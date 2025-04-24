Почему доллар не будет падать в Украине, как по всему миру, и стоит ли затариваться евро

Последние недели доллар активно снижается к корзине основных валют, евро — растет. И чем дольше сохраняется такая ситуация, тем активнее обсуждается в СМИ тема возможного окончания эры гегемонии доллара. Начавшиеся изменения валютного миропорядка затронут и миллионы украинцев, привыкших измерять уровень своего благополучия в «зеленых». О перспективах доллара и евро в Украине поговорим более подробно.

Главным ньюсмейкером для большинства рынков остается Дональд Трамп. Введение заградительных пошлин для основных торговых партнеров Штатов (и особенно жесткий их вариант для Китая), публичные откровения по поводу отставки главы ФРС Джерома Пауэлла отправили американские рынки в крутое пике и ослабили доллар.

Инвесторы восприняли сказанное, как давление на Федрезерв. Увольнение главы регулятора могло открыть путь к запуску «печатного станка» в угоду политическим интересам Дональда Трампа. Поэтому инвесторы продолжили уходить в защитные активы — золото и другие, более «прогнозируемые» валюты: евро, швейцарский франк и японскую иену.

Например, на подобных заявлениях Трампа евро взлетел до уровней свыше 1,155 доллара, и даже после коррекции находится в пределах 1,1389 на момент написания статьи. Золото установило новый исторический рекорд в $3 500 за унцию, и после некоторой коррекции находится в пределах $3 316 за унцию на момент написания этой статьи.

График золота

График пары евро/доллар

Как только Трамп заявил, что Штаты будут «вежливыми с Китаем» и «145-процентная пошлина слишком высокая и она существенно снизится», фьючерсы на акции «зазеленели», доллар укрепился. А заявление главы Белого дома о том, что он не намерен увольнять Пауэлла до конца срока его полномочий, укрепили этот тренд.

Почему политика Трампа дает обратный эффект

Но это не решает глобальной проблемы. А она заключается в том, что все больше стран и все глубже втягиваются в торговую войну США и Китая. При этом Трамп, в присущей ему агрессивной манере, практически ставит всех перед выбором: США или Китай.

Но вместо укрепления позиций Америки ее президент получает обратную реакцию: финансовый и торговый мир быстро перегруппировывается.

ЕС с его более прогнозируемой политикой, а также Швейцария, начинают перетягивать на себя капиталы инвесторов. Канада, Индия, Австралия и часть стран ОПЕК все более активно сближаются с Евросоюзом, а Китай со своей валютой еще более активно заходит на рынки Африки, Азии и Латинской Америки, в россию.

Евросоюз же взял курс на восстановление своего экономического потенциала, в том числе и военного, на который может быть выделено до 800 млрд евро. Неслучайно пошли заявления руководителей Франции, Германии, Европарламента о том, что евро в скором времени может заменить доллар США, как международное средство расчетов.

Разрушение мировых экономических связей из-за агрессивных торговых войн США толкают Европу, Азию, Африку, Ближний Восток и Южную Америку к более плотному сотрудничеству с Китаем. Это стратегически опасно для Штатов, которые рискуют растерять всех своих союзников и сократить сферу мировых расчетов в долларе.

Снижение интереса мировых инвесторов и центральных банков развитых стран к доллару, как средству для расчетов на фондовом и сырьевом рынках, на фоне более $36 трлн американского внешнего долга, — очень опасный микс для США. Ведь Америка десятилетиями жила за счет такого товарного кредита и притока капиталов инвесторов именно в американские активы и ценные бумаги.

Поэтому падение доверия к американской политике приводит к снижению доверия и к доллару. Происходящее сейчас — это не евро и другие валюты укрепляются относительно доллара, а американская валюта слабеет относительно валют других развитых стран.

Что будет, если доллар продолжит падать

Вариант 1 : евро, как новая мировая валюта

На фоне слабеющего доллара евро действительно выглядит потенциальным кандидатом на роль новой мировой валюты. И это несмотря на то, что экономика ЕС демонстрирует достаточно посредственные показатели, а борьба с инфляцией не дала еще желаемых результатов.

