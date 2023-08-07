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7 августа 2023, 15:21 Читати українською

Warner Bros не хочет расставаться с Барби, а IT-шники теряют клиентов

Американские акции завершили прошлую неделю снижением. S&P 500 потерял 2,3%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%. Подробнее об итогах прошлой недели и о главных событиях будущего рассказывает далее в статье инвестиционный аналитик Денис Белый.

Американские акции завершили прошлую неделю снижением.

На прошлой неделе инвесторы внимательно следили за выходом данных о занятости в США, которые сигнализировали о медленном ослаблении напряженности на рынке труда в стране. Участники рынка также изучали свежую порцию квартальных отчетов американских компаний.

По данным FactSet, которая анализирует финансовые данные, уже известны результаты 84% компаний из индекса S&P 500 за II квартал 2023 г. 79% из отчитавшихся на данный момент компаний показали прибыль на акцию выше консенсус-прогнозов аналитиков. 8 из 11 секторов сообщают о годовом росте доходов, во главе с секторами потребительских товаров вторичной необходимости и телекоммуникационных услуг. При этом три сектора сообщают (или, как ожидается, сообщат) о снижении прибыли, по сравнению с прошлым годом, во главе с секторами нефти и газа, материалов и здравоохранения.

Аналитики по-прежнему ожидают роста прибыли по второй половине 2023 г. По прогнозам, в III и IV кварталах 2023 г. прибыль вырастет на 0,2% и 7,6% соответственно. На весь 2023 г. Уолл-стрит прогнозирует рост прибыли на 0,8%.

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к ключевым показателями инфляции в США и публикации новых корпоративных отчетов.

Взлеты недели

Arista Networks Inc (NYSE:ANET) +14,39%

Arista Networks (ранее Arastra) — американская компьютерная сетевая компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния. Компания разрабатывает и продает многоуровневые сетевые коммутаторы для создания программно-определенных сетей (SDN) для крупных центров обработки данных, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислений и высокочастотных торговых сред.

Прибыль Arista во втором квартале выросла на 46%, при этом выручка выросла на 39% — до $1,46 млрд. Arista заявила, что ожидает, по меньшей мере, двузначного роста доходов в 2024 году.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) +11,87%

Global Payments Inc — это американская многонациональная финансовая технологическая компания, предоставляющая платежные технологии и услуги. В июне 2021 года она вошла в список Fortune 500. Эмитент обрабатывает платежи, произведенные с помощью кредитных и дебетовых карт, а также цифровых и бесконтактных платежей.

Во втором квартале 2023 г. доход Global Payments составил $2,45 млрд — это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В своем отчете о прибылях Global Payments объясняет свою эффективность стратегией четырех компонентов. Согласно этому утверждению, компания сосредоточилась на приоритете программного обеспечения, многоканальных продуктах, относительно быстрорастущих рынках и платежах между компаниями (B2B).

Одновременно с этим, компания объявила о квартальных дивидендах. Это $0,25 за акцию, соответствующую предыдущим восьми выплатам. Новый дивиденд должны выплатить 29 сентября инвесторам, зарегистрированным по состоянию на 15 сентября. В настоящее время он приносит 0,9%.

Warner Bros. Discovery Inc (NASDAQ: WBD) +11,31%

Warner Bros. Discovery, Inc (WBD) — американский многонациональный медиа и развлекательный конгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

После успеха фильма о Барби, Mattel и Warner Bros. Discovery останутся вместе в бизнесе на долгие годы. Игрушечный гигант продлил лицензионное соглашение с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, что делает его официальным лицензиатом игрушек, кукол, транспортных средств и игр для более чем 50 брендов и франшиз WBD.

Среди WBD брендов, которые производит Mattel, игрушки, основанные на вселенной комиксов DC и Гарри Поттер. франшизы, а также программы, как Тед Лассо, Сайнфелд. Mattel является партнером Warner Bros. по лицензированию около 20 лет.

Читайте также: Как Барби изменила историю игрушек, а сейчас спасает своих создателей

Падение недели

DXC Technology Company (NYSE:DXC) -32,19%

DXC Technology основана 3 апреля 2017 года, когда бизнес-подразделение Hewlett Packard Enterprise Services объединилось с Computer Sciences Corporation. Компания предоставляет IT-услуги B2B.

DXC Technology сообщила о прибыли за первый квартал в 63 цента на акцию, что значительно ниже консенсусной оценки аналитиков в 82 цента. DXC также опубликовала доходы в $3,45 млрд, не достигшие консенсусной отметки в $3,56 млрд. На прибыльности бизнеса негативно сказалось урезание расходов на ее услуги. Компания отметила, что несколько клиентов либо прекратили, либо отложили свои заказы на фоне текущей неопределенной макроэкономической ситуации.

Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) -26,50%

Fortinet — американская компания, специализирующаяся на устройствах сетевой безопасности. Флагманский продукт Fortinet продается под торговой маркой FortiGate. Компания Fortinet занимает наибольшую долю рынка UTM-решений и 3-е место в мире по ежегодному объему проданных устройств сетевой безопасности.

Акции компании по кибербезопасности Fortinet (FTNT) упали после сообщения о более низких, чем ожидалось, доходах. Одновременно компания снизила свой прогноз на будущее, поскольку их корпоративные клиенты сократили расходы на IТ.

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) -24,66%

Падение акций объясняется тем, что доходы за квартал не соответствуют консенсус-оценке Уолл-стрит, а руководство снизило свои прогнозы на 2023 год. Последний фактор, вероятно, являлся главным катализатором падения, поскольку большинство инвесторов все больше сосредотачиваются на перспективах компании, чем на ее прошлых результатах.

Читайте также: В NASDAQ-100 станет меньше Tesla и Microsoft: что будет с их акциями

Главные события недели

07 августа — понедельник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Baker Hughes (BKR), Las Vegas Sands (LVS), MetLife (MET), Sirius XM (SIRI).
  • Отчеты эмитентов: Berkshire Hathaway B (BRKb), Tyson Foods (TSN), Lucid Group (LCID), Paramount Global B (PARA).

08 августа — вторник

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Brown&Brown (BRO), Clorox (CLX), EQT (EQT), United Rentals (URI).
  • Отчеты эмитентов: United Parcel Service (UPS), Zoetis Inc (ZTS), Fox Corp A (FOXA).
  • Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

09 августа — среда

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Diamondback (FANG), IBM (IBM), Pool (POOL), PPG Industries (PPG), TJX (TJX), WestRock Co (WRK).
  • Отчеты эмитентов: Walt Disney (DIS), The Trade Desk (TTD), Illumina (ILMN), Charles River Laboratories (CRL).

10 августа — четверг

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: AstraZeneca ADR (AZN), Invesco (IVZ), MSCI (MSCI), Starbucks (SBUX), Visa A (V), Walmart (WMT).
  • Отчеты эмитентов: Ralph Lauren A (RL).
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за июль 2023.
  • Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

11 августа — пятница

  • Эмитенты выплачивают дивиденды: Rockwell Automation (ROK), WEC Energy (WEC), Westinghouse Air Brake (WAB), WW Grainger (GWW).
  • Индекс цен производителей (PPI) в США за июль 2023.
Автор:
Белый Денис
Инвестиционный аналитик Белый Денис
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