Война и тарифные войны: как создать финансовую подушку в новых условиях

Война уже наглядно доказала тысячам украинцев, что финансовая подушка безопасности в наши дни критически необходима. Глобальная перестройка мировых экономических раскладов, начатая Дональдом Трампом, дает еще один сигнал не просто создать собственный резервный фонд, но и «подогнать» его структуру под текущие реалии.

Простой пример: многие украинцы, если речь идет о накоплениях, собирают кубышку в долларе. Нынешняя ситуация нуждается в изменении подходов. На фоне неопределенности внешнеторговой политики США валюта янки с начала года потеряла почти 10% по отношению к корзине основных валют. Курс евро по отношению к доллару держится на трехлетнем максимуме. Это означает как минимум пересмотр распределения средств финансовой подушки по валюте хранения.

Но есть и более серьезные вызовы. На данный момент все больше экспертов говорят о серьезных проблемах в мировой экономике. Мировой валовой продукт «вырастет всего на 2,3%. Это ниже порогового значения в 2,5%, что свидетельствует о наступлении фазы глобальной рецессии», — говорится в свежем докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о перспективах на 2025 год. А это — мощный сигнал для потребителей всего мира вспомнить о собственной финансовой подушке. И Украина — здесь не исключение.

«Рост риска мировой рецессии напрямую повышает финансовые риски и для украинцев. Даже если экономическое замедление наблюдается за границей, но его последствия, такие как уменьшение внешнего спроса, нестабильность валют, давление на цены и рынки труда, — ощущаются и в Украине. Особенно ввиду нестабильности экономики, военных рисков и зависимости от внешней помощи», — объясняет Лариса Мошковская, финансовый планер iPlan.

В такой ситуации финансовая подушка — это не «опция комфорта», а жизненная необходимость, — утверждают аналитики компании КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

«Причем не „три зарплаты где-то на депозите“, а стратегическая система быстрого доступа к деньгам в разных формах и валютах. Главное — подушка должна быть сформирована до того, как проблемы „постучат в дверь“. В момент турбулентности уже поздно „откладывать понемногу“. Именно поэтому мы говорим о персональном резервном фонде, сформированном под себя, под свою структуру затрат и потенциальных рисков», — объясняют в КИТ Group.

Как определить размер финансовой подушки и начать ее формировать

В целом в финансовом мире существует базовое правило: денежный запас должен покрывать 3−6 месяцев обязательных расходов семьи (жилье, еда, транспорт, коммунальные услуги, медицина).

Но, как отмечают аналитики КИТ Group, в реалиях Украины лучше ориентироваться на объем финансовой подушки безопасности 6−9 месяцев обязательных расходов — это новый минимум.

«Расчет начинается не с цифры, а с вопроса: «Сколько мне нужно, чтобы жить без стресса, если все остановится, и у меня не будет дохода?». Вы берете свою месячную сумму обязательных расходов (жилье, еда, связь, обслуживание долгов, базовые услуги и т. п. ) — и умножаете ее на 6, а лучше — на 9.

Кризисы 2009 и 2020 года, а теперь и война, показали: возобновление после финансовых шоков длится дольше, чем хочется. Если тратите 30 000 грн/мес — должно быть 180 000 грн резерва как минимум на 6 месяцев. А лучше — ориентируйтесь на большую цифру — 270 000 грн на 9 месяцев", — говорят аналитики одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

Лариса Мошковская из iPlan рекомендует вести учет расходов в течение 2−3 месяцев и после этого рассчитать среднюю сумму базовых расходов. Дальше умножаем ее на выбранное количество месяцев — это и будет размер индивидуального денежного запаса.

Следующий шаг — его формирование. Финансовые консультанты говорят, что самое сложное — начать откладывать. Ведь для этого, по большому счету, нужно не только взять под контроль все свои доходы и расходы, но и соблюдать финансовую дисциплину. А это значит — откладывать ежемесячно. Здесь действует простое правило: чем больший процент доходов идет в финансовый запас, тем быстрее он будет сформирован. Но финансовые консультанты советуют ежемесячно лучше откладывать не менее 10−20% своего дохода.

«Если нет подушки совсем — ставим цель: собрать первый месяц расходов за 2−3 месяца. Скажем, если расходы составляют $1000/мес., то главная цель — $6 000. А первой задачей можно определить накопление $1 000 за 2−3 месяца, то есть откладывать по $300−500 в месяц», — приводит пример Лариса Мошковская из iPlan.

В целом накопления должны иметь постоянный прогнозируемый темп, — это также одно из базовых правил.

«В идеале — из каждого дохода сразу откладывайте фиксированный процент. Получили незапланированный дополнительный доход — отложите его или большую его часть в подушку.

