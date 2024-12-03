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3 декабря 2024, 11:37 Читати українською

Расходы на войну составили $2,4 трлн: как заработать на акциях производителей оружия

В 2023 году мировые расходы на оборону увеличились до рекордных $2,4 трлн, или на 6,8% по отношению к 2022 году. Это самый быстрый рост с 2009 года. Среди ключевых факторов — обострение войны в Украине, напряжение между Китаем и Тайванем, другие международные конфликты, на фоне которых НАТО взяла курс на повышение уровня безопасности стран-членов блока. О компаниях-поставщиках средств обороны, которые растут в 2024 году и у которых хорошие перспективы на будущее, рассказала инвестиционный эксперт Юлия Пронько.

В 2023 году мировые расходы на оборону увеличились до рекордных $2,4 трлн, или на 6,8% по отношению к 2022 году.

Глобальная заинтересованность в наращивании силы

Увеличение расходов на оборонный сектор отражает усиление глобальной напряженности и рост приоритета военной безопасности в мире. Это также говорит о начале новой эпохи всемирного вооружения, где страны все больше ресурсов вкладывают в модернизацию вооруженных сил.

За последние 10 лет фонд инвестирования в оборону iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) получил общую годовую прибыльность около 11,2%. Соответственно, если бы в 2014 году вы вложили в этот фонд $10 тыс., то сейчас бы на счету увидели около $30 тыс.

Общая среднегодовая прибыльность iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Источник: iShares

Рост гипотетически инвестированных $10 тыс. (ноябрь 2014 — ноябрь 2024 гг.).

Источник: iShares

Согласно закону о разрешении на национальную оборону, в 2025 году США планируют увеличить военные расходы на 4,1%, по сравнению с 2024 годом, — до $923,3 млрд. Однако война в Украине, напряженные отношения Китая и Тайваня, конфликт на Ближнем Востоке могут подтолкнуть американское правительство к более крупным инвестициям в оборонный сектор.

Для инвесторов акции компаний этой отрасли остаются привлекательными благодаря стабильности и предсказуемости, которую обусловили долгосрочные правительственные контракты. Ожидается, что с возвращением Дональда Трампа во власть оборонная промышленность получит значительный толчок для роста, что в первую очередь принесет выгоду крупнейшим игрокам рынка — Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.

Lockheed Martin (NYSE:LMT)

Lockheed Martin (США) уже долгое время возглавляет рейтинг 100 самых лучших акций в оборонной промышленности. Компания — ведущий глобальный производитель в области безопасности, обороны и аэрокосмической инженерии.

Доходы Lockheed Martin от оборонного производства в 2023 году составили $64,65 млрд, что составляет 96% ее общего оборота. Недавно компания получила долю бюджета Пентагона в размере $12 млрд и продолжает инвестировать в передовые системы, такие как истребители F-35, существенно превосходящие другие модели и ракеты Javelin.

Анализ акции Lockheed Martin

Источник: Yahoo Finance

В третьем квартале компания сообщила о росте чистых продаж на 1%, по сравнению с предыдущим годом, — до $17,1 млрд. Чистая прибыль составила $1,6 млрд ($6,84 на акцию), по сравнению с $1,7 млрд ($6,73 на акцию) в 2023 году. К тому же Lockheed Martin повысила прогнозы на 2024 год в части продаж и прибыли, а также увеличила выплаты акционерам в форме дивидендов и через выкуп акций.

Lockheed Martin демонстрирует стабильные финансовые результаты, у него сильный портфель заказов и он реализует стратегические инициативы для дальнейшего роста. Текущая геополитическая ситуация увеличивает спрос на оборонные технологии, что делает компанию перспективным вариантом для долгосрочных инвестиций.

RTX Corporation (NYSE:RTX)

RTX Corporation (предыдущее название Raytheon Technologies) — один из крупнейших игроков аэрокосмического и оборонного секторов, который фокусируется на электронных системах и оружии. Корпорация демонстрирует существенный рост в 2024 году с доходами в размере $40,6 млрд.

Анализ акции RTX

Источник: Yahoo Finance

В третьем квартале 2024 года RTX Corporation увеличила продажи на 6% — до $20,1 млрд, а прибыль на акцию выросла на 16% — до $1,45, чем превысила прогнозы. Годовой прогноз EPS повысили до $5,50−5,58. Операционный денежный поток составил $2,52 млрд, а свободный денежный поток — $1,97 млрд. Портфель заказов достиг $221 млрд, из которых $90 млрд — оборонные контракты.

Компания активно инвестирует в инновации и обслуживает растущий спрос в сфере обороны и авиации. Благодаря высоким дивидендам и выкупу акций на $1,1 млрд RTX Corporation остается привлекательной для инвесторов.

Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

Aviation Industry Corporation of China (AVIC) — одна из крупнейших государственных корпораций Китая, специализирующаяся на разработке, производстве и поставке авиационной техники, а также на других высокотехнологичных проектах обороны и гражданского назначения. AVIC является ключевым игроком в авиационной отрасли мира.

Корпорация за год увеличила оборонные доходы на 45%, что подчеркивает стремление Китая развивать свои военно-воздушные силы. Кроме этого, AVIC осуществляет реформы, такие как децентрализация активов и привлечение частного капитала, что может укрепить ее позиции в будущем.

AVIC не торгуется как единая публичная компания ни на одной фондовой бирже, поскольку это государственная корпорация. Однако многие ее дочерние компании, в частности, AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd., AVIC Aircraft Co., Ltd., AVIC International Holdings Limited и другие, торгуются на Гонконгской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.

Несмотря на то, что AVIC входит в 5 крупнейших оборонных компаний мира и является привлекательной для инвесторов, существуют значительные геополитические риски, такие как санкции и конкуренция, влияющие на потенциал компании.

Northrop Grumman (NYSE:NOC)

Корпорация Northrop Grumman — американская компания, которая производит и поставляет оборонные и аэрокосмические технологии. Она является ведущим поставщиком систем запуска ракет для военных подлодок и кораблей. Корпорация наиболее известна благодаря созданию легендарного стратегического бомбардировщика-невидимки B-2 стоимостью около $1 млрд.

Анализ акции Northrop Grumman Corp

Источник: Yahoo Finance

Northrop Grumman получает доход в основном от оборонного и аэрокосмического секторов. Основными клиентами являются Министерство обороны США и NASA.

В 2024 году продажи компании выросли на 6% — до $41,0−41,4 млрд, а прибыль на акцию — на 13% — до $7. Портфель заказов достиг рекордных $85 млрд. В частности, компания получила контракт на $42,4 млн для поддержки подводных систем Trident II (D-5), выполнение которого продлится до 2031 года.

Northrop Grumman фокусируется на долгосрочных программах, таких как модернизация ядерного потенциала и автономные системы. В 2025 году прогнозируется рост продаж на 3−4% и увеличение свободного денежного потока более чем на 20%.

General Dynamics (NYSE:GD)

Корпорация General Dynamics является аэрокосмической и оборонной компанией, которая занимает 5-е место в мире по объемам продаж оружия. Она поставляет танки, ракеты, подлодки, военные корабли, истребители и электронику для военных служб и предлагает широкую линейку продуктов и сервисов в области бизнес-авиации, производства боевых машин, систем вооружения, боеприпасов, разработки информационных систем для управления вооруженными силами и кораблестроения.

Анализ акции General Dynamics

Источник: Yahoo Finance

Корпорация General Dynamics показала высокие финансовые результаты в 2024 году, чем демонстрирует постоянный рост доходов в ключевых бизнес-сегментах. За первые 9 месяцев 2024 года доход достиг $34,4 млрд, что на 12,3% больше результата 2023 года. Чистая прибыль за 9 месяцев достигла $2,63 млрд, что на 14% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По состоянию на конец третьего квартала 2024 года портфель заказов компании составил $92,6 млрд с большим спросом в сегментах аэрокосмической и оборонной техники. GD поддерживает сильные денежные потоки, уплатила $390 млн дивидендов и выкупила акций на сумму $44 млн.

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General Dynamics демонстрирует стабильный рост за счет высокого спроса и реализации масштабных контрактов. Надежный портфель заказов и финансовая стабильность делают компанию привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Прибыль, несмотря на риск

Обострение военных и политических конфликтов в мире приводит к увеличению глобальных расходов на оборону. Чем сложнее международная ситуация, тем больший потенциал для роста оборонной промышленности и доходов инвесторов, который в нее вкладываются.

Как и любые инвестиции, вложения в оборонные компании могут приносить прибыль, однако они всегда связаны с определенными рисками. Преимуществами инвестирования в этот сектор является стабильный спрос, поддержка со стороны правительства и рост расходов на оборону. Риски, в свою очередь, включают зависимость от государственного финансирования, изменяющуюся геополитическую ситуацию и регуляторные ограничения.

Кроме этого, инвестирование в оборонные компании поднимает нравственный аспект. При покупке акций этих и других компаний отрасли инвесторы по факту поддерживают производство оружия и эскалацию конфликтов.

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Автор:
Пронько Юлия
Инвестиционный эксперт Пронько Юлия
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Комментарии - 1

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Prya
Prya
3 декабря 2024, 15:00
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Кому война — а кому мать родна
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