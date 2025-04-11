Что из-за действий Трампа происходит с рынком госдолга США

События на прошлой неделе отлично продемонстрировали все величие, обоснованность, взвешенность и мудрость американской экономической политики. Великая торговая война, которую начал Трамп в надежде снискать славу непобедимого отца нации, да что там нации — всего мира, пошла совсем не так и не туда, как планировалось и куда хотелось. Взять весь мир приступом «за три дня» не удалось и теперь приходится пятиться. А все почему?

Потому что, по мнению огромного количества экономистов и инвесторов, кроме тех, которые разрабатывают свои теории и готовы работать под «сильным лидерством» президента Трампа, нынешняя тарифная война является совершенно бессмысленным занятием, которое, к сожалению, не принесет Америке, да и, собственно, всему миру ничего, кроме разочарований и убытков. Если кратко подытожить настроения и мнения профессиональной среды, то все выглядит примерно так.

Все действия президента США базируются на полном непонимании принципов функционирования глобальной экономики, а именно:

вере в то, что реиндустриализация страны и создание новых рабочих мест в промышленном секторе является реальной возможностью;

утверждении, что свободная торговля сделала США бедными, хотя все происходило наоборот, и именно свободная торговля помогла Америке стать самой богатой страной мира.

В итоге, проигнорировав фундаментальные принципы экономики, опираясь на собственное эго и веру в какие-то мифические способности заключать соглашения, силу которых мы уже увидели во время переговоров с российским лидером, Трамп и его администрация за какую-то неделю достигли впечатляющих результатов:

засвидетельствовали человечеству свою необразованность, невежество и самовлюбленность;

перессорились со всем миром, включая друзей и партнеров;

подтолкнули верных союзников к созданию торговых альянсов, которые еще несколько месяцев назад считались невозможными;

нанесли удар по американской и глобальной экономике, которая вряд ли быстро придет в себя, даже если Трамп «развернется» на 180 градусов;

подлили бензина в костер инфляции;

«помогли» инвесторам потерять несколько триллионов долларов, а друзьям — немного подзаработать;

раздали немало козырей диктаторам, которым теперь даже придумывать ничего не надо, рассказывая соотечественникам о глупости и коварстве Америки;

да еще многое, что вылезет американцам и всему человечеству боком в ближайшее время.

И напоследок, думаю, не ошибусь, если скажу, что такого уровня неопределенности, который создал Трамп, современный мир еще не видел.

Политика разворотов, отсрочек, ускорений, резких изменений направления движения, несбывшихся обещаний, необоснованных угроз и непредсказуемых бездумных решений — именно то, чего инвесторы боятся больше всего.​

Итак, очень вероятно, что вряд ли в ближайшее время мы увидим увеличение объемов инвестиций в страну, которая не может гарантировать капиталу, местному и международному, ничего, кроме хаоса, шока, неуверенности в будущем и в итоге — больших убытков.

И напоследок, технический комментарий для лучшего понимания картины того, что двигало Трампом несколько последних дней, когда он принял решение отложить введение тарифов в действие.

В течение недели весь мир, включая некоторые крупнейшие центробанки, активно распродавал государственные облигации США. В итоге доходность десятилетних облигаций выросла до 4,5%, что является самым большим ростом за неделю с 2001 года. Доходность тридцатилетних облигаций выросла до 4,9%, а это рекорд с 1982 года. Напомню, что в мире облигаций доходность растет, когда падает цена.

Еще бы немного упрямства Трампа, и рынок госдолга США, а это самый большой сегмент финансовых рынков в мире, могла бы охватить паника. Хорошо, что министру финансов Скотту Бессанту, который в свое время был очень успешным руководителем хедж-фонда и прекрасно разбирается в тонкостях биржевой торговли, удалось объяснить своему боссу возможные последствия.

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И хотя катастрофы удалось избежать, американскому правительству теперь придется брать взаймы гораздо дороже, чем еще неделю назад.

И еще одно… Благодаря событиям прошлой недели мы убедились в том, что у Дональда Трампа, при всем его величии, есть руководитель — безжалостный, суровый, но с огромной поддержкой в мире и безграничными ресурсами, — это рынок госдолга США.

И теперь, принимая любое решение, президент США будет оглядываться на то, как меняются цены, а вместе с ними — доходность государственных облигаций США, потому что именно в них и находится игла, которую только стоит сломать и…

А мы, рядовые инвесторы, на этой неделе получили отличный инструмент прогнозирования: растет доходность облигаций — Трамп дает заднюю — акции растут, и наоборот: падает доходность — Трамп размахивает шашкой — акции падают.

Так что следим за рынком облигаций и надеемся, что эти сложные времена неопределенности удастся пережить с наименьшими потерями.