Где на самом деле изобрели биткоин и почему он будет десятилетиями дорожать

Вопреки популярным теориям, которые говорят об антидолларовой направленности биткоина, генеральный директор US Global Investors Фрэнк Холмс убежден, что криптовалюта номер один не несет никаких угроз для «зеленого». В чем настоящая сила биткоина, эксперт рассказал порталу Investing. «Минфин» публикует перевод статьи.

Почему биткоин еще никто не смог сломать

Не все слышали о SHA-256, но я считаю, что это одно из величайших американских изобретений 21 века.

Разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) в 2001 году SHA-256 — это безопасный алгоритм хеширования, который используется вашим iPhone для шифрования данных, в частности, уникальных характеристик лица, которые многие из вас используют для разблокировки телефона.

Это также делает возможным шифрование биткоина. Я не буду утомлять вас подробностями, но SHA-256 никогда не был сломан или скомпрометирован, что делает биткоин одним из самых безопасных протоколов в мире.

Именно поэтому Сатоши Накамото — скрытый под псевдонимом изобретатель биткоина — решил построить цифровой актив на его основе. В 2010 году Сатоши сказал, что SHA-256 «может просуществовать несколько десятилетий, если не произойдет масштабная прорывная атака».

Это хорошая новость, поскольку биткоин создан для добычи и хранения в течение следующих десятилетий — и даже дольше. Ожидается, что последний доступный биткоин будет добыт где-то в 2140 году. К моменту написания этой статьи около 92% всех возможных биткоинов уже добыто, а примерно 1,7 млн ​​все еще можно получить.

Как биткоин попал под раздачу

Почему я все это рассказываю? Во-первых, биткоин является изобретением США, несмотря на японское звучание псевдонима его создателя или создателей. Это важно, потому что все еще есть люди, которые считают, что это было разработано специально для дестабилизации доллара и традиционной денежной системы.

Это далеко от истины, хотя многие поклонники криптовалюты считают, что биткоин может однажды заменить фиатную валюту. Даже Банк международных расчетов (BIS) — один из самых громких критиков биткоина — издал указания для центральных банков потенциально сохранять цифровые активы, как резервную валюту.

Я уверен, что вы заметили, что в прессе появилось много негативных отзывов о «криптах», по крайней мере, с прошлого лета, сначала с крахом Terra/LUNA, и банкротством фирм, которые занимаются кредитованием криптовалют, — Celsius и Voyager Digital. Потом, конечно, возник масштабный скандал с мошенничеством с участием Сэма Бенкмана-Фрида и его криптобиржи FTX.

На прошлой неделе о закрытии объявил криптобанк Silvergate, а чуть позже регуляторы прекратили деятельность нью-йоркского Signature Bank, также дружественного к криптовалютам.

Из-за этого упала цена биткоина, хотя у него нет ничего общего с находящимися в кризисе компаниями, а его протокол подтверждения работы (PoW) делает криптовалюту номер один гораздо безопаснее, чем монеты proof-of-stake (PoS) — такие, как ничего не стоящие теперь LUNA.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), биткоин является единственным криптоактивом, который официально считается товаром. Все остальные монеты и токены можно классифицировать как ценные бумаги.

Часть цифровой трансформации

Как и распознавание лиц, искусственный интеллект (ИИ), мРНК-вакцины и другие современные технологии, биткоин сам по себе не является ни добром, ни злом. При этом, это ключевой компонент цифровой трансформации, которая стремительно ускоряется.

Я думаю, что молниеносное внедрение ChatGPT является доказательством этого ускорения. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный OpenAI, может быть самым быстрорастущим приложением всех времен. Запущенный в конце ноября 2022 года, всего за два месяца он охватил 100 миллионов активных пользователей, значительно опередив другие популярные программы, — такие, как TikTok, Instagram и Pinterest. По данным Similarweb, в прошлом месяце ChatGPT получил ошеломляющий 1 миллиард посещений своего веб-сайта.

Ожидается, что затраты на технологию блокчейна вырастут более чем в 65 раз — до $395 млрд с 2021 по 2028 год. Благодаря своим замечательным свойствам безопасности биткоин будет использоваться для проверки всего в этих блокчейнах, что, на мой взгляд, экспоненциально увеличит его ценность.

Децентрализованный актив, как золото и серебро

Рыночная капитализация биткоина теперь конкурирует с капитализацией Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA), у которых миллионы пользователей и узнаваемость имен на протяжении десятилетий. Биткоин децентрализован, то есть у него нет генерального директора, совета директоров и маркетингового бюджета. И все же его общая стоимость примерно соответствует стоимости двух крупнейших компаний, которые выпускают кредитные карты.

Но как бы великим ни был биткоин, он не приближается к рыночной стоимости золота и серебра — еще двух децентрализованных активов. Общая глобальная стоимость золота составляет чуть больше $12 трлн, серебра — примерно $1 трлн.

По моему мнению, это хорошо для биткоина, рыночная капитализация которого сейчас составляет около $433 млрд. Чтобы у цифрового актива была такая ​​же ценность, как и у серебра, каждый биткоин должен быть оценен в $60 тыс., чего он уже достигал ранее и, вероятно, достигнет снова.

Чтобы у него была такая ​​же ценность, как у золота, биткоин должен торговаться за ошеломляющие $630 тыс.

Это возможно? Некоторые люди считают, что да. Инвестор-миллиардер Тим Дрейпер уверен, что биткоин может достичь $250 тыс. до конца этого года. Кэти Вуд говорит, что через семь лет биткоин будет торговаться за $1,5 млн.

Я воздержусь от собственного прогноза цены, но скажу, что, по мере продвижения цифровой трансформации, я ожидаю, что цена биткоина будет расти вместе с ней.