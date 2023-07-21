Tesla и Netflix отчитываются: почему только хороших отчетов недостаточно для роста

В США начался сезон корпоративных отчетов, и первые обнародованные показатели работы техногигантов разочаровали инвесторов. Как следствие, акции Tesla и Netflix стремительно пошли вниз. В чем причина этой ситуации и что ждет рынки дальше, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

ФРС сюрпризов не готовит

Фокус на корпоративные результаты. Обсуждение инфляции, процентных ставок и надежд, касающихся мягкой посадки, стало уже привычным, ни в коем случае менее важным, но согласитесь, что новости с монетарно-макроэкономических фронтов возбуждают уже не так, когда инфляция приближалась к двухзначной величине, а рынок пытался угадать, будет ли дальнейшее повышение ставки одинарным, на 25 б.п., двойным, или тройным.

В последнее время инфляция существенно уменьшилась, действия ФРС дали плоды, и накануне заседания руководства Центрального банка США на следующей неделе уже нет никакого ажиотажа: все соглашаются, что ставку повысят на 25 б.п., да и, скорее всего, оставят на этом уровне до конца года, если не будет никаких сюрпризов. Но предсказывать сюрпризы — неблагодарное дело, поэтому внимание и переключилось с монетарных вопросов на корпоративные, тем более, что сезон отчетности как раз начался.

Банковские заработки

Первыми традиционно отчитались крупные банки: у них все хорошо, почти все. Собственно, это не стало сюрпризом, потому что для гигантов финансовой индустрии мартовского банковского кризиса практически не было никаких негативных последствий, — наоборот, кто-то получил новых клиентов, побоявшихся иметь дело с небольшими региональными банками, а кто-то и целый банк прикупил за бесценок. Все как всегда.

В целом, во втором квартале крупные банки демонстрируют самый большой рост прибыли среди всех компаний финансовой отрасли — их прибыль, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, выросла на 25%, и согласитесь, что это немало. Но есть и тревожные сигналы: банки существенно увеличили резервы почти в два раза за год, что наталкивает на мысль о том, что в сфере кредитования не все так хорошо, и в определенной степени его можно распространить и на всю экономику. На подобные выводы наталкивают и данные ФРС о том, что стандарты кредитования ужесточаются во всех сферах, а, как известно, без дешевых денег, которые можно быстро и легко получить, компаниям, читай экономике, расти трудно.

Первые отчеты техногигантов

Главным событием недели должны стать отчеты Tesla и Netflix, ведь они принадлежат к «Великолепной восьмерке» технологических компаний, которые и обеспечили рост рынков в первом полугодии. Формально, оба гиганта отчитались хорошо, но при нынешних ценах и ожиданиях «хорошо» — это лишь необходимое условие, но отнюдь не достаточное для того, чтобы цены продолжили расти. А вот с достаточными условиями оба гиганта не справились.

Netfliх никак не может обеспечить рост выручки: люди с удовольствием смотрят, но не хотят платить за наслаждение, а Tesla все больше испытывает конкуренцию. Золотое время, когда компания была единственным пловцом в «голубом океане» электроавтомобилей прошли, мощных конкурентов стало много, многие из них производят даже более качественный товар, что снизило операционную прибыльность пионера индустрии электромобилей до уровня обычного автопроизводителя. Итак, как подсказывает фундаментальная логика, — оценка Tesla тоже должна быть на уровне обычного автопроизводителя. Но пока это не так, поскольку яркая личность и разнообразные «гиперлупы» г-на Маска продолжают действовать на психику инвесторов, особенно розничных.

Хотя интересно, что в этом квартале это даже не помогло: после объявления формально победных результатов акции Tesla потеряли за одну торговую сессию почти 10%. Досталось и Netflix, акции которой потеряли за день 8,4%.

Как бы психологический фактор, проявления страха и алчности не влиял на колебания рынков в краткосрочной перспективе, в долгосрочной — цена на акции является отражением фундаментальных показателей. В этом можно убедиться, взглянув на графики S&P 500 и прибыли входящих в индекс компаний: это линии, траектории которых совпадают почти идеально. Но вот в последнее время, уже в течение трех кварталов, их пути разошлись: S&P 500 летит вверх, а кривая прибыли ощущает на себе всю силу гравитации и идет вниз.

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Вечно такое расхождение продолжаться не может, и рано или поздно кривые должны снова встретиться. Но вот вопрос в том, кто кому пойдет навстречу? Не похоже, чтобы нынешний сезон отчетности принес много приятных сюрпризов и прибыль компаний стремительно выросла — как-то для этого не видно причин. Скорее всего, сбудется прогноз FactSet о падении чистой прибыли компаний с S&P 500 на 7,5% и это уже станет третьим кварталом подряд, когда прибыль падает. А вот стремительный рост индекса уже давно не отражает реальное положение дел в компаниях, следовательно, рано или поздно, гравитация должна подействовать и на него.