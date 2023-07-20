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20 июля 2023, 12:06 Читати українською

Почему Google может стать главным победителем революции ИИ

С начала года акции Alphabet, материнской компании Google, показали рост на 38%. Рост продолжается на фоне того, как компания представила новые функции для своего чат-бота Bard AI, а также запустила этот инструмент на международных рынках. О том, каковы дальнейшие перспективы компании, рассказал канал Stocks with Josh. «Минфин» публикует перевод пояснений.

С начала года акции Alphabet, материнской компании Google, показали рост на 38%.

Alphabet сообщала, что Bard будет доступен в Европейском союзе после того, как компания развеет опасения регуляторов в области конфиденциальности. Последние версии Bard включают новые функции обеспечения конфиденциальности по всему миру.

В то же время, Alphabet добавила новые возможности в Bard, разрешив пользователям общаться с ботом на более чем 40 языках, и впервые наделила его голосом с помощью функции преобразования текста в речь.

Кроме того, появились отчеты, свидетельствующие о том, что рынок цифровой рекламы начинает восстанавливаться, в связи с чем TD Cowen повысил свой ценовой ориентир по Alphabet со $130 до $140.

Текущий год выдался для Google отличным: акции компании выросли почти на 40%. Почти такой же результат показала Microsoft — главный конкурент компании: с начала года ее акции увеличились в стоимости на 42%. Важное уточнение: обе компании находятся во главе гонки интеграции ИИ. Именно эти компании привнесут ИИ в массы, в ежедневную жизнь. Именно эти компании произведут революцию.

Инвесторы пока что недооценивают возможности Google по развитию искусственного интеллекта. Акции Alphabet по-прежнему находятся почти на 30% ниже от исторического максимума, поэтому, даже несмотря на сильный скачок с начала года, компания по-прежнему обладает большим потенциалом для роста в будущем.

По мере того, как Google будет развертывать ИИ, акции компании продолжат демонстрировать позитивную динамику.

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Акциям Alphabet необходимо пробить отметку в $127, на которой находится сильная линия сопротивления, чтобы совершить настоящий прорыв. После того, как бумаги пробьют указанную отметку, откроется окно для роста, как минимум, до диапазона $135-$145. Сейчас цена акций компании составляет $122.

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Комментарии - 4

+
0
begood
begood
20 июля 2023, 12:38
#
Что за ересь) Google существенно отстал в разработке ИИ. И он сейчас всеми правдами и неправдами пытается это дело решить. ChatGPT показал очень сильный результат, на который не так-то просто будет выйти.
И вторая проблема — это то как Гугл будет внедрять свой ИИ. А делать это он будет в том числе и через поисковую систему. Результат такого решения сломает стандартную схему продвижения сайтов в рейтинге, что может сильно затронуть бизнесс.
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 июля 2023, 13:13
#
Ти думаеш Гуглу не на*рати з високої вежі на копійчаних оптимізаторів, що живуть від апдейта алгоритмів до апдейта? Бізнес більше буде рекламу купувати тимчасово, потім хедлайнери розберуться в нових технологіях, а потім і шушваль підтягнеться.
На відмуні від більшості конкурентів, у Гугла є бази та словники щоб навчати ШІ в сотні разів швидше, та є продукти, куда ШІ можна хоч зараз вбудувати
+
0
Ranet
Ranet
20 июля 2023, 14:19
#
Даже добавить нечего))
+
0
penetrator1963
penetrator1963
20 июля 2023, 14:42
#
Алгоритмы поиска давно используют самообучающуюся модель на базе ИИ. rankbrain уже 8 лет как существует и сортирует сайты.
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