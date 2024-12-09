Война в Украине, цены на нефть и беженцы: что изменит свержение режима Асада

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 декабря 2024, 11:58 Читати українською

Война в Украине, цены на нефть и беженцы: что изменит свержение режима Асада

Президент Сирии Башар Асад покинул страну и ушел в отставку, — сообщил в воскресенье российский МИД. Повстанческие военные силы вошли в столицу Дамаск и объявили о «начале новой эры для Сирии». Свержение сирийского лидера Башара Асада может повлиять как минимум на три глобальные ситуации, создав последствия для западных инвесторов, пишет Barron’s. «Минфин» выбрал главное.

Президент Сирии Башар Асад покинул страну и ушел в отставку, - сообщил в воскресенье российский МИД.

В целом крах сирийского режима вряд ли сразу повлияет на мировые рынки, считает Barron’s: Сирия не входит в число крупных производителей нефти, а ее экономика истощена более чем десяти годами войны и западными санкциями.

Но падение Асада происходит в тот момент, когда мировой порядок быстро меняется. Асад был союзником россии и Ирана, и свержение диктатора отразится на других крупных геополитических линиях разлома.

События в Сирии могут вызвать по меньшей мере три сложные мировые ситуации, имеющие последствия для западных инвесторов.

Во-первых, свержение Асада грозит стать ударом по его союзу с рф и иметь последствия для войны в Украине. Избранный президент Дональд Трамп уже поспешил связать события в Сирии с войной россии на Украине. Он призвал к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров, отметив, что россия оказалась «ослабленной из-за Украины и плохой экономики».

Потенциальное прекращение огня в Украине может привести к смягчению западных санкций против москвы и улучшению ситуации с поставками таких товаров, как зерно и газ, отмечает издание.

Во-вторых, Иран, с падением Асада, теряет еще одного регионального союзника и становится все более изолированным. Иранская прокси-сила Хезболла сражалась в сирийской войне на стороне режима. Но недавние атаки Израиля в Ливане уничтожили Хезболлу, убив ее давнего лидера и его помощников.

Эта динамика усиливает давление на Иран, поскольку «ястребиная» администрация Трампа собирается вернуться к власти. Пока неясно, как ситуация будет развиваться дальше.

С одной стороны, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи может попытаться договориться о сделке с США и другими странами, написал аналитик Eurasia Group Грегори Брю в соцсети Bluesky. С другой стороны, скоротечное падение режима Асада может подтолкнуть его к тому, чтобы «создавать бомбу», написал Брю. Западные разведки считают, что Иран не обладает ядерным оружием, но может попытаться его создать, отмечает Barron’s.

Иран — один из крупнейших экспортеров нефти в ОПЕК. В случае появления новых рисков для поставок нефти на Ближнем Востоке, мировые цены на энергоносители снова взлетят, предупреждает Barron’s. Цены на нефть в этом году снизились, достигнув чуть более $67 за баррель. Признаки того, что конфликт может ограничить поставки, вероятно, изменят эту тенденцию, снова подняв мировые цены на энергоносители.

Читайте также: Расходы на войну составили $2,4 трлн: как заработать на акциях производителей оружия

В-третьих, создание условий для безопасного возвращения в Сирию миллионов беженцев могло бы ослабить напряжение между ЕС и Турцией: гражданская война в Сирии вынудила более пяти миллионов человек покинуть страну, согласно данным ООН, многие из них искали убежища в ЕС, что создало миграционный кризис.

В 2016 году Турция и ЕС заключили сделку с целью ограничить приток беженцев в Европу — по ее условиям, Турция, среди прочего, принимала обратно людей, которые нелегально проникли в Грецию, в обмен на финансовую помощь. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял Брюссель в невыполнении договоренностей.

Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Riojas
Riojas
9 декабря 2024, 13:51
#
Безопасное возвращение беженцев в страну, где пришел ко власти местный филиал Аль-Каиды)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 декабря 2024, 13:55
#
Дослівно по тексту… з війною росії НА Україні. Альо… хтось читав статтю перед публікацією? Чи після ШІ одразу в друк?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами