именно на спекуляцию золотом. После некоторого отката ценников золота в конце осени 2024 года и в декабре многие из этих спекулянтов «без лишнего шума» стали потихоньку закрывать свои позиции в золоте и фиксировать прибыль. А это при массовости такого явления в январе-марте 2025 года будет работать против дальнейшего роста ценников на «живой» и «бумажный» драгметалл.

В-четвертых, действия центральных банков. В 2024 году центробанки были «союзниками» золота и активно скупали его на рынке, пополняя свои ЗВР.

Но нужно понимать, что если под действием вышеперечисленных факторов цена золота начнет ситуативно проседать, это ударит по переоценке балансов центробанков относительно оценки золота, как актива. И приведет к формальному убытку по данной статье в балансах многих регуляторов.

Кто-то из них (например, тот же Народный банк Китая) может себе позволить подобные ситуативные проседания в своем балансе с прицелом на стратегические интересы по наращиванию своих золотых запасов в пику долларовым активам или другим позициям. А кто-то — не сможет физически продолжать делать ставку на увеличение своих золотых запасов.

В итоге центробанки останутся «главным союзником» золота по поддержанию его стоимости на рынке, но сила этой поддержки будет меньше, чем в 2024 году.

В-пятых, стоит также учесть и то, что фактором изменения стоимости золота в 2025 году будет также и динамика курса китайского юаня к доллару, который будет существенно влиять на ту часть рынка золота, которую сейчас из себя представляет рф.

Являясь одним из крупных производителей золота в мире и учитывая западные санкции, россия сейчас оперирует на этом рынке с помощью торговли с Китаем за юани, а также за счет работы на сером рынке драгметаллов через цепочки посредников. В итоге такая неофициальная часть рынка существенно влияет и на ценники официального рынка.

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Сколько будет стоить золото

Мое мнение: период коррекции цен на золото неизбежен. И он по факту уже начался после конца октября 2024 года, когда золото достигло исторического максимума.

Этот период коррекции придется на период с января по март 2025 года. А, скорее всего, учитывая все упомянутые факторы, период коррекции цены золота продлится и все первое полугодие 2025 года.

Все описанные факторы уже заложены в текущую цену золота. Но действия Дональда Трампа в первые месяцы его правления, с учетом угрозы значительных торговых войн и повышения тарифов и пошлин, потенциально могут играть на дальнейшее укрепление доллара США. А значит, будут работать против дальнейшего роста цен на золото в январе-марте 2025 года.

В сочетании с понижением спроса со стороны ювелирной промышленности и осторожными покупками золота центральными банками, это «придавит» цены на золото в январе-марте.

Из главных факторов, которые работают на рост цен на золото в этот период, можно назвать геополитическую напряженность и неопределенность на всех мировых рынках, что подталкивает инвесторов к хеджированию своих рисков и диверсификации активов, в том числе — и через покупку золота.

Мой прогноз по золоту на январь-март 2025 года — это коридор в пределах от $2 480 до $2 760 за тройскую унцию. На пиках описанных факторов котировки могут периодически выходить за пределы этого коридора в «плюс-минус» $30−50 на унции.

Наиболее турбулентным периодом для цен на золото будет конец января и весь февраль 2025 года, когда максимально сработает эффект геополитики, военной напряженности в мире и экономических новостей. А подобный микс всегда приводит к повышению волатильности рынков, в том числе — и рынка золота.

Ближе ко второму полугодию 2025 года на рынок золота начнут дополнительно оказывать влияние инфляционные факторы в наиболее экономически мощных странах мира: в первую очередь — в США, ЕС, Китае, Индии.

Если инфляционные ожидания инвесторов в этих регионах усилятся, а геополитическая обстановка в мире останется все также малопредсказуемой, то золото, как актив, снова начнет расти в цене к цели в $2 800−2 950 за унцию. Если же напряженность в мире начнет снижаться, котировки золота начнут постепенный откат к целям в $2 300−2 500 за унцию во второй половине 2025 года.

Как бы не складывался сейчас геополитический расклад в мире, я бы советовал украинцам для диверсификации своих рисков все же рассматривать золото, как вариант своих сбережений, в пределах 5−7% от суммы имеющихся у вас денежных средств.