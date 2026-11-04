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4 ноября 2026, 16:50 Читати українською

Выборы в США: в чем настоящая сила Штатов

Всего за два года американские избиратели проделали путь от вручения республиканцам абсолютной власти до передачи обеих палат Конгресса демократам. О том что это на самом деле говорит о Соединенных штатах, их политической системе и преимуществах, размышляет управляющий партнер Hugs Fund Эрик Найман.

Всего за два года американские избиратели проделали путь от вручения республиканцам абсолютной власти до передачи обеих палат Конгресса демократам.
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Демократы одержали на выборах в США сокрушительную победу. Они взяли Палату представителей и Сенат, выиграли губернаторские гонки и добились побед там, где их давно никто не ждал. Техас выбрал губернатора-демократа, впервые с 1990 года. В Канзасе демократ выиграл место в Сенате, впервые с 1932 года! С января Трамп будет работать с Конгрессом, который контролирует оппозиция, и фактически станет «хромой уткой».

Но главное не это. Всего два года назад такой же разгром своим оппонентам устроили республиканцы. Они взяли Белый дом и обе палаты Конгресса. Прошло два года — и маятник качнулся обратно.

Вот в чём настоящая сила США. Не доллар, не армия и не Голливуд. А избирательный календарь.

Каждые два года американцы полностью переизбирают Палату представителей и треть Сената. Среди крупных демократий такой короткий цикл — редкость. Политик, который перестал слышать избирателей, узнаёт об этом не через пять-шесть лет, а уже через два.

При этом ключевые «предохранители» от выборов не зависят. Судей Верховного суда не избирают: их назначает президент с согласия Сената, причём пожизненно. Председателя ФРС тоже назначают, и его срок не совпадает с президентским, а члены совета управляющих ФРС служат по 14 лет. Одна часть системы быстро реагирует на настроение избирателей, другая нарочно медленная. Это и есть сдержки и противовесы на практике.

Как так получилось? Отцы-основатели не делали ставку на личности. Они сделали ставку на систему.

Роды государства были тяжёлыми. Первая конструкция — Статьи Конфедерации — не работала: у центральной власти не было ни денег, ни реальных полномочий. Летом 1787 года 55 делегатов почти четыре месяца спорили в Филадельфии за закрытыми дверями. Малые штаты боялись, что их задавят большие. Большие не хотели, чтобы их голос весил как голос малых. Компромисс нашли в двухпалатном Конгрессе: в Палате представителей места распределяются по численности населения, в Сенате у каждого штата по два голоса.

Подписали документ 39 делегатов из 55. Дальше началась борьба за ратификацию, и счёт местами был минимальным. Нью-Йорк одобрил конституцию 30 голосами против 27, Вирджиния — 89 против 79. Последний штат, Род-Айленд, ратифицировал её только в 1790 году, 34 голосами против 32.

Мотивация была очень сильной: только что выигранная война за независимость и страх получить вместо короля собственного тирана. И был высокий уровень политической культуры. Джеймс Мэдисон сформулировал главную идею в одной фразе: «Если бы люди были ангелами, никакое правительство не было бы нужно». Раз ангелов нет, нужна система, в которой «честолюбие противостоит честолюбию».

Прошло почти 240 лет. Президенты, партии и лозунги менялись. А механизм, который позволяет избирателям регулярно и мирно исправлять курс, работает до сих пор: в 2024 году в одну сторону, в 2026-м — в другую.

Для инвестора в этом тоже есть урок. Ставку стоит делать не на конкретного политика, а на институты, которые переживут любого политика.

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Автор:
Найман Эрик
Управляющий партнер Hugs Fund Найман Эрик
Источник: Минфин
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