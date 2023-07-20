Почему Google может стать главным победителем революции ИИ

С начала года акции Alphabet, материнской компании Google, показали рост на 38%. Рост продолжается на фоне того, как компания представила новые функции для своего чат-бота Bard AI, а также запустила этот инструмент на международных рынках. О том, каковы дальнейшие перспективы компании, рассказал канал Stocks with Josh. «Минфин» публикует перевод пояснений.

Alphabet сообщала, что Bard будет доступен в Европейском союзе после того, как компания развеет опасения регуляторов в области конфиденциальности. Последние версии Bard включают новые функции обеспечения конфиденциальности по всему миру.

В то же время, Alphabet добавила новые возможности в Bard, разрешив пользователям общаться с ботом на более чем 40 языках, и впервые наделила его голосом с помощью функции преобразования текста в речь.

Кроме того, появились отчеты, свидетельствующие о том, что рынок цифровой рекламы начинает восстанавливаться, в связи с чем TD Cowen повысил свой ценовой ориентир по Alphabet со $130 до $140.

Текущий год выдался для Google отличным: акции компании выросли почти на 40%. Почти такой же результат показала Microsoft — главный конкурент компании: с начала года ее акции увеличились в стоимости на 42%. Важное уточнение: обе компании находятся во главе гонки интеграции ИИ. Именно эти компании привнесут ИИ в массы, в ежедневную жизнь. Именно эти компании произведут революцию.

Инвесторы пока что недооценивают возможности Google по развитию искусственного интеллекта. Акции Alphabet по-прежнему находятся почти на 30% ниже от исторического максимума, поэтому, даже несмотря на сильный скачок с начала года, компания по-прежнему обладает большим потенциалом для роста в будущем.

По мере того, как Google будет развертывать ИИ, акции компании продолжат демонстрировать позитивную динамику.

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Акциям Alphabet необходимо пробить отметку в $127, на которой находится сильная линия сопротивления, чтобы совершить настоящий прорыв. После того, как бумаги пробьют указанную отметку, откроется окно для роста, как минимум, до диапазона $135-$145. Сейчас цена акций компании составляет $122.