Серьезным «минусом» для экономики ЕС и евровалюты, как возможной новой мировой валюты, можно считать сохранение зависимости от цен на энергоносители, неравномерность экономического развития членов ЕС с явными аутсайдерами и лидерами, тянущими основной экономический «воз», а также бушующую у его границ войну россии против Украины.

В качестве иллюстрации неравномерного развития экономик стран-членов ЕС, можно привести статистику Евростата по инфляции.

Самые низкие годовые показатели в марте 2025 года зафиксированы во Франции (0,9%), Дании (1,4%) и Люксембурге (1,5%). А самые высокие — в Румынии (5,1%), Венгрии (4,8%) и Польше (4,4%).

По сравнению с февралем 2025 года, годовая инфляция снизилась в 16 странах ЕС, в 1 — осталась стабильной, и выросла — в 10.

Среди «плюсов» евро можно назвать относительную предсказуемость действий ЕЦБ, планы по активизации ВПК Европы в пределах 800 млрд евро (в том числе и совместно с Украиной), емкий рынок товаров и услуг и уже более 30-летний опыт интеграции членов Евросоюза, что немаловажно для управления на макроэкономическом уровне.

Чтобы сделать евро полновесной мировой альтернативой доллару, Евросоюзу предстоит еще доказать другим странам (особенно ОПЕК, основным золотодобывающим игрокам и главным операторам рынков сырья), что ЕЦБ способен справляться с теми вызовами, которые сейчас решает Федрезерв. А также пройти проверку на прочность реакций на это фондового и валютного рынков. Пока, в принципе, все это «завязано» на ФРС США и американском фондовом рынке, который в разы крупнее европейского.

Такой объем экономических вызовов потребует от ЕС значительной перестройки работы на макроуровне. И, скорее всего, если доллар сдаст свои позиции мировой валюты, мы столкнемся с ситуацией, когда на первом этапе возникнет несколько экономических центров, «завязанных» на той или другой валюте. Причем некоторые страны смогут одновременно находиться в разных валютных союзах.

Вероятнее всего, это будут:

ЕС и еврозона, а также страны, готовые использовать евро в своих внутренних расчетах параллельно со своими собственными национальными валютами;

Китай, азиатские и, возможно, африканские страны, где будет «ходить» китайский юань;

США и страны с «хождением» доллара;

возможно, страны БРИКС и примкнувшие к ним.

Для глобальных взаиморасчетов между этими региональными центрами и их валютами будет использоваться либо золото, либо привязанная к нему условная денежная единица, этакий «золотой доллар». Со стороны поклонников криптовалют обязательно будут попытки «завязать» подобную универсальную обменную единицу на одну из криптовалют. Но финансовый консервативный мир (в первую очередь консервативные инвесторы и крупнейшие фонды, а также ряд центробанков крупнейших стран) «похоронят» эти предложения.

В дальнейшем, путем кристаллизации механизмов финансовых расчетов и их конкуренции между собой, все же мы придем, скорее всего, к новой единой валюте. И у евро есть шанс стать таковой, если он преодолеет конкуренцию — в первую очередь с китайским юанем.

Вариант 2: доллар сохраняет мировое господство

США проходят все «испытания» агрессивной и импульсивной торговой геополитикой Трампа, находят компромисс с основными мировыми игроками, в первую очередь с Китаем, перестают «давить всех и вся» и остаются признанным мировым экономическим лидером с стабильной экономической и валютной политикой.

При этом остаются главным мировым арбитром в спорных вопросах между странами и обеспечивают сохранение стабильного и прочного мирового правопорядка с безопасностью для всех стран. В этой ситуации события вокруг войны рф против Украины и справедливое ее завершение — один из важных экзаменов на мировое лидерство для новой американской администрации. В этом случае, доллар остается глобальной мировой валютой, но с более «человечной» политикой своего эмитента.

В любом случае, война в Украине и тарифные войны изменили мир. И к прежнему формату мирового экономического, валютного и геополитического порядка человечество уже не вернется.

Озвученные некоторыми аналитиками прогнозные уровни в 1,20 доллара за евро уже в ближайшее время я считаю несколько завышенными. Слишком сильное укрепление евро относительно доллара приводит к падению конкурентоспособности европейских товаров на американском рынке за счет как пошлин Трампа, так и за счет, собственно, роста стоимости этих товаров в долларом эквиваленте.

Поэтому Евросоюз и ЕЦБ будут прилагать все силы для того, чтобы евровалюта не продолжала активно укрепляться относительно других валют — в первую очередь доллара.

В том числе, при необходимости, и за счет различных механизмов запуска «печатного станка» с направлением этих евроресурсов в реальный сектор экономики для стимуляции роста ВВП Евросоюза.

Правда, и Трамп, особенно, если сместит с поста главы ФРС США Джерома Пауэлла и поставит лояльного к нему человека, будет иметь возможность добраться до «печатного станка», чтобы закрывать свои геополитические «хотелки». А это только ускорит снижения доверия к доллару.

Евро в Украине

Украина, в силу войны и достаточно слабой экономики, является заложником возможного передела мирового валютного рынка.

С одной стороны, именно поэтому часть мировых потрясений фондового рынка, которые сейчас провоцирует Трамп, проходит для нас почти без последствий.

С другой стороны, у Украины пока нет возможности достойно конкурировать с мировыми игроками за капиталы инвесторов. И после окончания войны, что американо-украинский фонд по освоению полезных ископаемых, что страны-инвесторы восстановления Украины — будут лоббировать быстрое вхождение нашей страны в мировой фондовый рынок. Хотят этого наши чиновники, или нет, но этот процесс будет ускоряться.

Последние события в геополитике и на мировых валютных рынках показали, что пока Нацбанк только тушит «пожары» на нашем валютном межбанке и пытается через политику «гибкого курсообразования» сглаживать колебания курса доллара на межбанке, но не особо влияет на поведение курса гривны к евро.

Сглаживание колебаний по доллару НБУ проводит через практически ежедневные интервенции по продаже недостающего доллара на торгах. Но, скорее всего, регулятору придется уже в ближайшие полгода-год к этой практике добавить и интервенции в евро.

График пары евро/доллар на международных рынках

Официальный курс НБУ по доллару и евро относительно гривны

С учетом того, что :

после снижения объемов американской финансовой помощи в 2025—2026 годах ее основная часть в Украину будет поступать от Евросоюза в евро;

Евросоюз уже стал крупнейшим торговым партнером нашей страны;

Украина идет в ЕС — доля расчетов в евро в нашем торговом балансе будет только расти.

Это неминуемо приведет к изменению доли евровалюты в ЗВР Украины до конца 2026 года с нынешних 7,15% до, по моим расчетам, как минимум 15−25% от всех объемов резервов.

Эта цифра может быть выше, в случае активных финансовых вливаний именно в евро в украинский ВПК, что декларируется программой перевооружения Европы на ближайшие 4 года.

Структура международных резервов в разрезе валют



В случае дальнейшего проседания доллара относительно мировых валют и снижения доли украинских внешнеэкономических расчетов именно в американской валюте, Нацбанку придется ускорить принятие решения о переходе от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро.

Поскольку львиная часть внешнего долга Украины номинирована в евро и долларе США, именно эти две валюты останутся основными в нашей структуре ЗВР. Только доля евро возрастет в силу вышеописанных факторов за счет сокращения доли в долларе.

Но тут стоит учесть следующее. Наш валютный рынок закрыт в силу действующих ограничений. А падение официального курса доллара приведет к значительным негативным переоценкам золотовалютных резервов и убыткам по этой статье Нацбанка. Это означает проседание его прибыли, а значит, отчислений этой прибыли в бюджет.

Поэтому наш регулятор не будет готов допускать укрепление гривны относительно доллара на нашем рынке даже при его ослаблении на внешних рынках. То есть в Украине сейчас доллар «не падает» относительно гривны.

И получается, что раз наш Нацбанк идет по пути поддержания доллара, вне зависимости от ситуации в мире, то при параллельном укреплении евро на внешних площадках он предпочитает допускать рост официального курса евро относительно гривны.

Выгоден такой маневр и правительству, так как основная часть таможенных пошлин по энергоносителям и другим наиболее востребованным в Украине импортным товарам «привязана» к официальному курсу евро. То есть рост курса евро в Украине — это «плюс» в гривневых сборах таможенных пошлин и сборов в бюджет.

Но этот курсовой «банкет» для бюджета не может продолжаться долго, так как рост курса евро приводит к подорожанию большей части импорта. Ведь EC — наш один из главных торговых партнеров, а значит, цены на товары из стран Евросоюза номинированы в основном в евро, и при росте курса евро ценники на эти товары значительно растут. А это ударит по показателям инфляции в Украине, которая и так сейчас уже давно превысила двухзначные значения.

Поэтому «заигрываться» с курсовыми играми по евро и доллару власти особо не смогут. Кроме этого, при значительно возросшем курсе евро стоимость обслуживания внешних долгов в евро в гривневом эквиваленте значительно возрастает.

В итоге удерживать постоянно курс доллара на украинском рынке, в случае его проседания на мировых рынках, и параллельно через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна повышать курс евро к гривне, у Нацбанка, из-за макроэкономических последствий такого шага, долго тоже не получится.

В итоге НБУ придется постоянно маневрировать между всеми этими вводными, стараясь удержать баланс между всеми задачами сразу — от курсовой стабильности до борьбы с растущей инфляцией. А как раз на курсовую стабильность при наличии $42,4 млрд ЗВР Нацбанк влиять, при желании, может.

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Стоит ли украинцам сбрасывать доллар и затариваться евро

В ситуации финансовой зависимости нашей страны от поступлений международной помощи в бюджет, и учитывая текущую структуру наших золотовалютных резервов, особого проседания курса доллара в Украине Нацбанк допустить не может.

Тем более, что бюджет рассчитан, исходя из курса доллара в 45 гривен (и хотя этот курс, похоже, завышен в теперешних реалиях), говорить о сильном долгосрочном укреплении гривны относительно доллара не приходится.

Скорее всего, Нацбанк просто постарается максимально сглаживать курсовые колебания по доллару на межбанке через свою политику «курсовой гибкости». И хотя доверие к доллару в мире снижается, в силу местной специфики в Украине валюта янки останется еще долго символом богатства и относительной стабильности.

Поэтому избавляться от него пока явно не стоит. Тем более, когда котировки евро находятся на максимумах, а проседание котировок доллара в Украине не наблюдается. То есть вы заведомо будете покупать евровалюту дорого и с риском ее последующего проседания.

Из геополитических соображений Дональд Трамп будет вынужден корректировать свои действия, что, в свою очередь, снизит неопределенность и на мировом валютном рынке. И тогда психологически позиции доллара начнут восстанавливаться. История с приостановлением на 90 дней ввода повышенных американских пошлин на европейские товары после угроз жестких ответных действий Европы подтверждает тот факт, что американский лидер может быть гибким. Поэтому списывать доллар со счетов украинцам явно не стоит.

Но с учетом того, что мир все больше поляризуется, единственным вариантом для украинцев сохранить свои сбережения и минимизировать валютные риски остается диверсификация своих денежных сбережений.

Исходя из вводных по состоянию на момент написания статьи, я бы рекомендовал следующую пропорцию на май 2025 года:

40% — гривневые инструменты;

35% — сбережения и вложения в долларе;

25% — сбережения и вложения в евро.

При желании еще больше диверсифицировать свои валютные риски с горизонтом планирования до конца лета этого года:

40% — гривневые инструменты;

25% — сбережения и вложения в долларе;

25% — сбережения и вложения в евро.

10% — сбережения в швейцарских франках и британских фунтах (по 5% в каждой из валют).