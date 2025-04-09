Тарифы отходят на задний план: в мире начинается глобальная война

Противостояние между США и Китаем набирает оборотов и стороны все ближе к использовании оружия. Почему это может произойти и как охлаждение отношений Украины с Америкой может помочь нашей стране, рассказал экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

Глобальная война началась 08 апреля 2025 года. Она уже не торговая и даже не мировая. А Глобальная, так как будет происходить между двумя ядерными сверхдержавами: Китаем и США. Пока есть надежда, что это будет косвенная прокси война, без прямого столкновения. Иначе — мир погрузится в кризис, масштаб которого превзойдет даже катастрофу Двух мировых войн.

США ввели в отношении Китая новые тарифы, которые суммарно превысили 100% (104%). Это уже не корректирующие торговый дефицит, а запретительные тарифы, которые в значительной степени отсекают Китай от американского премиального рынка сбыта.

Модель Кимерики (синтез Китая и Америки) времен Дэн Сяопина и Никсона почила в Бозе. Но ей на смену не пришла модель Аминдии (синтез Америки и Индии), которая могла подхватить падающий свод мировой экономики и глобального спроса.

Как заявил министр обороны США, американский флот выдвигается в сторону Панамского канала. Это реакция США на блокировку Пекином сделки по продаже гонконгской компанией американцам портовых активов в 20 странах, в том числе трех ключевых портов Панамского канала.

Как ответит Пекин? Более чем вероятно обострение с Тайванем. Выскажу одну контроверсионную мысль. Некоторое охлаждение в отношениях между Киевом и Вашингтоном сейчас может сыграть для нас определенную роль «геополитического предохранителя» от еще больших проблем. Китай будет сейчас выбирать, где он может нанести удар по интересам США без прямого столкновения с Америкой.

Главное, чтобы Китай не выбрал среди всех опций поддержку РФ в войне против Украины. Наша политика в отношении Китая сейчас должна быть крайне осторожной и сдержанной.

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Хорошо, что послом Украины в Китай сейчас назначили настоящего профессионала, знающего китайский язык. Посылать туда Павла Рябикина без знания языка, было крайне неразумно. Это повлияло на весь период его пребывания в Пекине — результатов почти никаких.