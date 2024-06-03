Ювелиры готовятся повысить цены: почему и на сколько подорожает украинская ювелирка

Во время войны и уменьшения инвестиционных инструментов украинцы все чаще стали вкладываться в ювелирные изделия. Однако эти инвестиции уже в ближайшее время могут сильно подорожать. И не только из-за взлета цен на золото на мировых рынках: у наших ювелиров просто заканчивается сырье. Что происходит на ювелирном рынке и как эта ситуация отразится на покупателях, разбирался «Минфин».

Большинство украинских компаний не могут закупать сырье из-за ограничений Нацбанка. Они действуют еще с начала войны, но в последнее время ситуация обострилась. «Все это время шел накопительный эффект. На рынке оставались определенные запасы золота, плюс некоторые банки все же проводили операции. Но сейчас все закончилось», — объяснил «Минфину» директор департамента банкнотного банкинга «Индустриалбанка» Юрий Боцман.

Руководитель ювелирного производства завода «Винницкий кристалл» Андрей Головенько подтверждает, что сырья становится все меньше. «В банках ювелирные компании не могут покупать золото. Есть предложение от некоторых аффинажных компаний, но цена нас не совсем устраивает. Понятно, что за все заплатит потребитель — цены на украшения, произведенные из дорогого золота, тоже будут высокими», — говорит он.

В профильном сообществе есть опасения, что часть компаний вообще могут остановиться. Вместе с тем уже растут поставки импортных украшений в нашу страну.

Почему банкиры перестали поставлять ювелирам сырье

Сразу же после начала войны Нацбанк ввел жесткие валютные ограничения (Постановление № 18 «О работе банковской системы в период действия военного положения»), целью которых было не допустить оттока валюты из страны.

В частности, банкам запретили покупать на межбанке валюту под операции по покупке золота за границей.

Юрий Боцман объяснил, что сейчас банки не могут покупать банковские металлы у аффинажных компаний (предприятия, проводящие очистку золота и прочих драгоценных металлов от примесей), аффилированных на Лондонской бирже. Они могут скупать золото в Украине у физлиц и эти же объемы выставлять на продажу. В итоге через банки в день проходит по операциям купли-продажи до килограмма золота, а это порядка 20 килограмм в месяц. Для сравнения: до войны месячный оборот золота через банковские структуры составлял до 300 килограмм.

«Только мы завозили, в среднем, 50 килограмм в месяц, через Приватбанк проходило до 100 килограмм, примерно столько же через RwS bank, через банк ¾ — порядка 10 килограмм», — говорит Юрий Боцман.

Что говорит Нацбанк

Дмитрий Выдолоб говорит, что Союз ювелиров уже обратился к главе Нацбанка с просьбой урегулировать проблему и найти возможность продавать золото ювелирным предприятиям. «Обещали взять в работу наше предложение, но пока результатов нет», — добавил Выдолоб.

«Минфин» обратился в НБУ с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Нацбанке нам подтвердили, что нормы Постановления № 18 не предусматривают запрета банкам Украины проводить операции по купле банковских металлов, произведенных за границей, при проведении ими собственных операций на международном валютном рынке.

«В то же время снижение спроса на покупку банковских металлов банками на международных рынках объясняется действующими на сегодняшний день ограничениями по реализации таких металлов на внутреннем рынке, которые установлены Постановлением № 18». Иными словами, НБУ напрямую не запрещает банкам покупать, но ограничивает продажи золота. Соответственно, банковским учреждениям нет смысла тратить ликвидные активы на слитки, которые лягут «мертвым грузом», — подтверждает представитель банка ¾ Алексей Глаголюк.

Недавно, НБУ утвердил очередную порцию валютных послаблений. Однако «золотых» послаблений среди них не было.

На вопрос, когда могут быть сняты ограничения, в пресс-службе регулятора нам ответили, что «валютная либерализация является одним из приоритетов НБУ». Но в то же время Нацбанк не может снять все ограничения в один момент, так как это подорвет возможность удерживать макрофинансовую стабильность.

В первую очередь НБУ учитывает потребности обороны и безопасности. И смягчает самые тяжелые ограничения для бизнеса, чтобы содействовать восстановлению экономики, увеличению притока валютной выручки и иностранного капитала в страну.