Психологически это работает лучше, чем пытаться дотянуть до конца месяца и тогда решить, сколько останется". Такой подход формирует новую финансовую дисциплину, навыки бюджетирования, контроля расходов и оценки их уместности.

«И главное — когда подушка достигла нужного уровня, не прекращайте привычку откладывать, просто переориентируйте эти средства на другие цели: защиту, образование, саморазвитие, или подумайте о формировании, кроме подушки безопасности, еще и ликвидного портфеля инвестиций — надежные краткосрочные инструменты с быстрым доступом. В дальнейшем они могут стать источником пополнения подушки в случае ее пересмотра в большую сторону, или пригодятся на дорогие перспективные покупки или расходы», — советуют аналитики КИТ Group.

Как хранить свои сбережения

Идеального варианта здесь быть точно не может.

«В начале полномасштабного вторжения наличные сбережения сыграли злую шутку с теми, кто должен был выезжать, пересекать границу, проходить опасные территории, или рисковали физическим уничтожением денег.

Для тех, кто держал все сбережения на картах, стало невозможным рассчитываться на оккупированных территориях, во время блекаутов стало сложно платить в магазинах, большие лимиты наложились на переводы денег, что сделало невозможным трансфер крупных сумм.

Гривневые сбережения девальвировали на 25% за одну ночь в июле 2022 года. Долларовые — также не радовали из-за большой инфляции и укрепления евро. Предположить, что именно и когда произойдет со сбережениями, — невозможно. Возможно обезопасить себя, сохраняя подушку во всем: доллары, евро, гривны, наличные, карты", — говорит Алина Шух, финансовый советник и операционный директор Smart Family Office.

Лариса Мошковская из iPlan при выборе инструментов для сбережения денег, в этом случае, советует придерживаться принципов «ликвидность + надежность».

«Деньги всегда должны быть доступны и храниться в безрисковых инструментах, даже если для этого придется пожертвовать доходностью», — уточняет она.

Доходность — не единственная жертва за возможность всегда иметь деньги «под рукой». Следует также понимать, что финансовая подушка безопасности также будет «худеть» из-за инфляции. К примеру, официальная годовая инфляция в Украине, по результатам марта, составила 16,4%. То есть если складываете деньги в гривне, то настолько (и это минимум) нужно увеличить подушку безопасности, чтобы обеспечить финансирование своих привычных расходов, в случае потери источника дохода.

Аналитики КИТ Group говорят: инфляция незаметна в первые месяцы накоплений, но через год ваша подушка может «усохнуть» на 10−20%, если она полностью в гривне.

«Нужно с регулярностью от 3 до 6 месяцев контролировать и при необходимости пересматривать и пополнять сумму подушки — расходы ведь растут, а деньги обесцениваются. То, что было «6 месяцев запаса» в 2023-м, в 2025-м уже едва сможет покрыть всего четыре.

Регулярная переоценка подушки: выросли ваши расходы — увеличивайте подушку и пропорционально инструменты, из которых она сформирована. Выросли цены или тарифы — переоцените свои расходы и при необходимости откорректируйте размер «подушки». Это не сложно, но требует дисциплины", — такой алгоритм действий дают в КИТ Group.

Лариса Мошковская отмечает, что первая задача финансовой подушки — быть ликвидной.

«Поэтому для некоторой части приходится жертвовать обесценением. Однако остальную часть финансового резерва обязательно нужно защитить. Часть подушки (особенно валютную) можно держать в перекрывающих инфляцию инструментах. Эту функцию выполняют государственные облигации. Держа сбережения в валютных ОВГЗ, вы одновременно защищаете их от риска девальвации и инфляции твердой валюты», — говорит эксперт iPlan.

Возможные варианты распределения сбережений

КИТ Group говорят, что структура финансовой подушки безопасности «должна быть не „красивая“ в таблице, а функциональная в реальности». Они приводят такую ее оптимальную модель:

1 месяц расходов — наличные деньги в гривне: это ваш буфер на случай блокировок, сбоев в банкинге, отключений света.

1 месяц расходов — гривна на карте или счета с мгновенным доступом: на текущие расходы, оплаты онлайн, скорые переводы. Имея запас кеша, в течение месяца вы точно получите доступ к своим безналичным деньгам.

Параллельно на 1 месяц расходов — эквивалент в валютной наличности (USD/EUR в соотношении 50/50), и еще 1 месяц расходов — безналичная валюта на карте или на счете с мгновенным доступом. Валютная часть подушки — это и ликвидные деньги, и ее защита от девальвации и инфляции.

«Лишнюю гривневую ликвидность, которая „накапливается“ сверх потребности (2 месяца в наличных и безналичных деньгах) автоматически конвертируйте в валюту, увеличивая долю валютных накоплений в подушке, как защиту от девальвации и инфляции. Не накапливайте излишне гривну. Такой подход позволяет не просто „иметь резерв“, а держать его в правильном состоянии — гибком, защищенном и всегда доступном», — советуют в КИТ Group.

