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11 апреля 2025, 17:04 Читати українською

Что из-за действий Трампа происходит с рынком госдолга США

Каковы результаты недели, в течение которой вспыхивали и затихали тарифные бои глобального масштаба, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Каковы результаты недели, в течение которой вспыхивали и затихали тарифные бои глобального масштаба, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

События на прошлой неделе отлично продемонстрировали все величие, обоснованность, взвешенность и мудрость американской экономической политики. Великая торговая война, которую начал Трамп в надежде снискать славу непобедимого отца нации, да что там нации — всего мира, пошла совсем не так и не туда, как планировалось и куда хотелось. Взять весь мир приступом «за три дня» не удалось и теперь приходится пятиться. А все почему?

Потому что, по мнению огромного количества экономистов и инвесторов, кроме тех, которые разрабатывают свои теории и готовы работать под «сильным лидерством» президента Трампа, нынешняя тарифная война является совершенно бессмысленным занятием, которое, к сожалению, не принесет Америке, да и, собственно, всему миру ничего, кроме разочарований и убытков. Если кратко подытожить настроения и мнения профессиональной среды, то все выглядит примерно так.

Все действия президента США базируются на полном непонимании принципов функционирования глобальной экономики, а именно:

  • вере в то, что реиндустриализация страны и создание новых рабочих мест в промышленном секторе является реальной возможностью;
  • утверждении, что свободная торговля сделала США бедными, хотя все происходило наоборот, и именно свободная торговля помогла Америке стать самой богатой страной мира.

В итоге, проигнорировав фундаментальные принципы экономики, опираясь на собственное эго и веру в какие-то мифические способности заключать соглашения, силу которых мы уже увидели во время переговоров с российским лидером, Трамп и его администрация за какую-то неделю достигли впечатляющих результатов:

  • засвидетельствовали человечеству свою необразованность, невежество и самовлюбленность;
  • перессорились со всем миром, включая друзей и партнеров;
  • подтолкнули верных союзников к созданию торговых альянсов, которые еще несколько месяцев назад считались невозможными;
  • нанесли удар по американской и глобальной экономике, которая вряд ли быстро придет в себя, даже если Трамп «развернется» на 180 градусов;
  • подлили бензина в костер инфляции;
  • «помогли» инвесторам потерять несколько триллионов долларов, а друзьям — немного подзаработать;
  • раздали немало козырей диктаторам, которым теперь даже придумывать ничего не надо, рассказывая соотечественникам о глупости и коварстве Америки;
  • да еще многое, что вылезет американцам и всему человечеству боком в ближайшее время.

И напоследок, думаю, не ошибусь, если скажу, что такого уровня неопределенности, который создал Трамп, современный мир еще не видел.

Политика разворотов, отсрочек, ускорений, резких изменений направления движения, несбывшихся обещаний, необоснованных угроз и непредсказуемых бездумных решений — именно то, чего инвесторы боятся больше всего.​

Итак, очень вероятно, что вряд ли в ближайшее время мы увидим увеличение объемов инвестиций в страну, которая не может гарантировать капиталу, местному и международному, ничего, кроме хаоса, шока, неуверенности в будущем и в итоге — больших убытков.

И напоследок, технический комментарий для лучшего понимания картины того, что двигало Трампом несколько последних дней, когда он принял решение отложить введение тарифов в действие.

В течение недели весь мир, включая некоторые крупнейшие центробанки, активно распродавал государственные облигации США. В итоге доходность десятилетних облигаций выросла до 4,5%, что является самым большим ростом за неделю с 2001 года. Доходность тридцатилетних облигаций выросла до 4,9%, а это рекорд с 1982 года. Напомню, что в мире облигаций доходность растет, когда падает цена.

Еще бы немного упрямства Трампа, и рынок госдолга США, а это самый большой сегмент финансовых рынков в мире, могла бы охватить паника. Хорошо, что министру финансов Скотту Бессанту, который в свое время был очень успешным руководителем хедж-фонда и прекрасно разбирается в тонкостях биржевой торговли, удалось объяснить своему боссу возможные последствия.

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И хотя катастрофы удалось избежать, американскому правительству теперь придется брать взаймы гораздо дороже, чем еще неделю назад.

И еще одно… Благодаря событиям прошлой недели мы убедились в том, что у Дональда Трампа, при всем его величии, есть руководитель — безжалостный, суровый, но с огромной поддержкой в мире и безграничными ресурсами, — это рынок госдолга США.

И теперь, принимая любое решение, президент США будет оглядываться на то, как меняются цены, а вместе с ними — доходность государственных облигаций США, потому что именно в них и находится игла, которую только стоит сломать и…

А мы, рядовые инвесторы, на этой неделе получили отличный инструмент прогнозирования: растет доходность облигаций — Трамп дает заднюю — акции растут, и наоборот: падает доходность — Трамп размахивает шашкой — акции падают.

Так что следим за рынком облигаций и надеемся, что эти сложные времена неопределенности удастся пережить с наименьшими потерями.

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Комментарии - 1

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+15
tsky
tsky
11 апреля 2025, 18:15
#
Жарт про «мудрий нарід» заграла новими кольорами. Точніше зірками у кількості 50
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