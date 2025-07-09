Инвестиции во время войны: три существенных риска, которых не стоит бояться

Война — не время для инвестиций. Такой стереотип может побуждать инвесторов откладывать вложение средств в тот или иной актив. На пути к принятию решения возникают три основных риска — военные, экономические и правовые. Как их минимизировать и какие инструменты в этом помогут? Разберемся подробнее.

Одним из таких инструментов являются специализированные цифровые платформы для инвестирования. «Минфин» — сайт № 1 для инвесторов в Украине — создал собственный онлайн-сервис InvestMarket, где собраны самые актуальные инвестиционные продукты, которые можно удобно сравнить с аналогичными предложениями и выбрать для себя наиболее выгодные.

«Минфин» уже 17 лет на рынке и за это время стал одним из самых популярных в Украине порталов о финансах и инвестициях. Миссия сайта — не только информировать о важных событиях в экономике, но и быть ориентиром и помогать с выбором. В частности, для инвесторов, которые стремятся получить высокую доходность и выбрать надежные активы. Особенно это актуально в условиях нестабильности и потенциальных рисков.

Какие риски волнуют украинских инвесторов?

1. Военные риски

Из-за того, что невозможно предсказать развитие событий, инвесторы часто откладывают решение о приобретении тех или иных активов. Особенно это касается долгосрочных инвестиций, таких как покупка недвижимости. Также у инвесторов есть опасения из-за угрозы разрушений и оккупации территорий Украины (а значит? и их активов). В таких условиях инвестиционная привлекательность объектов в Украине снижается.

Как справиться с военными рисками? Большинство компаний предлагают инвесторам дополнительные решения. Например, застройщики могут предоставлять определенные гарантии устранения возможных повреждений от российских обстрелов на этапе строительства. Еще один вариант — покупка страховых полисов, которые покрывают убытки, связанные с военными действиями.

2. Экономические риски

Среди экономических рисков инвесторов, пожалуй, больше всего волнует рост инфляции и девальвация национальной валюты, которые могут снизить прибыль от инвестиций. В то же время именно инвестиции защищают средства от инфляции. Ведь деньги, которые работают, а не лежат под матрасом, не теряют в стоимости и приносят доход. Также инвесторов пугают риски, связанные с ликвидностью: что активы невозможно будет быстро продать по рыночной цене.

Как справиться с экономическими рисками? Всегда помнить поговорку: «Не стоит класть все яйца в одну корзину». То есть инвестору следует позаботиться о диверсификации и вложить деньги в разные активы. Еще один способ — передача риска страховой компании. Минимизировать экономические риски также поможет обращение к финансовым консультантам на этапе принятия решений.

3. Правовые риски

В условиях нестабильности следует обращать внимание также на правовые риски. Инвесторы опасаются, что могут потерять свои средства в случае несоблюдения законодательства компанией, которая реализует инвестиционный проект. Или же, если в законодательство будут внезапно внесены изменения, особенно в сфере налогов или таможенного регулирования. Также инвесторы должны быть внимательны к договорным обязательствам между сторонами сделки при покупке того или иного актива.

Снизить правовые риски позволит тщательный правовой анализ проекта. Это проще сделать, если вы покупаете актив через управляющую компанию. Ведь тогда есть возможность дополнительно проверить его с помощью юристов, финансистов и других специалистов. В целом при заключении договоров стоит заранее привлечь квалифицированного юриста. Он поможет убедиться, что все положения относительно прав и обязанностей сторон, ответственности за нарушение условий четко прописаны.

Куда сейчас инвестируют украинцы?

В 2021 году украинцы вкладывали средства преимущественно в консервативные активы, такие как недвижимость, банковские депозиты, облигации. Однако полномасштабное вторжение изменило ситуацию — к традиционным добавились и новые активы для инвестирования. Например, военные облигации и земля.

Инвестировать сейчас крайне важно: речь идет не только о прибыли, но и о вкладе в будущее страны. Инвестируя, украинцы поддерживают экономику Украины, увеличивая объем капитала, что, в свою очередь, приводит к росту производства и ВВП.

Что касается активов, которые интересуют украинцев — в последнее время возрос интерес к инвестированию в сельскохозяйственные земли. Также инвесторы все чаще рассматривают возможность вложиться в готовый малый бизнес или франшизы.

Больше о платформе InvestMarket: чем может быть полезна инвестору

Еще один способ минимизировать риски инвестирования в условиях войны — пользоваться прозрачными платформами, которые предлагают действенные и проверенные инвестиционные проекты.

Что дает инвестору платформа InvestMarket от Минфин:

Возможность изучить, сравнить условия инвестирования в разные проекты и сделать выбор.

Доступ к реальным объектам: недвижимость, ценные бумаги, земля, франшизы.

Юридическую информацию о компаниях, предлагающих инвестиционные проекты (инвестиционные фонды, застройщики и т. д. ).

Возможность начать с самого начала — инвестировать в знания и навыки, пройдя курсы по инвестированию от Академии Минфин.

Все проекты, собранные на платформе, проверены специалистами «Минфина». Уже много лет он является главным сайтом об инвестициях и ориентиром для украинских инвесторов.

Так инвестировать или нет?

Инвестиционные риски являются неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса. Это факт. И избежать их на 100% невозможно. Однако вполне реально существенно их снизить с помощью правильного управления и продуманной стратегии. В результате это приведет не только к сохранению средств, но и к приумножению капитала.

С чего начать? Ознакомьтесь с проверенными инвестпроектами на InvestMarket от Минфин — инвестируйте уверенно, даже в сложные времена.