Война в Украине, цены на нефть и беженцы: что изменит свержение режима Асада

Президент Сирии Башар Асад покинул страну и ушел в отставку, — сообщил в воскресенье российский МИД. Повстанческие военные силы вошли в столицу Дамаск и объявили о «начале новой эры для Сирии». Свержение сирийского лидера Башара Асада может повлиять как минимум на три глобальные ситуации, создав последствия для западных инвесторов, пишет Barron’s. «Минфин» выбрал главное.

В целом крах сирийского режима вряд ли сразу повлияет на мировые рынки, считает Barron’s: Сирия не входит в число крупных производителей нефти, а ее экономика истощена более чем десяти годами войны и западными санкциями.

Но падение Асада происходит в тот момент, когда мировой порядок быстро меняется. Асад был союзником россии и Ирана, и свержение диктатора отразится на других крупных геополитических линиях разлома.

События в Сирии могут вызвать по меньшей мере три сложные мировые ситуации, имеющие последствия для западных инвесторов.

Во-первых, свержение Асада грозит стать ударом по его союзу с рф и иметь последствия для войны в Украине. Избранный президент Дональд Трамп уже поспешил связать события в Сирии с войной россии на Украине. Он призвал к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров, отметив, что россия оказалась «ослабленной из-за Украины и плохой экономики».

Потенциальное прекращение огня в Украине может привести к смягчению западных санкций против москвы и улучшению ситуации с поставками таких товаров, как зерно и газ, отмечает издание.

Во-вторых, Иран, с падением Асада, теряет еще одного регионального союзника и становится все более изолированным. Иранская прокси-сила Хезболла сражалась в сирийской войне на стороне режима. Но недавние атаки Израиля в Ливане уничтожили Хезболлу, убив ее давнего лидера и его помощников.

Эта динамика усиливает давление на Иран, поскольку «ястребиная» администрация Трампа собирается вернуться к власти. Пока неясно, как ситуация будет развиваться дальше.

С одной стороны, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи может попытаться договориться о сделке с США и другими странами, написал аналитик Eurasia Group Грегори Брю в соцсети Bluesky. С другой стороны, скоротечное падение режима Асада может подтолкнуть его к тому, чтобы «создавать бомбу», написал Брю. Западные разведки считают, что Иран не обладает ядерным оружием, но может попытаться его создать, отмечает Barron’s.

Иран — один из крупнейших экспортеров нефти в ОПЕК. В случае появления новых рисков для поставок нефти на Ближнем Востоке, мировые цены на энергоносители снова взлетят, предупреждает Barron’s. Цены на нефть в этом году снизились, достигнув чуть более $67 за баррель. Признаки того, что конфликт может ограничить поставки, вероятно, изменят эту тенденцию, снова подняв мировые цены на энергоносители.

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В-третьих, создание условий для безопасного возвращения в Сирию миллионов беженцев могло бы ослабить напряжение между ЕС и Турцией: гражданская война в Сирии вынудила более пяти миллионов человек покинуть страну, согласно данным ООН, многие из них искали убежища в ЕС, что создало миграционный кризис.

В 2016 году Турция и ЕС заключили сделку с целью ограничить приток беженцев в Европу — по ее условиям, Турция, среди прочего, принимала обратно людей, которые нелегально проникли в Грецию, в обмен на финансовую помощь. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Брюссель в невыполнении договоренностей.