О необходимости ликвидной части в финансовой (то, что быстро можно обналичить или перевести в безнал), говорит и Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

«До 2022 года я не уделял бы большого внимания бумажным деньгам, однако катаклизмы, которые переживает Украина, заставляют по-другому смотреть на мир. Отсутствие света может серьезно препятствовать безналичным расчетам. К тому же никто не застрахован от введения ограничений на расчеты. Поэтому определенная часть наличных денег должна быть.

Если говорить о безналичной части валютной подушки, то многие украинцы держат средства на текущих счетах в валюте. Существующие банковские сервисы позволяют быстро перевести эти средства в гривну, если возникла потребность в расходах. В то же время эти средства являются своеобразной страховкой от девальвации.

Около половины подушки я стараюсь держать в форме ОВГЗ, ведь можно получать необлагаемый налогом процентный доход. К тому же ОВГЗ можно продать досрочно, если деньги внезапно понадобятся", — разъяснил он.

Среди инструментов, которые помогут сохранить покупательскую способность подушки, Алина Шух называет:

краткосрочные депозиты с возможностью досрочного снятия;

ОВГЗ — один из самых надежных финансовых инструментов в стране;

счета в разных валютах — во избежание зависимости от курсовых колебаний одной валюты;

банковские сейфы или цифровые кошельки для части сбережений.

Оптимальная финансовая подушка с распределением по инструментам от Ларисы Мошковской, финансового планера iPlan, выглядит так:

Запас на 1 месяц жизни — гривна в ОВГЗ или на счете (первоочередные расходы, защита от инфляции);

Сумма на 2 месяца — долларовая или евровая наличность (ликвидность, защита от девальвации);

Запас на 3 месяца — валютные ОВГЗ (доходность, защита от девальвации).

Эксперты КИТ Group рассчитали для «Минфина» пример для подушки на 6 месяцев в 180 000 грн, исходя из суммы ежемесячных расходов в 30 000 грн:

30 000 грн (1 мес.) — гривневая наличность дома;

30 000 грн (1 мес.) — гривна на карте для операций;

Эквивалент 60 000 грн (два месяца расходов) — валютная часть: по 15 000 грн в USD и EUR в наличных, по 15 000 грн — на банковском счету или онлайн-кошельке;

30 000 грн — «мобильный резерв»: мультивалютная карта, лимитированный счет с мгновенным снятием, цифровой кошелек;

Остальные 30 000 — произвольное распределение между ликвидными валютами USD и EUR, или валютами стран, где вы можете осуществлять будущие расходы, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

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Как заботиться о своей подушке безопасности

Инфляция — это лишь один из поводов время от времени пересматривать свои накопления. Не менее важно учитывать и скачки доллара и евро, которые в последнее время стали очень ощутимыми. Поэтому аналитики КИТ Group советуют «не делать ставку на одну лошадь», а распределить валютную часть сбережений между этими валютами. А вот «валютная экзотика», вроде фунта или швейцарского франка (при отсутствии социальных или экономических завязок с соответствующими странами), по их убеждению, не для финансовой подушки.

«Подушка формируется исключительно из ликвидных валют: мелкой купюрой номиналом в несколько долларов/евро вы рассчитаетесь и с таксистом в городе, и купите продукты в маленьком магазинчике, договорившись с продавцом».

Валютная «экзотика» — это «мертвый» балласт вашей подушки: такие валюты нестабильны по отношению к гривне, операции с ними могут быть убыточными из-за больших комиссий или спредов между куплей/продажей, «экзотика» имеет низкую ликвидность и вряд ли пригодится в реальной жизни.

Конечно, доллар больше не выглядит, как символ стабильности. Евро укрепляется, но тоже есть свои риски. Поэтому валютная часть подушки должна быть диверсифицированной. «Подушка» — это не о доходе. Это о сохранении и ликвидности, а доллар и евро в любом сценарии выглядят более надежно, чем гривна", — уточняют в КИТ Group и советуют пересматривать состав своих сбережений по меньшей мере раз в квартал, и всегда — после любого потрясения: в вашей жизни, в экономике или на валютном рынке.

«Подушка безопасности — это не статическая фиксированная данность. Это динамический резерв, который меняется вместе с вашими обстоятельствами: изменение доходов — меняете сумму подушки; смена валютного курса — при необходимости, с холодной головой просматриваете ее валютную структуру; переезд, война, смена работы, рождение ребенка — просматриваете все — и расходы, и размер подушки.

Один раз в квартал — откройте файл или таблицу, посмотрите, сколько у вас есть, в чем, и где оно лежит. Это не финансовая магия, это привычка взрослого человека, который контролирует свое будущее и несет ответственность за своих близких", — резюмируют аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.