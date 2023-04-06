Как зарабатывать на фондовом рынке, когда цены не растут и не падают

Инвестору легко получать доход на фондовом рынке, когда рынок растет, то есть во время бычьего цикла. Медвежий рынок — территория спекулянтов, любителей игры на понижение и коротких позиций. Боковика, то есть ситуации, когда рынок застрял в ценовом диапазоне, боятся почти все. Но и на нем можно зарабатывать. Как — рассказывает в колонке для «Минфина» инвестиционный консультант, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий .

Что такое опционы пут и колл

Продажа опционов пут и колл может быть полезной стратегией для опытных долгосрочных инвесторов, которые хотят заработать в ситуации бокового тренда на рынке. Это значит, что когда рынок не двигается, инвесторы все равно могут зарабатывать, продавая опционы.

Когда инвестор продает опцион пут, он соглашается купить 100 единиц базового актива по определенной цене, если опцион выполняется покупателем. Продавец получает премию наперед за взятие на себя обязательства купить актив. Продажа пут-опционов может быть полезной стратегией для инвесторов, которые считают, что базовый актив недооценен, и готовы приобрести его по более низкой цене.

Продажа опционов колл предполагает согласие продать базовый актив по определенной цене, если опцион будет выполнен. Продавец получает премию наперед за взятие на себя обязательства продать актив. Эта стратегия может быть полезной для инвесторов, которые считают, что базовый актив переоценен, и готовы продать его по более высокой цене.

Собственный опыт торговли

Инвесторы могут продавать опционы со страйком (ценой выполнения), которая выше или ниже текущего ценового диапазона, используя эти стратегии в торговом диапазоне или коридоре. Например, в прошлом месяце (см. фото) я продавал пут-опцион на Tesla со страйком 185 и колл-опцион — со страйком 215. Премия по первому составила $1 000, по второму — $1 300.

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Один из потенциальных рисков этих стратегий состоит в том, что если цена на базовый актив превысит цену выполнения (для колл-опционов) или будет ниже (для пут), инвестор может быть вынужден купить или продать актив с убытком. Поэтому очень важно выбрать такую цену страйка, которая устроит инвестора, и которая соответствует его общей инвестиционной стратегии.