Сроки, на которые могут ориентироваться ювелиры, дожидаясь своей очереди на «смягчения», в НБУ не назвали.

В банковских кругах «Минфину» рассказали, что НБУ уже консультируется по поводу нюансов продажи золота с МВФ.

«Пока идут поиски формулы, которая позволила бы разграничить международные платежи и платежи для ювелиров. То есть, с одной стороны, снять ограничения на закупку золота для производителей ювелирной продукции, с другой — не допустить оттока валюты из страны», — говорит банкир.

Читайте также: Монеты, слитки и «бумажное» золото: три варианта вложений в благородный металл в Украине

Как ситуация отразится на покупателях

Проблемы с покупкой золота подтверждают и ювелиры. По словам президента Союза ювелиров Украины Дмитрия Выдолоба, сложности с физическими поставками банковских металлов начались еще до войны — с начала 2022 года. Но особенно чувствительными для ювелиров они стали с начала этого года, когда перестал торговать золотом RwS банк — последний банк, который до этого времени продолжал импорт и продажи банковских металлов с их физической поставкой юридическим лицам.

«Отсутствие возможности покупать золото у банков провоцирует тенизацию рынка драгоценных металлов. При этом для ювелиров-физлиц проблемы почти незаметны. У них есть статус и субъекта хозяйствования, и «обычного» потребителя. Поэтому могут покупать в банках золото с физической поставкой.

А документы на предъявителя без указания в них имени покупателя, которые выдают банки, признаются налоговыми органами первичными документами, подтверждающими происхождение товарных запасов. В то же время юридические лица не могут приобрести драгоценные металлы с официальными документами в банковских учреждениях из-за ограничений Нацбанка. На перерабатывающих предприятиях запасы драгоценных металлов в дефиците", — объяснил он.

В Украине первичную обработку и аффинаж драгметаллов осуществляет порядка 160 предприятий, но склады там полупустые. В итоге — растут цены.

«Можно приобрести сырье у аффинажных компаний, но цена нас не совсем устраивает», — говорит Андрей Головенько (банки продают золото в среднем по 3 300 гривен за грамм, аффинажные компании — по 3 700 гривен — «Минфин»).

Головенько добавил, что дорогое сырье закладывается в себестоимость украшений, поэтому, в итоге вырастут ценники для потребителей. Насколько именно могут подорожать изделия — он затруднился ответить. Но в среднем доля сырья в готовом изделии колеблется от 55% до 82%.

В профильном сообществе не исключают, что многие компании-юрлица даже могут остановиться из-за проблем с сырьем. При этом на ювелирном рынке доля юридических лиц составляет 75%, а ФОПов — только 25%. То есть проблемы з закупками золота бьют по большей части участников отрасли, без работы может остаться порядка 50 тысяч человек.

Одновременно растет импорт готовых ювелирных изделий в Украину. По оценкам директора департамента межбанковского бизнеса RwS bank Елены Ищенко, в 2019 — 2020 годах в нашу страну завозилось по 4 тонны ювелирных украшений, в 2021-м — 3 тонны, в 2022-м — 2 тонны. А в прошлом году импорт снова вырос до 4 тонн. Такой же показатель ожидается в этом году: за первый квартал уже завезли тонну украшений.

Получается парадокс: растущие покупки иностранных автомобилей премиум-класса «не вымывают» из страны валюту и показатели торговли у автодилеров достаточно активно растут. А отечественный «белый» сегмент ювелирной промышленности не может официально решить проблему с закупкой сырья для производства. При том, что эта индустрия создает рабочие места в и формирует стабильные налоговые поступления в страну. К тому же, делает это при затратах валюты значительно более низких по объемам по сравнению с той же автомобильной торговлей.

Из-за сокращения возможностей по покупке сырья для отечественной ювелирной промышленности, это место на прилавках наших магазинов будут занимать ювелирные изделия иностранных производителей и не всегда хорошего качества. К тому же, начинает расти и «серый рынок» золота. Особенно, как поставщик сырья для небольших ювелирных частных компаний, у которых есть лазейки для покупки необходимых им небольших объемов ювелирного сырья. В итоге, рынок насыщается еще более «сложной по происхождению» ювелирной продукцией, а государство часто теряет на поступлениях в бюджет.