Тарифы отходят на задний план: в мире начинается глобальная война

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 апреля 2025, 18:20 Читати українською

Тарифы отходят на задний план: в мире начинается глобальная война

Противостояние между США и Китаем набирает оборотов и стороны все ближе к использовании оружия. Почему это может произойти и как охлаждение отношений Украины с Америкой может помочь нашей стране, рассказал экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

Противостояние между США и Китаем набирает оборотов и стороны все ближе к использовании оружия.

Глобальная война началась 08 апреля 2025 года. Она уже не торговая и даже не мировая. А Глобальная, так как будет происходить между двумя ядерными сверхдержавами: Китаем и США. Пока есть надежда, что это будет косвенная прокси война, без прямого столкновения. Иначе — мир погрузится в кризис, масштаб которого превзойдет даже катастрофу Двух мировых войн.

США ввели в отношении Китая новые тарифы, которые суммарно превысили 100% (104%). Это уже не корректирующие торговый дефицит, а запретительные тарифы, которые в значительной степени отсекают Китай от американского премиального рынка сбыта.

Модель Кимерики (синтез Китая и Америки) времен Дэн Сяопина и Никсона почила в Бозе. Но ей на смену не пришла модель Аминдии (синтез Америки и Индии), которая могла подхватить падающий свод мировой экономики и глобального спроса.

Как заявил министр обороны США, американский флот выдвигается в сторону Панамского канала. Это реакция США на блокировку Пекином сделки по продаже гонконгской компанией американцам портовых активов в 20 странах, в том числе трех ключевых портов Панамского канала.

Как ответит Пекин? Более чем вероятно обострение с Тайванем. Выскажу одну контроверсионную мысль. Некоторое охлаждение в отношениях между Киевом и Вашингтоном сейчас может сыграть для нас определенную роль «геополитического предохранителя» от еще больших проблем. Китай будет сейчас выбирать, где он может нанести удар по интересам США без прямого столкновения с Америкой.

Главное, чтобы Китай не выбрал среди всех опций поддержку РФ в войне против Украины. Наша политика в отношении Китая сейчас должна быть крайне осторожной и сдержанной.

Читайте также: Китай расправил плечи: почему КНР станет проще искать союзников в Тихом океане

Хорошо, что послом Украины в Китай сейчас назначили настоящего профессионала, знающего китайский язык. Посылать туда Павла Рябикина без знания языка, было крайне неразумно. Это повлияло на весь период его пребывания в Пекине — результатов почти никаких.

Автор:
Кущ Алексей
финансовый аналитик, экономический эксперт Кущ Алексей
Аналитический центр "Объединенная Украина"
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами