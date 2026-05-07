Слишком много солнца: цена электрики в Европе уходит «в минус»

Бурное развитие солнечной энергетики в Европе стало ярким примером успешного перехода к возобновляемым источникам энергии на континенте. Однако теперь проблемой стало перепроизводство энергии в самые солечные часы. Уже в четырех странах цена электрики временами становится отрицательной, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

За последние десять лет мощность солнечной энергетики в Европе увеличилась значительно быстрее, чем у других видов энергоресурсов. С 2020 года она выросла более чем на 115%, что привело к удвоению объемов производимой солнечной электроэнергии и её поступления в региональные сети.

Но такой стремительный рост имеет свои последствия. Увеличение выработки солнечной энергии не только вытесняет традиционные источники топлива, но и существенно влияет на цены и функционирование энергетических рынков.

Для решения этой проблемы европейским энергетическим компаниям приходится уделять больше внимания интеграции сетей, созданию хранилищ и управлению сложными рыночными процессами, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение для всех потребителей.

Системная нагрузка

По данным LSEG, в апреле солнечные электростанции Германии, которая является крупнейшим производителем солнечной энергии в Европе, обеспечили треть всей электроэнергии, поставляемой энергоснабжающими компаниями. Это рекордный показатель за месяц.

С приближением пика солнечной активности доля солнечной энергии на энергетическом рынке Германии будет продолжать расти, что создаст дополнительную нагрузку на операторов энергосистемы. Им придется балансировать выработку электроэнергии из других источников для поддержания стабильности системы.

В апреле 2026 года солнечная энергетика стала основным источником электроэнергии в Германии.

Энергетические компании могут частично компенсировать колебания выработки солнечной энергии, снижая производство на угольных и газовых электростанциях. Это позволит сократить затраты на производство электроэнергии и уменьшить выбросы.

Однако в самые солнечные часы дня увеличение выработки солнечной энергии может быть настолько значительным, что никакие меры не смогут поддерживать стабильность системы, особенно в регионах с медленной адаптацией базовой выработки энергии.

Субсидии на возобновляемые источники энергии, которые поддерживают их эксплуатацию независимо от рыночной цены, также искажают сигналы для участников рынка.

В результате это может привести к периодам отрицательных цен на электроэнергию. Хотя это временно выгодно для некоторых потребителей, это наносит ущерб производителям электроэнергии.

На этой неделе отрицательные цены ожидаются в Германии, Польше, Чехии и Венгрии.

Резкое падение цен на электроэнергию в солнечные дни нарушает основные принципы энергетических рынков. Вместо того чтобы получать плату за свою электроэнергию, производители вынуждены платить за её изъятие.

Усиление проблем

Периоды отрицательных цен — это не просто временные трудности. Они снижают доходы производителей и увеличивают затраты для операторов угольных, газовых и атомных электростанций.

Климатические организации ранее приветствовали остановки угольных электростанций во время высокого использования возобновляемых источников, считая это снижением выбросов.

Однако частые скачки мощности угольных электростанций, вызванные колебаниями солнечной энергии, могут снизить их эффективность и увеличить выбросы на единицу произведенной электроэнергии.

Регулярные изменения производительности оборудования также увеличивают затраты на техническое обслуживание, что затрудняет выполнение обязательств по долгам и получение кредитов для модернизации сети.

Колебания объемов производства электроэнергии, вызванные солнечной и ископаемой энергетикой, приводят к волатильности цен и повышают нагрузку на систему, что может вызвать отключения и увеличение затрат.

Сложное решение

Для обеспечения гибкости и устойчивости европейских энергосетей необходимо внедрить меры, которые позволят справляться с колебаниями выработки возобновляемой энергии.

Для накопления избыточной солнечной энергии в середине дня потребуется значительно увеличить емкость аккумуляторов.

Мощность аккумуляторных электростанций в Европе уже растет: по данным Solar Power Europe, в 2025 году было добавлено около 15 гигаватт-часов.

Однако для обеспечения стабильности энергосистемы необходимо дальнейшее увеличение емкости аккумуляторов, включая те, которые могут выдавать энергию за миллисекунды и компенсировать дефицит электроэнергии в течение нескольких дней.

Также потребуется масштабная модернизация сетевого оборудования, включая установку десятков тысяч инверторов и других компонентов для увеличения мощности и регулирования частоты и напряжения.

Современные энергосистемы требуют десятков трансформаторов и тысяч километров новых линий электропередачи, что требует координации между энергетическими компаниями и проектировщиками.

Обновления программного обеспечения для корректировки потоков электроэнергии за микросекунды и рыночные стимулы для изменения потребления электроэнергии в реальном времени являются ключевыми элементами модернизации.

Для успешного перехода к чистой и самодостаточной энергосистеме необходимы масштабные модернизации, которые подготовят Европу к новому этапу экономического роста.