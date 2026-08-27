Золотое руно и пение сирен: что общего в инвестициях и древнегреческих мифах

История меняется, а психологические ловушки и эмоции инвесторов остаются неизменными еще со времен Античности. Во время выступления на онлайн-конференции InvestFest 2026, управляющий активами в группе ICU Владислав Свистунов объяснил, как древнегреческие мифы описывают ключевые поведенческие ошибки инвесторов и почему от этих ловушек не застрахованы даже топовые аналитики.

Инвестиции и мифы

«По моему опыту общения со многими инвесторами — особенно с начинающими — складывается впечатление, что мы постоянно попадаем в ловушку инвестиционных мифов, которые очень напоминают древнегреческие эпосы», — отмечает Владислав Свистунов. Среди таких мифов эксперт выделяет следующие.

Золотое руно: Все начинается с поиска Грааля — невероятной акции-«ракеты», недвижимости или автолизинга, которые дадут 20−30 % в долларах и принесут сумасшедшую прибыль. И, конечно, желательно с минимальными рисками.

Пение сирен: Далее включается информационный шум. На одном YouTube-канале пугают неизбежным крахом рынка, на другом — обещают самый большой рост в истории. Наши решения подвергаются такому влиянию, и человек уже сам не понимает, является ли это его собственным мнением или навязано извне.

Ящик Пандоры: На рынке много продуктов-«черных ящиков». Всё выглядит привлекательно, пока ты не откроешь счёт и не начнёшь инвестировать, а дальше получаешь кучу проблем. Это типично для торговли опционами, фьючерсами, сложными структурированными продуктами европейских банков или инвестиций в зарубежных юрисдикциях.

Миф об Икаре: Несмотря на все опасности, всегда найдутся смельчаки, которые, словно Икар на восковых крыльях, летят прямо к солнцу. Они инвестируют ва-банк, ничего не боясь, чтобы как можно быстрее достичь цели.

Ахиллесова пята: Каждая инвестиция имеет свои скрытые недостатки и риски. Однако в общем водовороте событий и потоке новостей их чрезвычайно трудно вовремя заметить и правильно оценить.

Синдром Нарцисса: И что самое досадно — инвесторы часто ведут себя как Нарцисс, влюбившийся в собственное отражение в водоеме. Понеся убытки или потерпев неудачу в той или иной инвестиции, им психологически трудно признать это и отказаться от нее. Они возвращаются к ней снова и снова, пытаясь решить проблемы теми же действиями, которые и привели к этим проблемам.

«Не стоит думать, что эти проблемы присущи только новичкам или неопытным инвесторам. Абсолютно аналогичный пример можно увидеть прямо сейчас на самом развитом фондовом рынке мира — в США», — отмечает эксперт.

Кейс Леопольда и ИИ-бума

В качестве яркого примера Владислав Свистунов приводит бывшего сотрудника OpenAI Леопольда Ашенбреннера. «Он решил, что ИИ — это будущее, на котором можно заработать колоссальные деньги. Поэтому он создал свой хедж-фонд и выпустил аналитический документ под названием „Ситуационная осведомленность“. В нём он описывал, как найти то самое „золотое руно“ и как ИИ полностью изменит мир уже в ближайшие месяцы и годы — а кто пропустит этот тренд, тот упустит шанс всей жизни», — рассказал эксперт.

Пение сирен раздавалось отовсюду: ажиотаж вокруг дефицита чипов, графических процессоров, полупроводниковой памяти, оптоволокна и энергетики. Все составляли подборки «Топ-10 лучших акций на 5 лет для заработка на ИИ». Благодаря этому пению сирен фонд привлек фантастические $45 млрд.

«Как настоящий смелый Икар, Леопольд начал агрессивно инвестировать — ва-банк и ничего не боясь. Впечатляющие результаты держались до тех пор, пока рынок рос. Но ахиллесова пята проявилась мгновенно. Во время обычной коррекции на рынке (даже без глобального кризиса) фонд упал на 80%. Была потеряна рекордная для подобных фондов сумма — $35 млрд за неделю, а средства инвесторов просто испарились», — отмечает Владислав Свистунов.

По словам эксперта, всё это произошло из-за банальной ошибки: помимо слепой веры без оценки рисков, сама система построения фонда была несколько странной. Одна часть его инвестиционной стратегии — это ставка на то, что ИИ всех победит, а другая (якобы для страховки от рисков) — ставка на то, что компании без ИИ проиграют.

«Если перевести это на простой пример, это как будто мы смотрим футбольный матч „Реал Мадрид“ против „ПСЖ“ и делаем ставку на то, что „Реал“ победит, а для „страховки“ дополнительно ставим на то, что „ПСЖ“ проиграет „Реалу“. Благодаря такой абсурдной „стратегии“ фонду и удалось потерять 80% средств инвесторов всего за несколько недель», — пояснил специалист

В то же время в этой истории это был еще не финал. Немного пополнив капитал, Леопольд снова начал инвестировать со словами: «Да, это была ошибка, но наша стратегия верна, и мы достигнем цели».

«К сожалению, во время обучения он пропустил базовый раздел финансовой грамотности о сдерживающем влиянии волатильности и рисках маржинального кредитования. Это правило четко объясняет, почему подобная стратегия не работает в долгосрочной перспективе и почему кредитное плечо 4x к вашим активам может мгновенно погубить весь капитал», — резюмирует Свистунов

Главные выводы для каждого инвестора

По мнению эксперта, как две с половиной тысячи лет назад, так и сегодня люди принимают решения под влиянием одних и тех же эмоций. Любой инвестор может поддаться азарту, не разобраться до конца или пойти на неоправданный риск.

Этот кейс — отличный повод оглянуться на собственные решения и задать себе 6 честных вопросов:

В поисках «Золотого руна»: не пытаемся ли мы найти инструмент, который даст всё, быстро и сразу?

Пение сирен: не слишком ли много информационного шума вокруг наших инвестиций?

Прозрачность: Можем ли мы в 2−3 предложениях объяснить суть актива, в который вкладываем деньги?

Полет Икара: Не взяли ли мы на себя слишком большой риск и реально ли оцениваем последствия?

План Б: Подготовились ли мы к сценарию «а что, если всё пойдёт не по плану»?

Синдром Нарцисса: Умеем ли мы вовремя фиксировать убытки и выходить из неудачной сделки?

Помните, подчеркивает Свистунов, нет идеальной инвестиции, которая подходит всем. Если что-то пошло не так — делаем выводы, оставляем этот актив в прошлом и движемся дальше.