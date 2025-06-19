Золото и серебро дорожают: на каких монетах Украины можно заработать больше

По просьбам читателей, сегодня мы снова поговорим об инвестициях в украинские золотые и серебряные памятные и инвестиционные монеты, тем более, что для этого есть весомый повод — цены на них снова растут.

Эскалация войны рф в Украине, а также разрастающийся все больше военный конфликт Израиля и Ирана спровоцировали новый взлет цен на драгоценные металлы на мировых рынках. Помимо военных рисков инвесторы боятся ускорения инфляции в США и возможной рецессии мировой экономики. В итоге снова сработал проверенный рецепт бегства в защитные активы, к числу которых относятся и драгоценные металлы: повышенный спрос на них подогревает цены.

Стоимость золота

Стоимость серебра

Центробанки, хедж-фонды, а также самые богатые консервативные инвесторы традиционно делают ставку на золото. Но рядовые граждане, для которых постоянный рост цены на желтый металл делает данный актив все менее доступным, теперь все чаще обращаются к вложениям в серебро. На этом фоне финансовый гуру Роберт Кийосаки считает серебро серьезно недооцененным, а потому причисляет его к самым перспективным по доходности в 2025 году активам.

Украинский нумизматический рынок монет из драгметаллов реагирует на такие мировые тенденции ростом ценников.

Например, продолжили неплохо зарабатывать инвесторы в украинскую нумизматику, которые ранее вложились в золотые монеты, в том числе и в наиболее распространенные среди нумизматов из-за большого тиража позиции. Например, золотая монета номиналом 200 гривен, весом 0,5 унции, 1996 года выпуска (тираж 10 тыс. штук) «Тарас Шевченко», которая еще недавно стоила порядка 50−55 тысяч гривен, к концу февраля 2025 года поднялась до 71 тысячи гривен.

А по состоянию на середину июня уже стоит порядка 81,7 тысячи гривен. То есть за период немногим более трех месяцев цена на нее выросла более чем на 15%, что в пересчете на годовые дает порядка 60%. Отличный результат для экземпляра, который даже не входит в топ-позиции украинской нумизматики.

Аналогичные результаты по темпам роста цен показали схожие позиции, такие как золотая 200-гривневая монета «Киево-Печерская лавра» 0,5 унции, 1996 года выпуска (продается сейчас Нацбанком по 81 774 гривны), или золотая монета 2009 года, весом в 1 унцию и номиналом 100 гривен «Херсонес Таврический» (продается НБУ в настоящее время по цене 163 228 гривен).

А такие «тяжеловесы» украинской нумизматики, как, например, полный набор золотых монет «Оранта» 4 штуки, номиналами 50 гривен, 125 гривен, 250 гривен и 500 гривен, выпуска 1997 года уже подорожали до рекордных 555 тысяч гривен и более.

Причем еще менее года назад такой редкий комплект монет (в идеале с сертификатом Нацбанка) вполне реально можно было купить за 420−430 тысяч гривен.

Прилично подорожали за последнее время и более легкие по весу золотые монеты из серии «Знаки Зодиака», номиналом 2 гривны и весом 1,24 грамма, которые были выпущены Нацбанком в 2008 году тиражом по 10 тысяч штук. Все они еще чуть более года назад стоили порядка 5−6 тысяч гривен за штуку, теперь же их цена находится в пределах 8−9 тысяч гривен, то есть на 50−60% выше.

Во многом взлету цен на золотые памятные монеты в Украине за последние месяцы способствовало именно подорожание золота в мире. Но нумизматы также отмечают рост спроса на подобные экземпляры со стороны тех граждан, которые хотят защитить свои сбережения от девальвации гривны и инфляции, а также, по возможности, заработать за счет роста коллекционной стоимости этих монет.

Интересная ситуация с серебряными монетами, причем как с памятными, так и инвестиционными. Тут тоже наблюдается постепенный рост цен, правда, меньшими темпами в абсолютных суммах. Ведь порядок цен на серебряные монеты в разы ниже, чем на золотые. А вот если считать в процентной доходности и по популярным среди коллекционеров и инвесторов позициям, то тут доходность в некоторых случаях может оказаться даже выше, чем по золотым монетам.

Например, инвестиционную монету НБУ «Архистратиг Михаил» 2020 года выпуска, весом чистого серебра в 1 унцию тот же Нацбанк продавал в конце марта этого года по 2 449 гривен. Сейчас же на нумизматическом рынке ее цена колеблется в пределах 2 900−3 200 гривен, то есть менее чем за 3 месяца она выросла на 18−30%, что при пересчете в годовые дает ее владельцу порядка 72−120%. Напомню, по золотым монетам «обычных» позиций мы выходили на результат порядка 60% в годовом пересчете.

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Например, красивая и нестандартная по творческому решению монета «Пектораль» (4 серебряные монеты по 1 унции с позолотой по 10 гривен, серебро 124,4 грамма, 2019 год), которая в конце ноября 2024 года стоила на нумизматических аукционах 36,5−39,5 тысяч гривен, выросла к середине июня 2025 года до 44−48 тысяч гривен. То есть рост цены составил от 11% до 31,5%, в зависимости от той цены, по которой была куплена изначально, и от состояния монеты. И это тоже отличный результат для инвестора в наше очень «рискованное» время.

Причем в период наибольшего интереса к этой монете со стороны отдельных нумизматов, в феврале 2024 года, ее цена достигала 58,7 тысяч гривен. Определенный «хайп» на те или иные позиции украинской нумизматики сохраняется. И если удачно войти в покупку отдельных отечественных монет, а затем вовремя их продать, такая инвестиция может принести даже значительно больше изначальных ожиданий.

Продолжают себя оправдывать и инвестиции в украинские серебряные монеты с определенными особенностями. Например, та же монета «Международный год Астрономии», номиналом 100 гривен, выпуска 2009 года и весом в 1 кг чистого серебра 999 пробы.

Еще в январе 2025 года ее стоимость на нумизматическом рынке находилась в пределах 95 тысяч гривен, а в настоящее время ее продают по цене 126,7 тысяч гривен.

Причем, если есть еще и другие важные для коллекционеров нюансы (например, первые монеты выпуска с соответствующим сертификатом Нацбанка), то продавец может ставить цену и значительно выше. Вот пример, по той же монете «Международный Год Астрономии»:

В среднем даже достаточно рядовые серебряные монеты Украины, при условии их идеального коллекционного состояния, сертификата Нацбанка и соответствующей упаковки, за последние несколько месяцев подорожали еще на 500−1 500 гривен, в зависимости от степени редкости конкретной монеты, ее популярности у коллекционеров, тиража и других нюансов нумизматического рынка.

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Таким образом, все украинские памятные монеты не только остаются свидетелями текущего времени и рассказывают об определенных периодах нашей истории и вызовах современности, но и остаются хорошим вариантом инвестиций. Что очень важно для любого инвестора, они подходят для любого кошелька. Причем этот рынок остается достаточно ликвидным, что принципиально для любого человека, желающего вложить свои деньги в те или иные активы. Особенно, в условиях войны и международной напряженности.

Есть монеты и не только в драгоценных металлах, например, в том же нейзильбере, стоимость которых у коллекционеров может быть даже значительно выше, чем серебряных или золотых монет.

О них и других редких украинских памятных и инвестиционных монетах я продолжу рассказывать в следующих статьях на «Минфине».