14,2% годовых в валюте чистыми: как выбрать правильный ETF

Американский фондовый рынок традиционно считается одним из самых популярных направлений инвестирования по всему миру. Какие риски он может скрывать, к чему следует готовиться инвесторам и как выбрать высокодоходный ETF, рассказали эксперты во время Invest Talk Summit .

Как найти выгодные инвестиции

Инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко в ходе саммита рассмотрел инвестиционную стратегию, которая, по расчетам, может обеспечить доходность в 14,2% годовых в долларах уже после уплаты налогов.

Для того, чтобы получить такую доходность, эксперт советует инвестировать в один из ETF. Эта аббревиатура означает фонд, который торгуется непосредственно на фондовой бирже. «Фонд берет у клиентов средства, вкладывает их в определенное направление и выпускает собственные акции. Инвестор может купить акции этого фонда, а тот, в свою очередь, инвестирует их в определенное направление, например, в индекс S&P 500.

Подобных фондов очень много и вкладывать они могут фактически во что угодно. Возможны ETF, которые ориентируются на ценные металлы, производителей электромобилей, облигации. Существует даже фонд, ориентирующийся на воду", — рассказал Тригубченко.

Для того, чтобы выбрать выгодный фонд, лектор Биржевого университета советует обратить внимание на ситуацию на финансовых рынках. Пока ключевая процентная ставка ФРС США находится на высоком уровне 5,5%, но все уже готовятся к ее снижению, объясняет эксперт. Существуют разные предположения, сколько раз это снижение будет происходить в течение года, какой после них будет ставка, но важно не это, а как снижение будет влиять на другие активы.

«Непосредственно на учетную ставку реагируют облигации. Когда увеличивается учетная ставка, стоимость облигаций падает. Сейчас мы ожидаем, что учетная ставка будет опускаться, соответственно, цена облигаций пойдет в обратном направлении и будет расти», — говорит Тригубченко.

Средний годовой прирост цены облигаций за последние 25 лет после начала снижения учетных ставок составил 13%, отмечает эксперт. С 1995 года было 4 таких цикла, и тот, который ожидается сейчас, будет пятым.

Заработать на изменении цены облигаций позволяет большое количество ETF, но Тригубченко предлагает обратить внимание на iShares 20+ Year Treasury Bond, который инвестирует в 20-летние американские облигации, и разобраться, какую потенциальную доходность он может принести.

«Если взглянуть на цену акций этого фонда, то можно четко проследить тенденцию, что шла она вниз, когда росла ключевая ставка, акции фонда дорожали, когда она снижалась», — отмечает эксперт.

Когда цена акций фонда снизилась, объем торговли пошел вверх. Частные и институциональные инвесторы сейчас заинтересованы в том, чтобы купить эти облигации, держать их долгий период и получать высокую доходность. Ведь сейчас доходность выше, чем в те годы, когда учетная ставка была низкой", — объясняет Тригубченко.

Покупая акции iShares 20+ Year Treasury Bond, инвестор может получать прибыль из трех источников. Первый — это выплата дивидендов, которые составляют 4,27% годовых. «Фонд вкладывает деньги в облигации, по ним выплачивается купонный доход, который, в свою очередь, распределяется между акционерами в виде дивидендов», — рассказывает эксперт.

Следующий источник дохода — рост стоимости акций. Тригубченко ожидает, что через год они прибавят 10% цены и это еще консервативная оценка, ведь исторически во время циклов снижения процентных ставок облигации росли на 13%.

Дополнительно, как отмечает эксперт, можно получить 3,6% годовых от опционов. Как это работает. К примеру, я купил 100 акций фонда. После этого я могу продать один опционный договор. В данном случае это будет контракт-колл, согласно условиям которого я в будущем готов продать все свои облигации фонда по цене на 10% выше, чем купил. Почему именно 10%?

Это исключительно собственное желание установить именно такую планку. Я могу продать опционный контракт на 3, 5 или 20 процентов выше цены покупки. Такой контракт, который дает кому-то право в будущем выкупить у меня эти облигации по цене на 10% выше, — это опцион", — рассказывает Тригубченко.

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По его словам, если 12 раз в год выписывать месячный опционный контракт на 100 акций, то это прогнозировано принесет 3,6%. Это при условии, что однажды эти акции действительно вырастут на 10 или больше процентов. Если это произойдет, то опционный контракт будет выполнен, а инвестор заранее заработает свои 10%, которые надеялся получить через год.

Перспективы и риски фондового рынка

В перспективе инвестиций на американском фондовом рынке убежден и Founder&CEO в Investudio Андрей Масло. «Почему именно американский рынок? В Украине он отсутствует. В Европе — проблемный, в Китае — ипотечный кризис, а в США есть печатный станок, который при первой возможности они никогда не стесняются включать.

Мы это неоднократно видели, в частности, в 2008 году и во время ковида. Поэтому, если вы в этой системе, можете на ней неплохо заработать вместе с американскими инвесторами", — отмечает он.

По данным эксперта, средняя доходность индекса S&P 500 составляет 8−10% годовых, что обеспечивается сочетанием роста капитализации и дивидендами.

В то же время проблема индекса в том, что он подвержен просадкам каждые 5−10 лет. «Каждый раз происходит что-то другое, но результат всегда одинаковый. В 2008 году индекс обвалился более чем на 50%, поэтому, если человек заранее не готов в какой-то момент увидеть, что его инвестиционный счет уменьшился в два раза, то у него будут с этим проблемы».

За последние 5 лет средняя доходность рынка достигала 15%, но, предостерегает Андрей Масло, на самом деле это не норма.

«С 40-х годов средняя десятилетняя доходность составляет 6,6%. Сейчас мы на пике, и если цикличность действительно существует, то в следующие годы доходность может двигаться вниз, приближаясь к норме», — предостерегает Масло.

По его словам, следует учитывать, что в сороковые, семидесятые и двухтысячные годы доходность была близка к нулю, а иногда даже в минусе. Поэтому, вкладывая средства в фондовый рынок, инвесторы должны быть готовы к таким проседаниям.

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