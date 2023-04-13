Обмен акций на долг: как манипулируют ценами Boeing и другие гиганты

Выкуп публичными компаниями своих акций инвесторы, как правило, воспринимают положительно, ведь это повышает цену их активов. В то же время, некоторые компании злоупотребляют этим инструментом. К каким негативным последствиям это может привести, рассказал издатель The Felder Report Джесси Фелдер. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов статьи.

Почему акции идут вверх

Еще в начале 2018 года я выделил четверку акций, цены на которые подскочили более существенно, чем это позволяли основные их показатели работы. Речь идет о McDonald's Corporation (MCD), Caterpillar (CAT), Boeing (BA) и 3M (MMM).

За два года до 2018 г. ценовая динамика этих акций значительно превзошла широкий рынок, хотя их основные показатели не были слишком впечатляющими. По этой причине я назвал их «Фантастическая четверка».

На первый взгляд, тот факт, что эти акции «голубых фишек» резко выросли, было достаточно сложно объяснить. Однако, когда я посмотрел на их балансы, ответ стал очевиден. В общей сложности они взяли более $100 млрд нового долга, чтобы профинансировать программы выкупа акций почти на такую же сумму. По сути это был просто масштабный обмен акций на долг. Весь этот новый спрос на финансируемые за счет долгов акции объяснял, почему резко росли цены даже при стагнации бизнеса.

Кому это выгодно

Конечно, акционеры выиграли от этого в краткосрочной перспективе, но главными бенефициарами масштабного финансового инжиниринга были топ-менеджеры, получившие миллиарды долларов компенсации на основе опционов, а также продававшие акции когда компания покупала.

Вот почему я утверждаю, что многие обратные выкупы акций на открытом рынке (в отличие от гораздо более прозрачных тендерных предложений) на самом деле являются лишь тонко завуалированными схемами манипулирования ценой акций. Поскольку большинство вознаграждений поступает в форме опционов, руководителям компаний выгодно участвовать в манипуляциях. И статистика показывает, что они действительно придерживаются такой политики.

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Проблема заключается в том, что все кредиты, которые были такими дешевыми в прошлые годы, теперь подорожали. Процентные ставки сегодня намного выше, чем они были при обмене акций на долг, и поэтому краткосрочное манипулирование может иметь дорогостоящие долгосрочные последствия.