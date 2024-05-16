Как противостояние США и Китая изменит технологический ландшафт мира

Значение китайского рынка для американских технологических компаний в последние годы стремительно выросло. В то же время свою стратегию в КНР они выстраивали при других геополитических реалиях, которые сейчас могут сыграть с инвесторами злую шутку. Какие угрозы при этих условиях возникают перед технологическим сектором и к чему они могут привести, рассказывает Business Insider. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Геополитическая напряженность

Американские технические гиганты почти завершили сезон отчетов о прибыли, и их показатели доказывают: невозможно игнорировать влияние Китая на финансовые результаты.

Tesla ощутила замедление спроса в КНР, ведь продажи упали на 4% в первом квартале. Также 18% продаж Apple приходится на Китай, а данные S&P Global показывают, что для американских производителей микросхем Китай даже более важен, чем родина.

Основатель консалтинговой фирмы The Geopolitical Business Абишур Пракаш считает, что американские технологические компании, которые игнорируют геополитическую напряженность в отношениях с Китаем, рискуют серьезными неудачами.

Пракаш убежден, что Tesla могла бы добиться лучших результатов, если бы больше учитывала реалии. «Tesla думала, что может производить авто в Китае, а затем экспортировать их во всем мире. Но теперь от Индии до Европы многие не хотят видеть китайские электромобили», — говорит эксперт.

«Крупные технологические компании создали свою базу в Китае в то время, когда геополитический климат был совсем другим. Однако сегодня пребывание в Китае или экспорт из Китая ставит компании под геополитический прицел», — добавил он.

Проблемы могут усугубиться из-за макроэкономических проблем, с которыми сталкивается экономика КНР. Кроме трудностей рынка недвижимости и низких потребительских расходов, специалисты отмечают обесценивание китайской валюты, как серьезную экономическую проблему.

Старший рыночный аналитик Oand Келвин Вонг считает, что девальвация китайского юаня для стимулирования роста экспорта на фоне слабого внутреннего спроса, вероятно, обесценит валюты других ключевых экспортеров, таких как Южная Корея, Тайвань и даже Япония.

«Эти страны считаются более „дружественными“ в стратегическом плане для США, что, в свою очередь, может повлечь негативную обратную связь для курса акций американских технологических компаний», — сказал он.

Два технологических мира

Эксперты говорят, что в бурном море искусственного интеллекта ограничения США и Китая в части ключевых технологий постепенно приведут к волнам негативных последствий для технологических компаний США.

«Мы быстро приближаемся к тому, что можно назвать „разделением на 2 технологические системы“, в которых каждая страна, США и Китай, по факту будут ограждать свои технологические разработки друг от друга», — отмечает основатель TPW Advisory Джей Пелоски.

По словам Пелоски, несмотря на то, что США ужесточают санкции против Китая в технологическом пространстве, Пекин может со временем оказать влияние в Юго-Восточной Азии, где такие страны, как Вьетнам, Малайзия и Индонезия, все больше будут попадать под доминирование его технологических компаний благодаря более низким ценам, по сравнению с аналогичными американскими технологиями.

«Технические компании США будут фактически конкурировать за меньшую долю мирового пирога роста, ведь именно Юго-Восточная Азия развивается быстрее всего в мире», — считает Пелоски.

Пракаш убежден, что сейчас у американских технологических компаний новая стратегия: «Обеспечивать счастье США, поддерживать бизнес в Китае и искать новые рынки, чтобы компенсировать потерю КНР».

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Эксперты считают, что Китай будет постепенно уменьшать вклад в доход технических компаний США. «Забегая вперед, кажется, что американо-китайская война в сфере высоких технологий все еще продолжается, а разъединение технологических цепочек поставок только набирает обороты», — убежден Вонг.