Золото обновило исторический максимум: почему его позиции уязвимы

В начале недели цены на золото продолжили свой рекордный рост и достигли очередного исторического максимума, превысив $2 375 за унцию. В чем причина очередного ралли и когда оно может закончится, в эфире программы Squawk Box Europe на CNBC рассказал старший советник торговой организации International Capital Markets Association Боб Паркер. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

«Я думаю, есть два фактора роста», — сказал Боб Паркер. «Фактор номер один — это то, что я называю эффектом догоняющего развития, когда, если вы посмотрите на соотношение золота и мировых фондовых рынков в прошлом и начале этого года, золото сильно отставало».

«Таким образом, имеет место эффект догоняющего развития. Инвесторы смотрят на низкие показатели золота и поэтому увеличивают его долю. С этим связана корреляция между золотом и биткоином — и можно спорить о том, значима она или нет, — но реальность такова, что между биткоином и золотом существует корреляция», — сказал Паркер.

Другой фактор, по которому очень сложно получить данные, заключается в том, что, как мне кажется, центральные банки, особенно азиатские, покупают золото, увеличивая долю своих активов в резервах. Золото, которое, обычно, считается активом «тихой гавани» в периоды финансовой неопределенности, растет, несмотря на высокие процентные ставки и относительно сильный доллар США.

Заглядывая в будущее, Паркер отметил, что фундаментальные факторы для золота, похоже, рисуют медвежью картину, ссылаясь на силу доллара США, растущую доходность облигаций, сомнения в планах Федеральной резервной системы по снижению ставок и «разумно» низкую инфляцию.

«Все эти факторы говорят о том, что потенциал роста золота, откровенно говоря, минимален, и я думаю, что золото сейчас очень уязвимо перед коррекцией», — считает эксперт.

Участники рынка внимательно следили за комментариями чиновников ФРС относительно ожидаемого количества снижений ставки, которые могут произойти в этом году.

В соответствии с ожиданиями, центральный банк США в прошлом месяце пятое заседание подряд удерживал процентные ставки на прежнем уровне, сохранив базовую ставку по однодневным кредитам на уровне 5,25−5,5%. ФРС также дала понять, что по-прежнему ожидает трех сокращений ставки на четверть процентного пункта к концу 2024 года.

С тех пор чиновники ФРС повысили вероятность нулевого снижения ставки, если инфляция останется стабильной, а рост числа рабочих мест в марте превзошел ожидания, что может отсрочить ожидаемое снижение ставки ФРС в этом году.

Серебро затмит золото?

«Мы уже давно придерживаемся бычьих взглядов на драгоценные металлы, так что это, конечно, здорово, но даже мы немного недоумеваем по поводу силы золота», — говорит главный инвестиционный директор BNP Paribas Wealth Management Эдмунд Шинг. «Что интересно в золоте, и я думаю, что это очень обнадеживает в среднесрочной перспективе, так это то, что динамика золота полностью оторвалась от его традиционной корреляции с реальными процентными ставками и долларом США».

По словам Шинга, золото, похоже, получило некоторый толчок от инвесторов, смотрящих гораздо дальше вперед в отношении таких вопросов, как устойчивость долга. Как и Паркер, Шинг также подчеркнул роль спроса со стороны центральных банков в росте цен на золото.

«Не стоит забывать, что центральные банки по всему миру, в частности, Китая, Индии и стран с развивающейся экономикой, стабильно накапливают золото», — говорит Шинг.

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«Что может быть еще более захватывающим сейчас, так это реакция, которую мы наблюдаем в других драгоценных металлах, в частности, в серебре, которое наконец-то начинает догонять. Но ему еще очень и очень далеко до своего исторического максимума в 50 долларов за унцию, достигнутого в 2011 году», — добавил он.

Цены на золото и серебро традиционно демонстрируют сильную положительную корреляцию, хотя серебро иногда называют «более бедным кузеном» золота.